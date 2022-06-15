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Коммерсантъ FM
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Владимир Федотов добрался до Москвы

ЦСКА переманил нового тренера из «Сочи»

Новым главным тренером ЦСКА вместо отправленного в отставку после не слишком удачного сезона Алексея Березуцкого стал один из самых интересных отечественных футбольных тренеров — Владимир Федотов. Под его руководством «Сочи» в прошедшем чемпионате России совершил прорыв, завоевав серебряные медали. Сменщиком же Федотова в сочинском клубе будет другой, кажется, довольно перспективный наставник — работавший во втором по рангу дивизионе с красноярским «Енисеем» Вадим Гаранин.

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В ЦСКА верят, что с приходом Владимира Федотова в истории клуба открывается «новая победная глава»

В ЦСКА верят, что с приходом Владимира Федотова в истории клуба открывается «новая победная глава»

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Алексей Березуцкий

Алексей Березуцкий

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

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В ЦСКА верят, что с приходом Владимира Федотова в истории клуба открывается «новая победная глава»

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Алексей Березуцкий

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

ЦСКА объявил о назначении на пост главного тренера 55-летнего Владимира Федотова, заключившего, как сообщает ТАСС, договор сроком на три года. Федотов сменил Алексея Березуцкого. Березуцкому, много лет выступавшему за московский клуб на позиции защитника, год назад доверили ключевую в нем должность, несмотря на дефицит тренерского опыта. Расстались же с ним армейцы после не очень удачного сезона. ЦСКА по ходу его не хватало стабильности, в чемпионате он занял пятое место.

Комментируя назначение Владимира Федотова, президент столичного гранда Евгений Гинер сказал, что в клубе верят — с приходом этого специалиста в его истории открывается «новая победная глава». Оптимизм менеджеров ЦСКА, связанный с заключением контракта с Федотовым, можно понять. Во всяком случае, вряд ли кто-то из отечественных футбольных тренеров мог превзойти его в смысле востребованности после окончания очередного сезона.

Владимир Федотов на самом деле тренировать начал еще в середине позапрошлого десятилетия, но настоящую известность получил на излете прошлого, когда вывел в Российскую премьер-лигу (РПЛ) из ФНЛ, второго дивизиона, «Оренбург», а потом вместе с этой командой скакнул на седьмое место в чемпионате благодаря довольно живой и современной игре. В ранг же тренеров топовых, по крайней мере по российским меркам, Федотова перевел контракт с «Сочи», заключенный в 2020 году.

Уже в первом полном сезоне с сочинцами, которые, как казалось, едва ли могут, учитывая свой бэкграунд (еще недавно клуб выступал в ФНЛ) и кадровые возможности, претендовать на что-то большее, нежели статус крепкого середняка, он прыгнул на пятое место в первенстве страны, обеспечив команде еврокубковый дебют.

Сезон следующий, однако, оказался еще более ярким. «Сочи» совершил грандиозный прорыв, очутившись по итогам чемпионата на второй позиции вслед за явным фаворитом «Зенитом». А в решающем матче за серебро сочинцы разгромили — 5:1 — «Динамо». В обычных условиях такая медаль означала бы, что «Сочи» получит шанс отобраться в групповой этап Лиги чемпионов через квалификацию, но международные санкции, наложенные на фоне специальной военной операции России на Украине, лишили клубы РПЛ еврокубков.

Преемник Владимир Федотова, вместе с которым в Москву перебрались члены его штаба Олег Фоменко, Мурат Искаков и Радик Ямлиханов, в «Сочи» тоже уже известен.

Клуб, как проинформировал ряд источников, назначит на этот пост Вадима Гаранина.

Гаранин на два года моложе Федотова и тоже представляется чрезвычайно любопытной фигурой. Этот тренер когда-то плодотворно трудился в академии московского «Динамо», воспитав некоторых нынешних молодых лидеров клуба вроде Константина Тюкавина и Вячеслава Грулева. А внимание «Сочи» к Гаранину привлекла в первую очередь его работа с красноярским «Енисеем».

Играя в ФНЛ, этот клуб весной финишировал в первенстве второго дивизиона на пятой позиции, чуть-чуть не дотянув до путевки в стыковые матчи за путевку в РПЛ. Еще больше шума «Енисей» наделал в Кубке России. В нем в 1/8 и 1/4 финала он очень убедительно — 4:0 и 3:1 — обыграл двух представителей элиты — «Локомотив» и «Рубин», прежде чем все-таки срезаться в полуфинале на будущем обладателе трофея «Спартаке».

Алексей Доспехов

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