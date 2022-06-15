Заводам подсофтило

Разработчик отечественного софта для автоматизации бизнес-процессов «Фирма "1C"» и «Лаборатория Касперского» разработали защищенную от кибератак систему управления промышленными производствами и автоматизации рабочих мест. В решении используется KasperskyOS для управления интернетом вещей. Партнеры оценивают рынок подобных решений в 11 млрд руб. Но значительная часть промышленных предприятий использовали для управления зарубежные SAP и Oracle и отказываются от них с трудом, отмечают эксперты.
Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ
В «Лаборатории Касперского» и «Фирме "1С"» рассказали “Ъ”, что договорились о создании защищенной системы управления промышленными и иными предприятиями. Для подключения оборудования предприятий к системам «1С» будут использоваться Kaspersky IoT Secure Gateway (шлюзы данных для интернета вещей, работают на KasperskyOS), также компания обеспечит подключение удаленного рабочего места бухгалтера в системе «1С: Предприятие».
Система будет также собирать данные с подключенного к технологической сети оборудования. «Это позволит эффективнее отслеживать его загрузку, распределять ресурсы, сократить время простоев и повысить скорость реагирования на нештатные ситуации»,— надеются в компаниях. Такой подход позволяет создавать IT-системы с кибериммунитетом (врожденной защищенностью) и организовать безопасную передачу промышленных данных, отмечает гендиректор «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский.
Пилотный проект компании разворачивают на базе завода «Ленполиграфмаш». В дальнейшем для типового промышленного предприятия, уже являющегося заказчиком «1С», с 10–15 единицами сложного технологического оборудования стоимость решения может составить около 2,5 млн руб. В «Лаборатории Касперского» оценивают объем рынка подобных решений в 11 млрд руб. с учетом ежегодного роста не менее 15%.
Ключевыми вендорами промышленного программного обеспечения (ПО) до начала военных действий РФ на Украине были SAP (Германия), Oracle и Microsoft (США), но теперь они покинули российский рынок. Среди клиентов компаний были, например, «Газпром», ЛУКОЙЛ, госкорпорации и госорганы (см. “Ъ” от 3 марта). Выручка Oracle в России и СНГ в 2020 году (более свежих данных нет) составила 6,3 млрд руб. По данным TAdviser, в 2021 году выручка российских юрлиц SAP — САП СНГ и «САП Лабс» — составила 38,5 млрд руб. при чистой прибыли 2,1 млрд руб.
Промышленность еще в 2021 году вошла в число самых атакуемых хакерами направлений, а после начала военной операции на Украине риски для предприятий заметно выросли из-за отключения поддержки и обновлений западных вендоров, поясняет собеседник “Ъ” на рынке кибербезопасности. При этом отмечает он, для защиты от актуальных угроз требуются комплексные и масштабные решения, в том числе для защиты организации «по периметру», а не только по отдельным каналам передачи данных внутри предприятия, как предлагают партнеры.
Новое предложение может способствовать переходу промышленных предприятий с SAP на «1C», полагает глава совета директоров «Базальт СПО» (разрабатывает собственную ОС) Алексей Семенов: «Но это очень сложный процесс как с точки зрения времени, так и с точки зрения финансовых ресурсов». Проект с «Лабораторией Касперского», по его мнению, может быть интересен в части использования KasperskyOS: «Если сама система будет управлять оборудованием, контроллерами, это может повысить эффективность».
Не ясно, у каких предприятий решение может пользоваться спросом, соглашается собеседник “Ъ” на IT-рынке: «Если это субъекты критической информационной инфраструктуры, то они подпадают под действие №187-ФЗ и могут внедрять у себя только сертифицированные должным образом продукты». Пока, по его мнению, создаваемый компаниями проект не предлагает нового для рынка решения, при этом претендующего на защиту предприятия от киберугроз.