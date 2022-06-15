Малый бизнес зовут к сотрудничеству

Санкции и вызванный ими разрыв спроса и предложения в экономике вернули интерес государства к сектору МСП и его деятельности. Если ранее власти транслировали малому бизнесу универсальный подход, по которому государство брало на себя обеспечение в секторе общих правил игры (доступ к финансированию, госзаказу, льготам и условия конкурентной борьбы), в остальном полагаясь на «руку рынка», то в среду, 15 июня, на МСП-форуме в рамках ПМЭФ и первый вице-премьер Андрей Белоусов, и отраслевые чиновники дали понять, что у власти, госзаказчиков и рынка в целом появилась как минимум потребность в эффективном поиске данных о том, что производят и какие потребности могут удовлетворить малые компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первый вице-премьер Андрей Белоусов хотел бы видеть малый бизнес в удобном для поиска контрагентов цифровом пространстве

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Первый вице-премьер Андрей Белоусов хотел бы видеть малый бизнес в удобном для поиска контрагентов цифровом пространстве

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Ключевой темой форума малого и среднего предпринимательства (МСП), прошедшего в первый день Петербургского международного экономического форума, стал поиск новой стратегии развития сектора МСП. Действующая стратегия, которую чиновники бодро представляли год назад на этом же форуме, в условиях санкций де-факто признана неактуальной.

Напомним, после COVID-19 правительство рассчитывало расширить охват МСП универсальными мерами поддержки — этому должны были способствовать перезагрузка институтов развития и выстраивание на их базе системы поэтапного выращивания из малого бизнеса крупного. Вся конструкция при этом базировалась на цифровизации предоставления этой помощи и процесса взаимодействия государства и бизнеса. В остальном Белый дом рассчитывал на системные механизмы — финансирования МСП, обеспечения конкуренции, расширения доступа к госзаказу и снижения административной нагрузки на бизнес за счет отказа от избыточных требований и отчетности. Все эти меры, как следовало из дискуссии в среду, так или иначе продолжат действовать, но будут подвергнуты инвентаризации.

Новый диалог власти и малого бизнеса показал появление взаимного интереса: в условиях санкций и разрыва цепочек МСП по крайней мере отчасти могли бы заменить крупным компаниям «выпавшие» поставки — однако для этого те и другие должны найти и адаптироваться друг к другу.

Пока доля производственного малого бизнеса в российской экономике критически мала — 5,5–6%, в результате МСП не способны покрыть выросший спрос на фоне дефицита товаров, сырья и комплектующих. «Почему проблема с импортозамещением — нет питательной среды (малого бизнеса.— “Ъ”), которая может заместить сырье, материалы, комплектующие, произвести, создать… европейские МСП нам на помощь не придут, это должны быть российские компании»,— объяснял в среду первый заместитель главы Минпромторга Василий Осьмаков. Пока Минпромторг де-факто вручную занимается встраиванием МСП в цепочки поставок крупных компаний, стыкуя поставщиков и заказчиков. Запрос последних на импортозамещение продолжает расти, поэтому необходимо вкладываться в новую индустриализацию. Отчасти поддержать МСП предлагается за счет перезагрузки Фонда развития промышленности (ФРП) и облегчения доступа к его программам финансирования (сейчас 25% портфеля ФРП приходится на МСП).

Сам бизнес декларирует готовность участвовать в удовлетворении потребностей крупных компаний. Однако и новая стратегия развития сектора должна адаптироваться к этой задаче: глава «Опоры России» Александр Калинин предложил сконцентрировать ее на отраслевой поддержке и внедрить программы и КПЭ по развитию МСП во всех отраслевых министерствах. Отдельных мер поддержки потребуют, по его оценкам, промышленные, IT, сельскохозяйственные и туристические МСП. При этом в «Опоре России» признают — заменить все импортные поставки невозможно, предлагая отказаться от таких попыток.

Курирующий развитие МСП первый вице-премьер Андрей Белоусов предпочел эмоциональное выступление: «Мы должны сменить стратегию поддержки малого бизнеса с "приказано выжить" на "приказано заработать". Создать для этого условия».

При этом пересмотр подхода заключался в инвентаризации мер поддержки, продолжении мер дерегулирования и помощи малому бизнесу в освоении новых видов деятельности, в том числе цифровых. Де-факто такой подход может облегчить и дисбаланс спроса и предложения — вывод малого бизнеса в «цифровое пространство» маркетплейсов сократит издержки на поиски заказчиками и поставщиками друг друга в условиях нынешней неопределенности.

Диана Галиева, Олег Сапожков