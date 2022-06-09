Госсектор перепишет зарубежный софт

223 2 мин. ...

Госструктуры до 17 июня должны отчитаться об использовании в своей работе иностранного программного обеспечения (ПО), собрав данные в единую государственную систему. Это необходимо, чтобы понять, каких решений еще нет на российском рынке. Также в правительстве обсуждается выделение дополнительного финансирования для импортозамещения, но эксперты отмечают, что проблема не столько в недостатке средств, сколько в длительности процесса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с письмом Минцифры от 31 мая, направленным госучреждениям: федеральным органам исполнительной власти, государственным внебюджетным фондам, органам власти в регионах и подведомственным им организациям. В обращении ведомство просит компании предоставить данные об используемом в работе зарубежном ПО, внеся информацию в государственную систему АИС учета. Эти данные необходимы в том числе для оценки «потребности в дополнительном финансировании мероприятий по замене зарубежного ПО на российское», следует из письма.

Сам сбор данных проходит во исполнение поручения вице-премьера Дмитрия Чернышенко от 25 мая, в рамках которого Минцифры должно было в том числе к 1 июня разработать форму сбора таких данных. В Минцифры “Ъ” сообщили, что собранная информация будет проанализирована и представлена в правительство: «Оценка ресурсов и источники финансирования при необходимости будут определены по результатам аудита».

Согласно указу президента от 30 марта, органам государственной власти запрещается использовать иностранное ПО с 1 января 2025 года. На объектах критической информационной инфраструктуры (к таким объектам относится инфраструктура банков, энергетических компаний и т. д.) — с 31 марта 2022 года. С конца февраля о прекращении работы в России заявили многие зарубежные лидеры рынка — например, Microsoft, SAP, Oracle и другие. Часть популярного софта осталась без техподдержки.

Сейчас дать однозначную оценку переходу на российские решения сложно. Есть ведомства, которые уже частично работают на отечественном ПО, однако некоторые до сих пор используют иностранный софт в критически важных системах, что несет существенные риски, отмечает вице-президент по инвестициям Softline Елена Волотовская. «Переход на российское ПО по отдельным классам идет не так быстро, как хотелось бы. Например, доля использования отечественных операционных систем в госкомпаниях и госорганах мало где достигает даже 50%»,— соглашается заместитель гендиректора «Руд Софт» Рустам Рустамов. Импортное ПО еще работает, часть лицензий можно продлевать, добавляет директор Artezio Дмитрий Паршин.

Решения по переходу госкорпораций на отечественное ПО принимались давно, отмечает глава совета директоров «Базальт СПО» Алексей Смирнов: «Но сейчас нужен анализ, почему именно не произошла замена зарубежного ПО на отечественное. Это могли быть невыполнение поручений, отсутствие денег, необходимых отечественных продуктов, сложность перехода с работающих инфраструктурных продуктов». Понимание проблем позволит принимать адекватные меры, считает эксперт.

Зарубежное ПО еще используется в стандартных массовых задачах, рассказывает директор департамента развития бизнеса «Рексофт» Николай Потапов: офисные пакеты, документооборот, HR-блоки, также существенная доля зарубежного ПО связана с организацией баз данных и систем хранения. Но многие процессы ведомств не попадают под «коробочные» решения, отмечает эксперт: например, не может быть типовой программы по учету мигрантов или сбору социальной статистики.

В рамках работы, которую ведет Минцифры, речь может идти о создании универсальных отечественных решений, а не только под нужды каждого ведомства, допускает Дмитрий Паршин: «Но унифицированные инструменты будет сложно интегрировать, так как автоматизируемые процессы в госучреждениях различаются». Переход на российское ПО — это не столько вопрос финансирования, сколько качества предлагаемых продуктов и доверия к ним, считает Елена Волотовская: «Даже с учетом увеличения финансирования — это все равно вопрос времени».

Татьяна Исакова