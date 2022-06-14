Горящие финские планы

Как стало известно “Ъ”, финская Fortum до 21 июня собирает обязывающие предложения по продаже своих российских активов — генкомпаний «Фортум» и «Юнипро». По условиям Fortum, сделка должна быть закрыта до 1 июля. На покупку компаний будут претендовать крупнейшие российские мейджоры — «Интер РАО», структуры «Газпрома» и СУЭК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Финский Fortum стремится уже к июлю продать все свои российские активы в электроэнергетике

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ Финский Fortum стремится уже к июлю продать все свои российские активы в электроэнергетике

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Финская энергокомпания Fortum, которой вместе с ее дочерней немецкой Uniper принадлежат российские генкомпании «Фортум» и «Юнипро», открыла сбор обязывающих предложений по продаже активов в РФ. Сбор предложений должен завершиться до 21 июня, одно из ключевых условий — сделка должна быть закрыта до 1 июля, утверждают источники “Ъ”, знакомые с ситуацией. В Fortum заявили “Ъ”, что не комментируют рыночные слухи.

Fortum, Uniper и итальянская Enel — три иностранные генкомпании, пришедшие в РФ во время реформы РАО «ЕЭС России» (завершена в 2008 году). Из-за военной операции РФ на Украине все их российские активы сейчас выставлены на продажу. В частности, Fortum 12 мая сообщила, что решила продать российские предприятия и запретить использование своего бренда в РФ. Uniper владеет 83,73% «Юнипро», а Fortum — 78% Uniper. «Фортум» и «Юнипро» владеют 12 угольными и газовыми ТЭС мощностью 16 ГВт, также «Фортум» принадлежат 29,45% акций ТГК-1 (владеет ТЭС и ГЭС на северо-западе РФ, подконтрольна «Газпром энергохолдингу»), ветро- и солнечная генерация.

В покупке активов Fortum, по словам собеседников “Ъ”, крайне заинтересован Газпромбанк, который готов профинансировать сделку для «Газпром энергохолдинга» (управляет энергоактивами «Газпрома»). Один из источников “Ъ” утверждает, что Газпромбанк готов выкупить как активы «Фортума», в том числе пакет в ТГК-1, так и «Юнипро». За каждый актив банк может заплатить около $1,5–2 млрд, что предполагает 1,5–2 руб. за акцию «Юнипро», или 20–60% премии к рыночной цене (с начала года капитализация «Юнипро» на Мосбирже упала на 50%). Рыночную стоимость «Фортума», который не торгуется на бирже, оценить затруднительно. Однако сам «Газпром» еще не принял решение относительно необходимости подачи заявки, утверждает один из собеседников “Ъ”. В «Газпроме» от комментариев отказались, в Газпромбанке “Ъ” не ответили.

Также среди претендентов — «Интер РАО», которое, как утверждает один из источников “Ъ”, вероятно, также будет подавать отдельные оферты на «Юнипро» и «Фортум». Покупка новых активов в генерации — фактически единственная точка роста для EBITDA «Интер РАО» на ближайшие годы. Кроме того, компания уже несколько лет анализирует возможность покупки «Юнипро». В «Интер РАО» от комментариев отказались.

СУЭК, бывшим владельцем которой является Андрей Мельниченко (новые собственники не раскрываются), также готова сделать оферту, но компанию, по данным “Ъ”, интересует только «Юнипро». Принадлежащая «Юнипро» Березовская ГРЭС — вторая по мощности угольная станция в РФ и основной источник прибыли компании — стоит на Березовском угольном разрезе СУЭК.

Как утверждают источники “Ъ”, НОВАТЭК также проявлял интерес к активам Fortum, но будет ли газовая компания в итоге подавать заявку, неясно. НОВАТЭК — крупнейший поставщик газа для ТЭС «Юнипро» и «Фортума» (совокупно потребляют 15–17 млрд кубометров газа в год), а с появлением новых собственников компания может лишиться этих долгосрочных контрактов, полагают собеседники “Ъ” на рынке. В НОВАТЭКе на запрос “Ъ” не ответили.

Независимый аналитик по энергетике Владимир Скляр отмечает, что флот мощностей «Фортума» и «Юнипро» один из самых молодых в стране, портфель заказов дает возможности для роста через увеличение доли ВИЭ, регионы присутствия отличаются стабильностью спроса и высокой платежной дисциплиной. Но, как подчеркивает аналитик, новому собственнику придется решить непростые вопросы: найти технологического партнера для выполнения обязательств в рамках ДПМ ВИЭ (см. стр. 1) и поддерживать работоспособность мощностей на западном оборудовании (ветропарков и новых парогазовых установок) в условиях ограничения поставок запчастей. Он добавляет, что есть риск сокращения прибыли активов более чем на 30% после 2025 года, когда истекут сроки платежей по старым инвестконтрактам на ввод мощностей.

Для рынка в целом, полагает господин Скляр, уход собственников будет означать меньший фокус на зеленую генерацию и ESG, ухудшение принципов корпоративного управления, где «Фортум» и «Юнипро» задавали высокие стандарты, а также снижение конкуренции на рынке, «от чего потребители вряд ли выиграют».

Татьяна Дятел