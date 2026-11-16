Госдума на этой неделе рассмотрит повышение штрафов за дискредитацию армии
Госдума на этой неделе приступит к рассмотрению законопроекта об усилении административной ответственности за некоторые правонарушения, в том числе за дискредитацию вооруженных сил России и распространение экстремистских материалов. Об этом сообщил председатель нижней палаты Вячеслав Володин в мессенджере «Макс».
Если законопроект будет принят, то для граждан штраф за дискредитацию вооруженных сил почти не изменится и составит 35-50 тыс. руб. Для должностных и юридических лиц штраф за подобное нарушение вырастет примерно вдвое — до 300-500 тыс. руб. и до 600 тыс. — 1 млн руб. соответственно.
Впервые ответственность за дискредитацию вооруженных сил была введена в РФ в марте 2022 года. Принятая тогда статья 20.3.3 КоАП предусматривает административные штрафы за публичные действия, направленные на дискредитацию армии. Через год законодательство дополнили новыми положениями, в том числе об ответственности за дискредитацию добровольческих формирований.