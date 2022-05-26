Поддержка на вырост

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Заседание правкомиссии по развитию малого и среднего предпринимательства под руководством премьера Михаила Мишустина де-факто оказалось посвящено итогам упрощения властями работы МСП в последние годы и отдельно — месяцы после начала военной операции РФ на Украине и вызванных ей экономических трудностей. Результатом первого этапа работы в Белом доме видят экономию компаниями до 200 млрд руб. в год только на сокращении контроля и надзора, а с учетом опыта контрсанкционной работы поддержка МСП в видении чиновников теперь состоит из льгот, дерегулирования и «сервисной» составляющей — возможности подбора эффективных мер поддержки для конкретных компаний. Так, на заседании поднимался вопрос о господдержке промышленной ипотеки, и после одобрения концепции премьер запустил ее в проработку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Михаил Мишустин обозначил комиссии правительства по развитию МСП, что главный рецепт ее работы — принимать решения «без проволочек и без бюрократизма» Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов / купить фото Глава аппарата правительства, вице-премьер Дмитрий Григоренко Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов / купить фото Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов / купить фото Следующая фотография 1 / 3 Михаил Мишустин обозначил комиссии правительства по развитию МСП, что главный рецепт ее работы — принимать решения «без проволочек и без бюрократизма» Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов / купить фото Глава аппарата правительства, вице-премьер Дмитрий Григоренко Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов / купить фото Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов / купить фото

В четверг, 26 мая, Михаил Мишустин провел заседание правкомиссии по развитию МСП на машиностроительном предприятии «Тонар» в подмосковном Орехово-Зуеве. Завод по производству спецтехники должен был продемонстрировать успехи импортозамещения, широко обсуждаемого в условиях санкций. До начала правкомиссии работники предприятия рассказывали, что производство практически полностью отечественное, но двигатели до недавнего времени были американскими — теперь будут китайскими. Премьер, в свою очередь, рекомендовал руководству завода внедрять цифровые решения, опыт же самого предприятия, выросшего из «маленького кооператива… до большого и успешного бизнеса», призвал масштабировать на другие компании.

Кратко рецепт выращивания крупных компаний из малых в видении главы правительства сводится к формированию комфортной среды — «без придирок, без бюрократизма».

Во многом нынешняя политика в отношении МСП стала результатом антикризисной работы правительства сначала в условиях коронакризиса, а затем санкций. В результате число предприятий МСП вернулось к допандемийному уровню и превысило 6 млн. Поддержку и стимулирование роста МСП в Белом доме описывают как конструкцию из трех составляющих: налоговых и финансовых льгот, снижения административной нагрузки и повышения доступности всех существующих мер поддержки. Речь идет, например, о льготных кредитах — это оборотные и инвестиционные займы, льготные продукты с участием Банка России (на 1 трлн руб.) и регионов. В условиях высоких кредитных ставок лимиты по многим программам уже исчерпаны, а снижение ключевой ставки до 11% должно способствовать повышению доступности льготного финансирования, отметил первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин.

Отдельную косвенную финансовую поддержку бизнесу обеспечили дерегулирующие меры. Как сообщил в четверг глава аппарата правительства, вице-премьер Дмитрий Григоренко, пересмотр обязательных требований позволяет бизнесу экономить (по оценкам самих компаний) 200 млрд руб. ежегодно; число проверок снизилось в 2021 году до 700 тыс. против 1,5 млн в допандемийном 2019 году (сравнение с 2020 годом непоказательно из-за моратория на все проверки в начале пандемии). Эффект от внедрения риск-ориентированного подхода также очевиден — четырехкратное сокращение проверок с 243 тыс. в первом полугодии до 62 тыс. во втором, когда заработало новое регулирование. Возврат же к мораторию в 2022 году сопровождается усилением контроля за его выполнением — речь идет о сервисе жалоб на действия контролеров на портале госуслуг. Срок рассмотрения заявки не превышает один день. Однако, по словам господина Григоренко, малый бизнес пока неохотно пользуется сервисом — всего подано 18 жалоб, что лишает правительство «корректной обратной связи». При этом, по данным Аналитического центра при правительстве, мораторий на проверки на начало мая оценивался бизнесом как одна из самых значимых мер поддержки — в том числе из-за широты охвата.

В целом же инфраструктура поддержки МСП, как и предполагалось, будет развиваться по пути цифровизации — это должно обеспечить информационную доступность мер поддержки и эффективность за счет их адресного подбора (см. “Ъ” от 2 декабря 2021 года). Запросы предпринимателей в открытой части совещания свелись к точечным и не новым инициативам — расширению использования офсетных контрактов (проект уже прошел первое чтение) и продлению до конца года программы компенсанций МСП комиссий за платежи в Системе быстрых платежей (также одобрено).

Относительно новой и крупной выглядит идея ввести в регионах промышленную ипотеку под 5% для производственно-складских помещений — «лайт индастриал».

«Если компания будет иметь возможность часть своего цеха купить по льготной стоимости, то, соответственно, одни будут строить больше "лайт индастриал", другие — более доступно получать возможность производить микроэлектронику, или товары потребления, или это будет пищевая, неважно какая промышленность»,— лоббировал в четверг инициативу губернатор Московской области Андрей Воробьев. По его словам, проект может быть запущен в режиме эксперимента в Калининграде, Туле, Татарстане или Великом Новгороде. Отметим, что проработать эту инициативу по просьбе бизнеса Минпромторг брался еще месяц назад, в четверг глава ведомства Денис Мантуров механизм вновь поддержал. Однако, вероятно, вопрос до сих пор не решен из-за потребности в финансировании — отметим, что Минфин уже отказался от пролонгации льготной жилищной ипотеки на 2023 год, инициатива индустриальной ипотеки же пока выглядит сырой. Так, Михаил Мишустин концептуально поддержал механизм, но потребовал его детализации, в том числе в части финансирования программы центром и регионами. Проработать идею поручено Минпромторгу и Минфину в ближайшее время.

Диана Галиева