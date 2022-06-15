У Валерия Рашкина забрали Москву

Президиум ЦК КПРФ в среду назначил главой столичного горкома депутата Мосгордумы Николая Зубрилина. Его предшественник Валерий Рашкин, лишившийся мандата депутата Госдумы как осужденный за незаконную охоту, стал советником ЦК. Господин Зубрилин может сменить господина Рашкина и в Думе: КПРФ решила передать вакантный мандат члену «Левого фронта» Анастасии Удальцовой, но к ней, по информации “Ъ”, возникли вопросы в связи с возможным наличием гражданства Украины. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила “Ъ”, что идет «рутинный процедурный процесс», по итогам которого будет принято «взвешенное решение».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Зубрилин (слева) может унаследовать от Валерия Рашкина не только пост главы московского горкома КПРФ, но и мандат депутата Госдумы

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ Николай Зубрилин (слева) может унаследовать от Валерия Рашкина не только пост главы московского горкома КПРФ, но и мандат депутата Госдумы

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Валерий Рашкин, возглавлявший московский горком КПРФ с 2010 года, станет советником ЦК и будет выполнять поручения председателя и президиума ЦК, сообщил “Ъ” по итогам заседания президиума 15 июня первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин. Чем конкретно займется экс-глава горкома, президиум решит позже, отметил он, назвав это решение «переходом на федеральный уровень» и подчеркнув, что с «делом лося» оно никак не связано. Напомним, 25 мая господин Рашкин был лишен полномочий депутата Госдумы из-за вступившего в силу приговора по ст. 258 УК (незаконная охота): за убийство лося его приговорили к трем годам лишения свободы условно.

Ранее Валерия Рашкина уже дважды понижали в партийной иерархии: в 2017 году он лишился поста зампреда ЦК, а в апреле 2021-го — членства в президиуме ЦК. Руководство КПРФ объясняло это тем, что ему нужно сосредоточиться на работе горкома. Но источник в партии говорил “Ъ”, что лидера столичных коммунистов обвиняют в симпатиях к оппозиционеру Алексею Навальному и против него настроены некоторые члены партруководства, близкие к администрации президента (АП).

Что же касается отставки господина Рашкина с поста главы горкома, то на этом в преддверии осенних муниципальных выборов, по версии двух источников “Ъ”, близких к АП, настаивала мэрия Москвы.

Преемником 67-летнего Валерия Рашкина стал 64-летний лидер фракции КПРФ в Мосгордуме Николай Зубрилин. Он подтвердил “Ъ”, что назначен и. о. первого секретаря горкома, а основной задачей на ближайшее время назвал подготовку к муниципальным выборам в Москве.

Господин Зубрилин пришел в политику в 1997 году, став советником собрания столичного района Отрадное, затем избрался там же муниципальным депутатом, в 2014 году победил на выборах в Мосгордуму по округу №11 (Марфино, Отрадное, Алтуфьево), а в 2019-м переизбрался на новый срок и возглавил фракцию КПРФ. На этом посту коммунист проявлял себя как вполне системный политик: например, в 2019 году он отменил заявку тогдашнего члена фракции КПРФ Елены Шуваловой на круглый стол, на который она пригласила Алексея Навального.

Николаю Зубрилину может достаться и думский мандат Валерия Рашкина, сообщили ранее «Ведомости». После лишения его депутатских полномочий у КПРФ было 14 дней, чтобы выбрать преемника, и 2 июня партия решила передать мандат члену совета «Левого фронта» Анастасии Удальцовой. Но ЦИК этот вопрос до сих пор не рассмотрел.

Близкий к АП источник “Ъ” слышал, что госпожу Удальцову проверяют на наличие гражданства Украины (она родилась в Черкассах). А собеседник, близкий к руководству КПРФ, говорит, что претензии могут быть связаны со счетами в украинских банках, якобы открытыми для оплаты обучения детей.

Политический юрист Олег Захаров поясняет, что в случаях с Украиной действительно бывают сложные ситуации: «По закону лишиться гражданства этой страны можно только указом президента. Разумеется, по факту таких указов было немного». По словам эксперта, это типичная бытовая ситуация, когда «граждане и не знают, что они по-прежнему имеют украинское гражданство». В 2021 году госпожа Удальцова была допущена к выборам, но дополнительная проверка может проводиться «в случае какой-то новой поступившей информации», добавляет юрист.

Анастасия Удальцова сказала “Ъ”, что не может комментировать информацию анонимных источников и ориентируется на слова лидера КПРФ Геннадия Зюганова и официальные заявления ЦИКа. Украинского гражданства у нее нет, уверяет политик. «Я получила российское гражданство и отказалась от украинского в середине нулевых — через три года после того, как вышла замуж, как это и предполагает закон. Я прошла все официальные процедуры. Напомню, что я уже два раза проходила проверки в связи с участием в выборах, а также работала на госслужбе в качестве помощника депутата. Так что я жду решения ЦИКа»,— сообщила госпожа Удальцова.

Собеседник “Ъ”, знакомый с ситуацией, поясняет, что дело не столько в кандидате, сколько в распределении сил в горкоме: думский статус усилит позиции Николая Зубрилина, что устраивает мэрию Москвы. А близкий к мэрии источник “Ъ” отметил, что Валерий Рашкин после уголовного дела и так потерял свой электоральный вес, а решение руководства КПРФ в преддверии муниципальных выборов выглядит логично. «Николай Зубрилин имеет устойчивый электорат и большой политический опыт»,— добавил собеседник. Господин Зубрилин заявил “Ъ”, что передача ему думского мандата не обсуждается и никаких изменений не планируется. Валерий Рашкин на звонки “Ъ” не ответил.

По мнению Олега Захарова, если ЦИК откажет в передаче мандата Анастасии Удальцовой, то, скорее всего, у КПРФ уже не будет возможности выбрать другого кандидата.

Ведь после истечения 14-дневного срока ЦИК получает право самостоятельно заполнить вакансию, передав мандат следующему члену региональной группы партсписка, то есть Николаю Зубрилину.

Председатель ЦИКа Элла Памфилова заявила “Ъ”, что не видит никаких оснований для «постановки столь гипотетического вопроса» (потеряет ли КПРФ право выбрать другого кандидата). «Идет обычный, я бы даже сказала, рутинный процедурный процесс, по завершении которого ЦИК в рамках своей компетенции и примет соответствующее решение. После уточнения ряда нюансов есть все основания полагать, что оно будет вполне взвешенным. Нельзя ради необоснованной спешки пренебречь правовой чистотой грядущего решения»,— отметила глава ЦИКа.

Политолог Алексей Макаркин считает решение по Валерию Рашкину вполне понятным: приближается муниципальная кампания, и если бы его не сняли, то КПРФ постоянно бы припоминали историю с лосем, а эта тема может оттолкнуть аполитичный электорат. Анастасию Удальцову эксперт не считает «аллергеном» для власти, так как в 2021 году она беспрепятственно вошла в список кандидатов в Госдуму, а в 2019-м участвовала в выборах в Мосгордуму.

Елена Рожкова, Мария Макутина, Андрей Винокуров