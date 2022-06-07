У Джо Байдена какая-то байда

3K 6 мин. ...

Президент США Джо Байден ввел режим чрезвычайной ситуации из-за нехватки электроэнергии, распорядившись создать новые мощности по ее производству и увеличить закупки солнечных батарей в Азии. Экстренные меры для удовлетворения потребительского спроса объявлены в условиях разгоняющего инфляцию роста цен на горючее, за время правления президента Байдена взлетевших вдвое. Издание Politico сообщает о захлестнувшей США волне вызовов — от нехватки детских смесей до неспособности ввести контроль над оборотом оружия,— вылившихся в управленческий кризис в Белом доме. На этом фоне рейтинг Джо Байдена обновил исторический минимум, оказавшись ниже, чем у Дональда Трампа, которого нынешний глава Белого дома называет «худшим президентом в истории».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Подорожание горючего, разогнавшее инфляцию в США до 40-летнего максимума, Джо Байден объясняет конфликтом на Украине и связанными с ним потрясениями на рынке углеводородов, а не просчетами его администрации

Фото: Tom Brenner, Reuters Подорожание горючего, разогнавшее инфляцию в США до 40-летнего максимума, Джо Байден объясняет конфликтом на Украине и связанными с ним потрясениями на рынке углеводородов, а не просчетами его администрации

Фото: Tom Brenner, Reuters

Распространенное в понедельник заявление главы Белого дома стало первым официальным признанием новой реальности, в которой вынуждена жить Америка через полтора года после его вступления в должность. «Я, Джозеф Р. Байден-младший, президент США, властью, которой я наделен конституцией и законами США, настоящим провозглашаю существование чрезвычайной ситуации в связи с угрозами наличию достаточных электрогенерирующих мощностей для удовлетворения потребительского спроса»,— говорится в обращении.

Указав на «множество факторов», которые не позволяют Америке производить необходимое ей количество электричества — от проблем на мировом энергетическом рынке в связи с ситуацией на Украине до экстремальных погодных явлений,— Джо Байден призвал сделать ставку на активное использование солнечной энергии. Для этого на два года или до момента прекращения действия режима ЧС снимаются пошлины на ввоз в страну «некоторых элементов и модулей» для солнечных батарей, экспортируемых из Камбоджи, Малайзии, Таиланда и Вьетнама. Кроме того, в соответствии с законом об оборонном производстве предполагается стимулировать выпуск солнечных батарей в США.

Накануне введения «энергетической ЧС» Американская автомобильная ассоциация обнародовала последние данные о динамике цен на бензин в период правления президента Байдена, которые уже выросли более чем в два раза. По данным организации, в конце прошлой недели средняя стоимость бензина марки Regular по стране обновила исторический максимум, достигнув $4,81 за галлон (в январе 2021 года, когда Джо Байден вступил в должность, этот показатель составлял $2,38). Самая высокая в Америке цена на бензин — $6,3 — зафиксирована в штате Калифорния, который традиционно считается оплотом демократов.

Между тем подорожание горючего, разогнавшее инфляцию в Америке до 40-летнего максимума, Джо Байден связывает с конфликтом на Украине и связанными с ним потрясениями на рынке углеводородов, а не с просчетами его администрации.

Выступая на прошлой неделе в Белом доме на мероприятии, посвященном поставкам детских смесей (с этим сейчас в США также есть проблемы), Джо Байден сообщил журналистам, что в свете продолжающегося украинского кризиса он не видит возможности скорого снижения потребительских цен в Америке. «Идея о том, что мы сможем "нажать на кнопку" и снизить цены на бензин, маловероятна в ближайшей перспективе. То же самое касается и продуктов питания»,— предупредил глава Белого дома.

Вопрос о том, как оценивать экстраординарную ситуацию в экономике и на потребительском рынке и в какой степени администрация США способна справляться с антикризисным менеджментом, остается главным яблоком раздора. Подтверждением этого в конце прошлой недели стала полемика Джо Байдена с главой компаний Tesla и SpaceX Илоном Маском. В ходе поездки Джо Байдена в штат Делавэр журналисты попросили его прокомментировать слова господина Маска о том, что у него «крайне плохое предчувствие по поводу экономики» и что производитель электромобилей Tesla сокращает около 10% сотрудников. «Пока Илон Маск говорит об этом, Ford увеличивает свои инвестиции в производство новых электромобилей. Бывшая Chrysler Corporation делает аналогичные инвестиции в электромобили. Intel создает 20 тыс. новых рабочих мест по производству компьютерных чипов. Так что, знаете, удачи ему в его путешествии на Луну»,— саркастически заметил в связи с мрачными прогнозами Илона Маска Джо Байден.

Между тем обнародованный в воскресенье опрос, проведенный службой Ipsos и телекомпанией ABC, показал: политику президента в сфере «экономического восстановления» позитивно оценивают лишь 37% американцев, в то время как 61% относятся к ней негативно. Положительную оценку мерам по снижению инфляции дают 28% респондентов, отрицательную — 71%. Только 27% американцев положительно оценивают меры по снижению стоимости бензина, противоположного мнения придерживаются 72%.

Что касается действий Джо Байдена в «ситуации с Россией и Украиной», то мнения американцев разделились примерно пополам: 46% респондентов одобряют выбранный Джо Байденом курс, 52% придерживаются противоположного мнения.

Наконец, респондентам был задан вопрос, какая тема будет для них приоритетной на предстоящих в ноябре промежуточных выборах в Конгресс США. Для 21% наиболее важным вопросом будет инфляция. Далее идут экономика (19%), инциденты со стрельбой в общественных местах (17%), законы, касающиеся абортов (12%), стоимость бензина (8%) и другие темы. Лишь около 1% назвали главной «ситуацию с Россией и Украиной».

Как следует из результатов опроса, для Джо Байдена головной болью в числе прочего остается вопрос о возможности ужесточения законодательства, регулирующего оборот оружия. Он приобрел новую остроту в связи с серией трагических инцидентов, включая убийство 19 школьников и двух учителей в школе в Техасе и стрельбу на территории больницы Святого Франциска в городе Талса (штат Оклахома).

На прошлой неделе президент Байден выступил с телеобращением, призвав Конгресс США пойти на ряд мер по ограничению оборота оружия, включая принятие закона о тревожных сигналах, введение запрета на боевое оружие и обоймы большой вместимости, а также повышение возрастной планки для покупки оружия с 18 лет до 21 года. Главная мысль обращения Джо Байдена сводилась к тому, что вторая поправка к конституции США, гарантирующая гражданам право владеть огнестрельным оружием, не должна абсолютизироваться и исключать возможность ужесточения контроля за ним. «Пришло время действовать. Ради детей, которых мы потеряли, ради детей, которых мы можем спасти, ради нации, которую мы любим»,— воззвал Джо Байден.

Однако инициатива президента вызвала негативную реакцию его оппонентов, включая оружейное лобби. «Ограничивать фундаментальное право законопослушных американцев на самозащиту — не ответ. Ежегодно один миллион соблюдающих закон мужчин и женщин используют огнестрельное оружие, чтобы спасти свои жизни и жизни тех, кого они любят»,— ответил Джо Байдену исполнительный директор Национальной стрелковой ассоциации Уэйн Лапьер.

Между тем инициатива Джо Байдена по ужесточению оружейного законодательства, судя по всему, не имеет шансов привести к изменению действующих правил оборота стволов, учитывая, что для прохождения любого закона потребовалась бы поддержка как минимум десяти сенаторов-республиканцев.

Учитывая общую ситуацию в Америке, складывающуюся в период правления Джо Байдена, издание Politico сообщает о захлестнувшей США волне проблем, которая вызывает панические настроения и нарастающий управленческий кризис в Белом доме.

«Моральный дух падает. Растет текучесть кадров. А окно возможностей для изменения ситуации закрывается»,— отмечает Politico. По информации издания, наиболее часто увольняются сотрудники, отвечающие за связи с общественностью и работу СМИ. «В условиях, когда кризис следует за кризисом, Белый дом оказывается беспомощен или ограничен в возможностях борьбы с теми силами, которые на него обрушиваются»,— добавляет издание.

Ссылаясь на свои источники в Белом доме, Politico сообщает, что Джо Байден «выражает раздражение» по поводу опросов, которые оценивают его работу более негативно, чем деятельность Дональда Трампа, которого он называл «худшим президентом» в истории США. Согласно проведенному в конце мая опросу агентства Reuters и социологической службы Ipsos, рейтинг Джо Байдена за полтора года его правления опустился до рекордных 36%. Таким образом, если Джо Байдену не удастся выправить ситуацию, то на фоне «худшего в истории президента Трампа» нынешний глава Белого дома рискует стать «самым худшим».

Сергей Строкань