Платежи требуют новых гарантий

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Международные трансакции по картам Visa и MasterCard заблокированы уже две недели, а депозиты, которые банки хранили в этих системах на случай проблем с платежами, обещают вернуть через полгода и не всем. Между тем гарантии проведения внутрироссийских операций по картам международных платежных систем (МПС) от банков потребовала НСПК, которая обеспечивает их и приняла связанные риски. Для их покрытия система требует не деньги, а гарантии другой кредитной организации, что сейчас не вызывает проблем только у тех, кто имеет дочерний банк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, российские банки обратились в МПС с просьбой вернуть страховые депозиты, которые они держат в Visa и MasterCard.

Источник в крупном российском банке сообщил “Ъ”, что платежные системы уже ответили некоторым, что готовы вернуть задепонированные средства в сентябре.

Срок полгода объясняется тем, что в течение этого времени могут проходить расчеты по претензиям к банкам РФ — чарджбэки, штрафы и т. д. Причем обещания не касаются банков, находящихся под блокирующими санкциями (SDN-лист): им средства вернут только после снятия ограничений.

По словам источников “Ъ”, размер страхового депозита в МПС исчисляется как средний пятидневный оборот по картам, выпущенным банком за последние полгода. Для крупного банка в пределах топ-50 эта сумма может составлять десятки миллионов долларов, а по всей банковской системе — несколько миллиардов долларов. Для крупнейших банков эта сумма могла измеряться сотнями миллионов долларов.

Впрочем, по словам независимого эксперта на рынке платежных карт Дмитрия Вишнякова, такой депозит не всегда взимался с банка, если его рейтинг был достаточно высок, а кроме того, многие банки обеспечивали свои операции по картам с помощью банковской гарантии другого банка. Глава правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров также отмечает, что предоставлять гарантии платежеспособности МПС разрешалось не только денежными средствами, но и в другой форме, не отвлекающей ликвидность: «Поэтому достоверно оценить объем страховых депозитов российских участников МПС на зарубежных счетах в денежной форме затруднительно». Причем, хотя МПС приостановили работу в РФ, банки продолжают быть их членами и оснований для возврата депозитов нет, считает он.

Но этим проблемы не ограничиваются.

Как рассказал “Ъ” источник на банковском рынке, после того как ряд банков обратились в ЦБ с вопросом, что делать в ситуации, когда Visa и MasterCard не возвращают депозиты, регулятор предложил решить проблему, рассмотрев возможность сформировать 100% резервов в их размере, что напрямую отразится на капитале.

Более того, сегодня все операции по картам МПС проводит НСПК, соответственно, она взяла на себя и риски, которые раньше лежали на Visa и MasterCard. Как рассказали “Ъ” в российском банке, входящем в топ-50, НСПК потребовала гарантии, аналогичные тем, что они давали международным системам. Правда, в отличие от Visa и MasterCard, НСПК будет учитывать и обороты по эквайрингу: дело в том, что у эмитента деньги уходят со счета и расчеты за него платежная система рассматривает как кредитование, в то время как в случае с эквайрингом деньги приходят на счет, то есть риск неплатежей уменьшается. В результате банки, активно занимающиеся эквайрингом, должны будут предоставить гарантии на меньшую сумму, чем их депозиты в МПС.

При этом, по словам собеседника “Ъ”, депозиты НСПК принимать не будет — только гарантии другого банка. А сам договор гарантии должен заключаться в ЦБ, чтобы регулятор сразу знал, с корсчета какой кредитной организации списывать деньги в случае проблем у того или иного банка. Получить комментарии ЦБ “Ъ” не удалось.

Если у кредитной организации есть дочерний банк, проблем не возникнет: они могут дать гарантии друг другу. Как рассказал “Ъ” один из источников, для таких банков ЦБ в первую очередь рассчитал размер гарантии, и ряд банков их уже предоставили. Для остальных, по словам собеседника “Ъ”, они будут рассчитаны в ближайшее время.

Но проблема заключается в том, что в нынешней ситуации давать гарантию постороннему банку никто не торопится, поскольку это риски, аналогичные риску открытия кредитной линии.

Источник “Ъ” предполагает, что разрешить ситуацию может ЦБ, если попросит дать гарантии таким одиночным банкам ВЭБ. Однако планирует ли регулятор решать возникшую проблему системно или оставит ее решение самим банкам — неизвестно.

Максим Буйлов, Ксения Дементьева