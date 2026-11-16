Госдума на этой неделе рассмотрит повышение штрафов за дискредитацию армии

Если законопроект будет принят, то для граждан штраф за дискредитацию вооруженных сил почти не изменится и составит 35-50 тыс. руб. Для должностных и юридических лиц штраф за подобное нарушение вырастет примерно вдвое — до 300-500 тыс. руб. и до 600 тыс. — 1 млн руб. соответственно.