Зарубежный софт получит поддержку в России

Отечественные IT-компании планируют заняться доработкой и поддержкой программного обеспечения (ПО) зарубежных SAP, Oracle и других крупных компаний, которые покинули РФ. Новый сегмент почти сразу может превысить 1 млрд руб., но быстро утратит актуальность в силу появления российских аналогов западных систем, считают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В двух крупных российских IT-компаниях, Sitronics Group и «Группе Т1», рассказали “Ъ”, что участники рынка планируют занять нишу поддержки зарубежного системного ПО, разработчики которого (в частности SAP, Oracle) ушли из страны.

Эта ниша интересна как с точки зрения прибыли, так и с точки зрения обеспечения стабильной работы масштабных систем, пояснил “Ъ” президент Sitronics Group Николай Пожидаев: «Сами решения лежат в основе бизнес-процессов предприятий, и их замена на отечественный софт — дело длинной перспективы». В «Группе Т1» добавили, что расширяют присутствие в этой нише и уже наняли специалистов, ранее работавших в SAP и Oracle. «Компаниям важна бесперебойная работа систем, но при этом даже для крупных заказчиков содержание собственных команд поддержки — это крайне сложно и дорого»,— отметил гендиректор компании Игорь Калганов.

О своем решении уйти с российского рынка SAP (Германия) и Oracle (США) объявили 3 марта в знак протеста против военных действий РФ на Украине. Компании предоставляли продукты по управлению предприятиями и базами данных, их клиентами были, например, «Газпром», ЛУКОЙЛ и другие корпорации и госорганы. По данным TAdviser, в 2021 году выручка российских юрлиц SAP — САП СНГ и «САП Лабс» — составила 38,5 млрд руб. при чистой прибыли 2,1 млрд руб. Продажи в России также остановила Microsoft. Но собеседники “Ъ” на российском IT-рынке говорят, что запросов на поддержку ее продуктов от заказчиков пока нет.

В SAP и Oracle не ответили на запросы. Собеседник “Ъ”, близкий к Oracle, рассказывает, что всем российским сотрудникам отключен доступ к корпоративным системам, хотя зарплату пока платят: «Ясности нет, все ждут увольнения. Компания парализовала себя в РФ». Источник, близкий к SAP, рассказал, что «поддержка продуктов работает для тех заказчиков, которые не под санкциями». Ранее в компании обсуждалось отделение российского представительства от Германии и его полная переориентация на поддержку, уточнил собеседник “Ъ”, но «решения по этому вопросу еще не принято». Ранее в SAP заявили, что полностью покидают Россию, но остаются в СНГ (см. “Ъ” от 1 июня).

Появление сегмента поддержки ушедших решений зарубежных игроков на IT-рынке закономерно, считает технический директор Crosstech Solutions Group Никита Андреянов. Бизнес лишается сервиса от непосредственного вендора, тогда как отечественный софт «требует серьезных временных затрат на внедрение и модернизацию существующих процессов», отмечает он: «В текущих реалиях это направление рынка может занять долю до 10–15% IT-рынка».

Постепенно доступные продукты смогут полностью удовлетворить все потребности российского рынка, но техническая поддержка продуктов SAP, Oracle или Microsoft будет востребована ближайшие пару лет, уверен руководитель отдела развития управляемых сервисов Softline Евгений Суржиков. Большинство крупных компаний эти решения внедряли несколько лет, было потрачено много средств, добавляет гендиректор CorpSoft24 Константин Рензяев: «Не все готовы списать затраты и пойти на новое тяжелое внедрение». Если игроки, которые занимались внедрением SAP и Oracle, возьмут на себя задачи по их сопровождению и доработке, емкость этого рынка составит не менее 1 млрд руб., полагает господин Рензяев.

Тем не менее, предупреждает Никита Андреянов, новое направление со временем утратит актуальность на фоне массового выхода на рынок отечественных решений. Кроме того, могут возникнуть риски из-за отсутствия поддержки правообладателя, добавляет управляющий директор «Норбит» (группа «Ланит») Владимир Вертоградов: «Никто не может гарантировать безопасность формата, если возникнут потери данных, финансовой информации и т. д.».

Татьяна Исакова, Никита Королев