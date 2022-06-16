Спрос на нефть оправляется от пандемии

Мировой спрос на нефть увеличится с 97,6 млн баррелей в сутки (б/с) в 2021 году до 99,4 млн б/с в 2022-м и до 101,6 млн б/с в 2023 году, превысив тем самым допандемийный уровень, прогнозируют эксперты Международного энергетического агентства (МЭА) в вышедшем вчера июньском докладе. В этом году мировое предложение нефти обгонит спрос и составит 99,8 млн б/с, но в 2023 году снова отстанет от него и достигнет только 101,1 млн б/с. В МЭА полагают, что восстановление экономики Китая будет способствовать ускорению роста спроса в 2023 году до 2,2 млн б/с с 1,8 млн б/с в 2022-м, несмотря на сдерживающие этот процесс высокие цены на нефть.

Предложение российской нефти в этом году, согласно МЭА, сократится до 9,1 млн б/с с 9,6 млн б/с в 2021 году и далее упадет до 7,5 млн б/с в 2023 году. Напомним, что российские власти ограничили публикацию данных о добыче и экспорте нефти и нефтепродуктов из РФ.

В МЭА ожидают, что рост предложения из стран, не входящих в альянс ОПЕК+, составит в этом году 1,9 млн б/с — до уровня 48,2 млн б/с, 1,8 млн б/с — до 50 млн б/с в 2023 году. Этот прирост в 2022 году обеспечат прежде всего США (плюс 1,3 млн б/с). Поставки стран ОПЕК+ вырастут в 2022 году на 2,6 млн б/с, до 51,6 млн б/с, но в 2023-м упадут до 51,1 млн б/с. Это означает, что роль ОПЕК+ в экспорте нефти в ближайшие полтора года на мировом рынке снизится — на фоне роста доли других поставщиков.

В агентстве подсчитали, что мировые запасы нефти в апреле увеличились на 77 млн баррелей после почти двухлетнего снижения, так что на фоне увеличения поставок баланс на рынке в 2022 году будет восстанавливаться. Однако тренд может оказаться недолговечным, так как еще более жесткие санкции в отношении РФ, по мнению МЭА, могут сильнее снизить экспорт нефти в будущем, в том числе из-за возможной консервации скважин в России. Несмотря на то что добыча нефти в РФ в мае выросла на 130 тыс. б/с, до 10,55 млн б/с, ее среднегодовой уровень составит 10,37 млн б/с (из-за падения, произошедшего ранее). Это на 500 тыс. б/с меньше уровня 2021 года, в 2023-м же показатель упадет до 8,7 млн б/с, что, вероятно, заметно снизит экспорт не только РФ, но и всей ОПЕК+. Также на нарушение баланса на рынке могут повлиять перебои с поставками из Ливии и ограниченные резервные мощности в странах ОПЕК+.

Георгий Смирнов