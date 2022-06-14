Ветер переменился

Первая европейская компания решила разорвать специальный инвестконтракт (СПИК) с РФ после начала военного конфликта на Украине. Датская Vestas начала соответствующие переговоры с Минпромторгом и планирует к августу закрыть завод по производству лопастей для ветроэлектростанций (ВЭС) в Ульяновске. Уход Vestas ставит под вопрос проекты ВЭС «Фортума» на 250 МВт: по мнению аналитиков, найти нового поставщика в короткие сроки практически невозможно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Vestas планирует к 31 июля закрыть ульяновский завод по производству лопастей для ВЭС, рассказали “Ъ” источники, знакомые с планами компании. Предприятие расторгло договоры с поставщиками (“Ъ” видел документы). Часть сотрудников завершают работы, другие увольняются, уточняет источник “Ъ” в правительстве региона. Завод выполнил план на 2022 год, но не имеет контракта на 2023 год. Российский менеджмент Vestas уже начал неофициальные переговоры с Минпромторгом о досрочном расторжении СПИК.

«Вестас мэньюфэкчуринг рус» (ВМ-РУС, принадлежит Vestas) подписала СПИК в 2018 году сроком на восемь лет, вложив в производство более 2 млрд руб. Штатная численность завода — 443 человека. До сих пор в РФ СПИК разрывался только один раз, когда в 2020 году «Новамедика» отказалась от запуска фармацевтического завода.

«Вестас рус» (принадлежит Vestas) — поставщик оборудования для ВЭС «Фортума» (подконтролен финской Fortum). Турбины компания привозит из ЕС, а в РФ выпускает лопасти и собирает гондолы. Vestas также заказывает башни у «ВиндарСеверсталь» (СП «Северстали» и испанской Windar Renovables). Выручка «Вестас рус» за 2021 год — 30,6 млрд руб., прибыль — 1,62 млрд руб. Выручка ВМ-РУС составила 4,27 млрд руб., прибыль — 80,7 млн руб.

Vestas еще в марте сообщила, что приостанавливает участие в проектах в России, а в начале апреля объявила об уходе из страны. С начала года компания доставила в РФ 13 МВт ветротурбин и новых поставок не ведет, хотя прямой запрет на такие операции в рамках пятого пакета санкций ЕС вступит в силу только 10 июля. С 2018 года Vestas поставила в РФ 1,1 ГВт ветротурбин, или примерно 1% от объема своих мировых продаж.

Проблема с поставками ветротурбин ставит под вопрос проект ВЭС «Фортума» в Волгоградской и Самарской областях на 253 МВт. Площадка под строительство готова, но неясно, что делать с лопастями, гондолами и башнями, которые находятся на складах, говорят источники “Ъ”.

В «ВиндарСеверсталь» сообщили “Ъ”, что процесс вывоза башен «находится в стадии согласования». В «Фортуме» сказали “Ъ”, что не комментируют текущие отношения с подрядчиками и поставщиками. Там отметили, что «всегда неукоснительно соблюдали свои обязательства в рамках законодательства РФ». В «Вестас рус» комментариев не дали.

«Фортум» должна запустить ВЭС 1 декабря, но имеет право попросить отсрочку на два года или отказаться от проекта. В такие ограниченные сроки найти другого поставщика оборудования объемом 250 МВт с учетом требований по локализации (65%) невозможно, полагает гендиректор «Акта консалт» Анатолий Копылов. Единственный возможный поставщик в РФ — «Новавинд» (входит в «Росатом»), но ему придется удвоить производственные мощности, а финансовые условия такой сделки будут, скорее всего, «тяжелыми», отмечает аналитик.

В Минпромторге заявили “Ъ”, что по условиям СПИК с Vestas контракт можно расторгнуть по соглашению сторон: «Условия и варианты будут рассмотрены при поступлении официального обращения». В 2018–2021 годах инвестор получил налоговые льготы на 480 млн руб. и при расторжении контракта обязан их возместить. Юрист BGP Litigation Екатерина Третьякова отмечает, что по закону одним из оснований для расторжения СПИК могут стать санкционные ограничения, которые не позволяют инвестору или контрагентам его исполнять.

Источник “Ъ” в правительстве Ульяновской области отмечает, что власти ищут пути сохранения предприятия. В Минпромторге говорят, что решение о перепрофилировании предприятия будет принимать собственник завода (АО «Аэрокомпозит», входит в ОАК): «Трудоустройство персонала предприятия будет осуществлено на АО "Аэрокомпозит", сервисное обслуживание передано в другие организации, занимающиеся строительством и сервисным обслуживанием ВЭС».

Полина Смертина, Татьяна Дятел, Евгений Зайнуллин; Сергей Титов, Ульяновск