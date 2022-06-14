Израиль и Иран охотятся друг за другом

Турция оказалась в эпицентре продолжающегося противостояния между Израилем и Ираном, а в скором времени оно может серьезно затронуть и российские интересы на Ближнем Востоке. На этой неделе стало известно о задержании в Стамбуле группы иранских оперативников, которые готовили нападение на израильских граждан. Одновременно с этим Израиль пригрозил нанести удар по одному из дворцов президента Сирии Башара Асада, если Дамаск не откажется от поставок иранского оружия. Информация об этом появилась в арабских СМИ через несколько дней после того, как в результате израильского удара были выведены из строя взлетно-посадочные полосы в аэропорту Дамаска. По данным СМИ, сирийские официальные лица недовольны, что Россия не препятствует израильским атакам. Недоволен Москвой и Израиль.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По соображениям безопасности вокруг Голубой мечети и мечети Айя София в Стамбуле установлены полицейские посты

Фото: Ozan KOSE / AFP По соображениям безопасности вокруг Голубой мечети и мечети Айя София в Стамбуле установлены полицейские посты

Фото: Ozan KOSE / AFP

Израильские туристы под угрозой

Турецкие спецслужбы арестовали иранских оперативников, которые планировали похищение израильских туристов в Стамбуле, сообщил в понедельник вечером израильский сайт Ynet. Утверждается, что второй отряд иранцев, отправленный в Турцию, остается на свободе и может в любой момент нанести удар по израильским туристам.

Информация была опубликована через несколько часов после призыва главы МИД Израиля Яира Лапида к гражданам страны покинуть Турцию и не планировать поездки туда.

Вслед за этим управление по борьбе с терроризмом при Совете национальной безопасности Израиля повысило уровень террористической угрозы для израильтян в Стамбуле до четвертого, самого высокого. Уровень угрозы в других районах Турции был определен как третий. В совете напомнили, что предупреждали израильтян об опасности еще 30 мая в связи с информацией о попытках Ирана «нанести ущерб израильским целям по всему миру, особенно в Турции».

«Подобного рода предупреждения связаны с различными международными событиями. Турция — безопасная страна, которая продолжает эффективную борьбу с терроризмом, проводя операции как внутри, так и за пределами своих границ. Результаты этой успешной борьбы налицо»,— заявили, в свою очередь, во вторник в МИД Турции. При этом Израиль в заявлении не упомянули. Обе страны в последнее время много работали над тем, чтобы улучшить свои отношения, в том числе увеличить поток израильских туристов. Но обстоятельства изменились.

Загадочные смерти в Иране

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 22 мая в Тегеране неизвестными был застрелен полковник КСИР Сайад Ходаи

Фото: Reuters 22 мая в Тегеране неизвестными был застрелен полковник КСИР Сайад Ходаи

Фото: Reuters

Обстановка в Турции обострилась вскоре после того, как в конце мая Иран обвинил Израиль в гибели офицера Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Полковник Сайад Ходаи был застрелен в центре Тегерана двумя неизвестными. Израильские СМИ утверждали, что полковник был ответствен за организацию терактов против израильтян за границей — в Кении, Колумбии, на Кипре и трижды в Турции. Отмечалось, что он также стоял за попыткой иранцев заманить израильских ученых, бизнесменов и бывших сотрудников Министерства обороны за границу с целью похищения. По другим версиям, военный также имел отношение к программе по разработке беспилотников.

После убийства полковника в иранских СМИ появилась информация о целой серии таинственных смертей.

По данным базирующегося в Лондоне и связанного с оппозицией телеканала Iran International, 30 мая еще один полковник, Али Эсмаилзаде, погиб, упав с крыши своего дома на севере Ирана. Источники телеканала утверждали, что за смертью стоит КСИР, так как полковника подозревали в утечке информации, которая привела к убийству Сайада Ходаи.

В начале июня в СМИ появилась информация о смертях в результате отравления двух иранских ученых, произошедших практически в одно и то же время, но в разных частях страны. Айюб Энтезари, как утверждает Iran International, занимался разработкой беспилотников. Второй ученый, Камран Агамолаи, был геологом. По информации некоторых СМИ, он работал на иранском ядерном объекте в Натанзе. Источники The New York Times утверждают, что Иран обвинил в смерти обоих ученых Израиль.

Наконец, в понедельник КСИР официально объявил о гибели при выполнении служебных обязанностей двух офицеров аэрокосмических сил корпуса. Причиной смерти одного стала автокатастрофа, об обстоятельствах гибели второго не сообщается. По информации Iran International, оба офицера работали над разработкой оружия для ливанского шиитского движения «Хезболла», одного из главных противников Израиля в регионе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проститься с полковником Ходаи пришли сотни людей

Фото: Vahid Salemi / AP Проститься с полковником Ходаи пришли сотни людей

Фото: Vahid Salemi / AP

Со своей стороны, Иран активизировал хакерские атаки в отношении Израиля. Во вторник израильские СМИ сообщили, что группа иранских хакеров взломала электронную почту нескольких известных израильтян. Среди них — экс-глава МИДа Ципи Ливни, бывший посол Израиля в США, высокопоставленные военные в запасе, занимающие должности в оборонной промышленности и в аналитических центрах.

Израильские атаки в Сирии

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Взлетная полоса международного аэропорта в Дамаске была повреждена в результате израильского налета

Фото: SANA / AP Взлетная полоса международного аэропорта в Дамаске была повреждена в результате израильского налета

Фото: SANA / AP

Одновременно с этим Израиль продолжает атаки по сирийской территории. В пятницу был нанесен удар по международному аэропорту Дамаска. В результате из строя были выведены взлетно-посадочные полосы. По данным близкого к оппозиции Центра по мониторингу за правами человека в Сирии, целью Израиля стали районы, где дислоцированы бойцы «Хезболлы». Ближневосточные СМИ также утверждали, что задача Израиля — предотвратить поставки иранского оружия, предназначенного для «Хезболлы» и других проиранских группировок в Сирии.

Во вторник базирующийся в Лондоне арабоязычный сайт Elaph со ссылкой на источники сообщил: Израиль предостерег президента Сирии Башара Асада от «дальнейшего сокрытия операций Ирана в его стране и передачи качественного оружия в Сирию», пригрозив, что целью следующего удара может стать один из президентских дворцов.

Elaph, а также израильские СМИ утверждают: Израиль выразил недовольство тем, что Россия вопреки договоренностям от 2018 года начала пропускать проиранские силы в Сирии в районы, граничащие с израильской территорией. Источник Elaph утверждает, что Израиль начал подготовку к операции против проиранских сил в глубине Сирии, о которой не намерен предупреждать Россию, как это происходило раньше, чтобы избежать жертв среди российских военных. В то же время ливанская газета «Аль-Ахбар», близкая к «Хезболле» и Дамаску, сообщила на этой неделе о недовольстве сирийского руководства тем, что Россия ничего не сделала для защиты Дамаска от израильских ударов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аэропорт Дамаска после израильского воздушного удара

Фото: Reuters Аэропорт Дамаска после израильского воздушного удара

Фото: Reuters

На этом фоне также появилась информация о потенциальной угрозе перерастания долгого противостояния Израиля и Ирана в открытый вооруженный конфликт. Об этом, по данным базирующейся в Лондоне газеты «Раи аль-Яум», Министерство обороны США уведомило несколько дружественных Вашингтону арабских стран, а также Турцию. Сообщается, что средства ПВО Иордании, ОАЭ и других стран региона приведены в состояние повышенной боеготовности.

Марианна Беленькая