Заводам подсофтило

Разработчик отечественного софта для автоматизации бизнес-процессов «Фирма "1C"» и «Лаборатория Касперского» разработали защищенную от кибератак систему управления промышленными производствами и автоматизации рабочих мест. В решении используется KasperskyOS для управления интернетом вещей. Партнеры оценивают рынок подобных решений в 11 млрд руб. Но значительная часть промышленных предприятий использовали для управления зарубежные SAP и Oracle и отказываются от них с трудом, отмечают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

В «Лаборатории Касперского» и «Фирме "1С"» рассказали “Ъ”, что договорились о создании защищенной системы управления промышленными и иными предприятиями. Для подключения оборудования предприятий к системам «1С» будут использоваться Kaspersky IoT Secure Gateway (шлюзы данных для интернета вещей, работают на KasperskyOS), также компания обеспечит подключение удаленного рабочего места бухгалтера в системе «1С: Предприятие».

Система будет также собирать данные с подключенного к технологической сети оборудования. «Это позволит эффективнее отслеживать его загрузку, распределять ресурсы, сократить время простоев и повысить скорость реагирования на нештатные ситуации»,— надеются в компаниях. Такой подход позволяет создавать IT-системы с кибериммунитетом (врожденной защищенностью) и организовать безопасную передачу промышленных данных, отмечает гендиректор «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский.

Пилотный проект компании разворачивают на базе завода «Ленполиграфмаш». В дальнейшем для типового промышленного предприятия, уже являющегося заказчиком «1С», с 10–15 единицами сложного технологического оборудования стоимость решения может составить около 2,5 млн руб. В «Лаборатории Касперского» оценивают объем рынка подобных решений в 11 млрд руб. с учетом ежегодного роста не менее 15%.

Ключевыми вендорами промышленного программного обеспечения (ПО) до начала военных действий РФ на Украине были SAP (Германия), Oracle и Microsoft (США), но теперь они покинули российский рынок. Среди клиентов компаний были, например, «Газпром», ЛУКОЙЛ, госкорпорации и госорганы (см. “Ъ” от 3 марта). Выручка Oracle в России и СНГ в 2020 году (более свежих данных нет) составила 6,3 млрд руб. По данным TAdviser, в 2021 году выручка российских юрлиц SAP — САП СНГ и «САП Лабс» — составила 38,5 млрд руб. при чистой прибыли 2,1 млрд руб.

Промышленность еще в 2021 году вошла в число самых атакуемых хакерами направлений, а после начала военной операции на Украине риски для предприятий заметно выросли из-за отключения поддержки и обновлений западных вендоров, поясняет собеседник “Ъ” на рынке кибербезопасности. При этом отмечает он, для защиты от актуальных угроз требуются комплексные и масштабные решения, в том числе для защиты организации «по периметру», а не только по отдельным каналам передачи данных внутри предприятия, как предлагают партнеры.

Новое предложение может способствовать переходу промышленных предприятий с SAP на «1C», полагает глава совета директоров «Базальт СПО» (разрабатывает собственную ОС) Алексей Семенов: «Но это очень сложный процесс как с точки зрения времени, так и с точки зрения финансовых ресурсов». Проект с «Лабораторией Касперского», по его мнению, может быть интересен в части использования KasperskyOS: «Если сама система будет управлять оборудованием, контроллерами, это может повысить эффективность».

Не ясно, у каких предприятий решение может пользоваться спросом, соглашается собеседник “Ъ” на IT-рынке: «Если это субъекты критической информационной инфраструктуры, то они подпадают под действие №187-ФЗ и могут внедрять у себя только сертифицированные должным образом продукты». Пока, по его мнению, создаваемый компаниями проект не предлагает нового для рынка решения, при этом претендующего на защиту предприятия от киберугроз.

Татьяна Исакова, Юлия Тишина