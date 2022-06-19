Затык на траве

В решающем матче Terra Wortmann Open — турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории 500 с призовым фондом €2,2 млн — Даниил Медведев чуть более чем за час в двух сетах уступил поляку Хуберту Хуркачу. Это уже второй подряд финал, в котором нынешний лидер мирового рейтинга терпит безоговорочное поражение. Тем не менее за последние две недели Медведев уже набрал больше рейтинговых очков, чем за весь прошлогодний травяной сезон, когда ему удалось взять титул на Мальорке и дойти до четвертого круга на Wimbledon.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Уступив с учетом прошлого сезона пятый финал подряд, Даниил Медведев за восемь месяцев после своей победы на US Open не выиграл пока ни одного титула

Фото: CARMEN JASPERSEN / AFP Уступив с учетом прошлого сезона пятый финал подряд, Даниил Медведев за восемь месяцев после своей победы на US Open не выиграл пока ни одного титула

Фото: CARMEN JASPERSEN / AFP

Турнир в Галле стал для Даниила Медведева вторым соревнованием, которое он проводил в ранге лидера мирового рейтинга. Предыдущее, в марте в Индиан-Уэллсе, сложилось для него неудачно. Провалив в 1/16 финала большую часть встречи с французом Гаэлем Монфисом, россиянин почти на три месяца потерял титул первой ракетки мира, вернувшийся к нему в прошлый понедельник. Однако в Галле Медведев выглядел совсем иначе. На пути к финалу против Хуберта Хуркача он проиграл лишь один гейм на своей подаче — в полуфинале против малоизвестного, но очень опасного немца Оскара Отте, а с бельгийцем Давидом Гоффеном, белорусом Ильей Ивашко и неудобным для себя испанцем Роберто Баутистой разбирался сравнительно легко.

Казалось, что теннис весьма приличного качества вполне может позволить Медведеву завоевать престижный немецкий титул, тем более что один травяной финал — неделю назад в голландском Хертогенбосе — он в этом сезоне уже проиграл.

Проблема заключалась в том, что в воскресенье соперником россиянина оказался поляк Хуберт Хуркач, который то выбывает из первой десятки, то возвращается в нее, оставаясь одним из самых недооцененных теннисистов мировой элиты.

Напомним, что именно Хуркач в прошлом сезоне остановил Медведева в четвертом круге Wimbledon, где сам добрался до полуфинала, да и три последующих их встречи, из которых две остались за россиянином, проходили в упорнейшей борьбе. Обладая мощной подачей, острым приемом по линии, хорошим чувством мяча и уверенной игрой у сетки, поляк в хорошие для себя дни смотрится на траве очень солидно. И неслучайно в Галле он одолел четырех опасных оппонентов: американского аса подачи Максима Кресси, прошлогоднего чемпиона француза Уго Умбера, девятую ракетку мира канадца Феликса Оже-Альяссима, а также одного из самых талантливых мастеров травяного покрытия австралийца Ника Кириоса, выиграв у них в общей сложности пять тай-брейков.

В финале у Медведева не пошло с самого начала. Упустив небольшой шанс сразу же зацепить подачу Хуркача, он уступил пять геймов подряд, проиграл первый сет всего за 27 минут и к тому же отдал свою подачу в дебюте второй партии. Собственная беспомощность в противоборстве с безукоризненно действовавшим Хуркачем и обидное невезение в нескольких розыгрышах явно действовали Медведеву на нервы.

Он то и дело эмоционально обменивался впечатлениями со своим тренером Жилем Сервара, который в конце концов покинул свое место в первом ряду около корта, оставив там в одиночестве супругу теннисиста Дарью.

После этого игра немного выровнялась, но Хуркач по-прежнему был хорош как в коротких, так и редких затяжных розыгрышах, по сути, побеждая Медведева его же собственным оружием. В концовке россиянин отыграл первый матчбол на своей подаче, на втором двойную ошибку сделал Хуркач, но в итоге этот довольно быстрый, 63-минутный матч завершился со счетом 6:1, 6:4 в пользу поляка, завоевавшего свой пятый за карьеру титул.

Медведев же, проиграв второй подряд травяной финал (любопытно, что встреча с голландцем Тимом ван Рейтховеном в Хертогенобосе неделю назад продолжалась примерно столько же — 65 минут и закончилась с аналогичным результатом — 6:1, 6:4), может, впрочем, и занести кое-что себе в актив. Например, если в прошлом году он набрал на траве в общей сложности 430 очков, выиграв турнир на Мальорке и дойдя до 1/8 финала на Wimbledon, то сейчас на его счету уже 450 баллов. Причем из Галле он опять отправляется на Мальорку, где попытается защитить титул, по максимуму использовав три недели на выгодном для себя покрытии.

Кроме того, двум предыдущим российским первым ракеткам мира Евгению Кафельникову и Марату Сафину ни разу не удавалось доходить до финалов, возглавляя рейтинг АТР. То есть в чем-то своих знаменитых предшественников Даниил Медведев уже опередил.

Евгений Федяков