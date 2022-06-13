Первое место пусто не бывает

13 июня первое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) вновь занял Даниил Медведев, обогнавший серба Новака Джоковича. Нынешнее пребывание россиянина во главе мировой классификации будет более продолжительным, чем предыдущее, которое началось 28 февраля и длилось всего три недели. Медведев останется лидером не менее девяти ближайших недель — до 15 августа, а возможно, и еще дольше. Тому способствуют решение АТР не учитывать в рейтинге результаты Wimbledon, структура теннисного календаря и серьезная травма новой второй ракетки мира Александра Зверева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вернувшись на первое место в рейтинге АТР, Даниил Медведев проведет на нем не менее девяти ближайших недель

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ Вернувшись на первое место в рейтинге АТР, Даниил Медведев проведет на нем не менее девяти ближайших недель

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

Этот понедельник стал особой датой в истории мужского тенниса. Впервые с ноября 2003 года на первой и второй строчках рейтинга АТР отсутствуют все представители так называемой большой четверки, доминирующей уже два десятилетия,— Новак Джокович, Рафаэль Надаль, Роджер Федерер и Энди Маррей. Правда, серб и испанец находятся совсем рядом, на третьем и четвертом местах, и в обозримом будущем снова могут подняться выше.

В то же время очевидно, что в процессе смены поколений в элите АТР начался новый этап и одной из ключевых фигур, имеющих к этому непосредственное отношение, является Даниил Медведев, который уже во второй раз и впервые с 21 марта стал лидером мировой классификации.

То, что это обязательно случится, стало ясно примерно две недели назад, после того как Джокович в четвертьфинале Roland Garros уступил Рафаэлю Надалю и из 2000 очков, заработанных в Париже год назад и сгоревших 13 июня, смог защитить лишь 360. Медведев, в свою очередь, по сравнению с прошлым сезоном недосчитался на Открытом чемпионате Франции всего 180 баллов. К тому же на прошлой неделе ему удалось прибавить к своей общей сумме 150 очков за выход в финал на травяном турнире в Хертогенбосе, победителем которого сенсационно стал малоизвестный теннисист из третьей рейтинговой сотни — голландец Тим ван Рейтховен. В итоге преимущество серба над россиянином, составлявшее в конце мая почти 700 очков, испарилось, и во главе рейтинга снова оказался Медведев. Александра Зверева из Германии, впервые вышедшего на второе место, он опережает на 875 очков, Джоковича — на 1180, а Надаля — на 1425. Идущие далее норвежец Каспер Рууд, грек Стефанос Циципас и испанец Карлос Алькарас отстают от Медведева примерно на 3000 баллов, а это слишком много, чтобы минимум до осени претендовать на лидерство.

Сравнивая нынешнюю ситуацию в верхней части рейтинга с той, которая был в начале марта, несложно обнаружить большую разницу. Если тогда Медведев опережал своего ближайшего преследователя Джоковича всего на 150 очков, то сейчас его преимущество над Зверевым гораздо ощутимее. Кроме того, Зверев недавно перенес операцию на трех связках правого голеностопа, порванных на Roland Garros, и перспективы его возвращения весьма туманны. Огромное значение имеет и решение АТР лишить рейтинговых очков главный турнир ближайших двух месяцев — Wimbledon, организаторы которого не допустили к участию под нейтральным флагом россиян и белорусов. Его прошлогодний чемпион Джокович автоматически потеряет еще 2000 баллов и 11 июля неизбежно окажется за пределами первой пятерки. Наконец, с середины июля до середины августа в календаре АТР просто отсутствуют значимые турниры, заслуживающие внимания самых ярких теннисных звезд. В это время они обычно берут паузу, готовятся к главным состязаниям на американском континенте, и исключения случаются очень редко.

Совокупность всех этих факторов позволяет сделать вывод о том, что нынешнее пребывание Даниила Медведева на первом месте будет продолжительнее мартовского. До 8 августа, когда в Монреале начнется канадский этап серии Masters 1000, на котором россиянину предстоит защищать 1000 прошлогодних чемпионских очков, он потеряет максимум 520 баллов (см. справку).

Часть из них, впрочем, вполне реально компенсировать на травяных турнирах — в ближайшие дни в немецком Галле и на следующей неделе на Мальорке, где Медведев победил в прошлом году. Не исключено, кстати, что, оставшись без Wimbledon, россиянин попытает счастья на грунтовом турнире категории 500 в Гамбурге, который пройдет с 18 по 24 июля, или начнет серию своих выступлений на американском харде не в Канаде, а в Вашингтоне с 1 по 7 августа. В таком случае ему, возможно, удастся сделать некоторый запас перед Монреалем.

В любом случае до 15 августа обойти Медведева никому не удастся. Таким образом, общая длительность его нахождения во главе классификации АТР достигнет 12 недель, и в списке из 27 человек, которые когда-либо становились первыми ракетками мира, по этому показателю он будет делить 18-е место с немцем Борисом Беккером. Более того, реальным выглядит вариант, при котором преследователи не смогут опередить Медведева до 11 сентября, когда финиширует US Open, на котором уже ему как прошлогоднему победителю придется защищать 2000 очков. Но пока об этом говорить рано. Зато можно вспомнить, что два предыдущих российских лидера рейтинга АТР так долго на первом месте не задерживались: Евгений Кафельников в 1999 году был лидером шесть недель, а Марат Сафин в 2000 и 2001 годах — девять.

Евгений Федяков