Турция не стесняется в возражениях

Генсек НАТО Йенс Столтенберг посетил Финляндию и Швецию, где обсудил перспективы их членства в альянсе в преддверии июньского саммита НАТО в Мадриде. Обсуждение показало: вопрос о приеме двух новых членов на мадридском саммите практически снят с повестки дня в связи с жесткой позицией Анкары, переговоры с которой зашли в тупик. Более того, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган открыл против союзников «второй фронт», обвинив НАТО в подрыве единства альянса и предупредив, что милитаризация Грецией островов в Эгейском море может «закончиться катастрофой».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генсек НАТО Йенс Столтенберг (слева) был вынужден признать, что путь Швеции (справа: премьер-министр Магдалена Андерссон) и Финляндии в альянс окажется куда более трудозатратным, чем предполагалось изначально

Фото: Henrik Montgomery / TT News Agency / Reuters Генсек НАТО Йенс Столтенберг (слева) был вынужден признать, что путь Швеции (справа: премьер-министр Магдалена Андерссон) и Финляндии в альянс окажется куда более трудозатратным, чем предполагалось изначально

Фото: Henrik Montgomery / TT News Agency / Reuters

Завершившаяся в понедельник двухдневная поездка генсека НАТО Йенса Столтенберга в Финляндию и Швецию прошла в рамках ежегодных дебатов по внешней политике, проводимых с 2012 года в местечке Култаранта — летней резиденции финского президента Саули Ниинистё. Тема дебатов этого года — «Ответственный, сильный и стабильный Северный регион» — имела особое значение в связи с финско-шведской интригой предстоящего 28–30 июня саммита НАТО в Мадриде, на котором изначально предполагалось удовлетворить заявки Хельсинки и Стокгольма на членство в альянсе, поданные 18 мая. Как ожидалось, в ходе мозгового штурма с участием высшего политического и военного руководства двух стран прозвучат новые заявления о продвижении переговорного процесса с Турцией, которая обусловила свою поддержку членства Финляндии и Швеции в НАТО выполнением ряда условий по обеспечению своей безопасности.

Однако состоявшаяся в воскресенье в Хельсинки пресс-конференция Йенса Столтенберга и Саули Ниинистё показала: за две недели до саммита переговоры с Анкарой окончательно зашли в тупик. В связи с этим в НАТО больше не пытаются приурочить прием двух скандинавских стран к встрече в Мадриде и уже не говорят о конкретных сроках.

«Мы не считаем саммит в Мадриде дедлайном. Турция выразила определенные озабоченности. Мы сели за стол переговоров и поддерживаем контакты с Турцией, Финляндией и Швецией, чтобы снять эти озабоченности. Турция — очень важная страна альянса, которая имеет ключевое значение для борьбы с терроризмом, с такими организациями, как "Исламское государство" (запрещено в России.— “Ъ”). Турция также приняла больше беженцев из Сирии, чем другие, и имеет законные озабоченности в борьбе с терроризмом»,— заявил Йенс Столтенберг.

В опубликованном в понедельник интервью газете The Financial Times он продолжил тему, сказав: «Ранее у нас не было оснований полагать, что будут какие-либо проблемы (с принятием в НАТО Финляндии и Швеции.— “Ъ”). Опасения Турции не новы. Турция — важный союзник, а когда союзник поднимает вопросы безопасности, мы должны их решать». При этом господин Столтенберг дал понять, что к июньскому саммиту НАТО привязываться не стоит.

Президент Финляндии Саули Ниинистё на пресс-конференции с генсеком НАТО также недоумевал, почему Анкара так упорствует, учитывая, что она «еще в апреле выступала в поддержку приема Швеции и Финляндии».

«Я был удивлен позицией Турции, однако мы должны всерьез отнестись к темам, по которым она выражает беспокойство. Будем надеяться, что удастся найти решение, которое будет устраивать всех»,— заметил финский президент, тоже уйдя от ответа на вопрос о сроках одобрения заявки на членство.

Как следует из его заявления, главная проблема — не отсутствие желания идти навстречу Анкаре, а непонимание турецкой стороной реальной ситуации. «Важно как можно больше рассказать Турции, что уже сделано в Финляндии из того, чего требует Турция. У Финляндии не больше проблем с терроризмом, чем у других стран НАТО, вот почему иногда трудно понять мнение Турции»,— отметил президент Ниинистё. «Дело Швеции — наше дело,— добавил он.— Это значит, что дальше мы пойдем рука об руку». По словам Саули Ниинистё, его страна откажется от членства без вступления в альянс Швеции.

Однако Анкара утверждает, что к ее требованиям не собираются прислушиваться. «Добивающиеся членства в НАТО поддерживают терроризм и вводят рестрикции по отношению к Турции»,— заявил в субботу в ходе визита в Прагу глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу.

Согласно утечкам, появившимся в ведущих турецких СМИ, на переговорах 25 мая турецкая сторона выдвинула Финляндии и Швеции список из десяти требований, выполнение которых позволит снять возражения Анкары против их членства в альянсе. Турция, в частности, требует принятия двумя скандинавскими странами законодательных актов, заявляющих о поддержке Анкары в противодействии террористическим организациям. От Финляндии и Швеции требуют также закрытия на их территории всех организаций, связанных с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана, включая их активы и медиаресурсы, и предоставления гарантий невозможности их повторного открытия. При этом действующие на территории Турции, Ирака и Сирии курдские организации, которые Стокгольм и Хельсинки всегда поддерживали, должны быть признаны террористическими.

Другие ключевые требования — снятие Хельсинки и Стокгольмом эмбарго на поставки Турции продукции оборонной промышленности и экстрадиция бывших турецких граждан, которых Анкара считает связанными с террористами. Среди них — участники попытки военного переворота в июле 2016 года в Турции, получившие убежище в Финляндии и Швеции.

Как сообщило в прошлую субботу финское агентство STT, Хельсинки так и не согласился экстрадировать в Турцию участников движения проживающего в США проповедника Фетхуллаха Гюлена и членов Рабочей партии Курдистана, несмотря на запросы, направленные Анкарой с 2019 по 2022 год.

Сорвав прием в НАТО Финляндии и Швеции, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган незадолго до саммита в Мадриде открыл также против союзников «второй фронт», рассказав о милитаризации Греции и попытках изменить статус-кво в районе островов в восточной части Эгейского моря.

Выступая в воскресенье на встрече с представителями турецкой молодежи в провинции Ван, президент Эрдоган стал рассуждать о целях планируемого развертывания Грецией на своей территории новых четырех баз НАТО, о чем была достигнута договоренность в ходе недавнего визита премьера Кириакоса Мицотакиса в Вашингтон.

«Когда мы спрашиваем у них, для чего вы создаете эти базы, они отвечают: "Против России". А что вы сделали для Украины против России? Их слова полны лжи. Западу нельзя доверять, особенно в том, что касается их политики»,— заявил турецкий лидер. Эту же мысль на прошлой неделе он высказал на пресс-конференции в Анкаре по итогам переговоров с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. «На данный момент в Греции создано девять военных баз США. Против кого они развернуты? Они говорят, что против России. Но мы на это не купимся»,— сообщил Реджеп Тайип Эрдоган.

Еще одно грозное заявление, допускающее возможность войны между Турцией и Грецией, президент Эрдоган сделал в конце прошлой недели, выступая на учениях «Эфес-2022» в Измире. «Турция не откажется от своих прав в Эгейском море и не будет воздерживаться от использования полномочий, предоставленных ей международными соглашениями, когда это необходимо. Я не шучу, это может закончиться катастрофой»,— заявил турецкий президент. Досталось от господина Эрдогана и Североатлантическому альянсу. «Конфликты и потенциальные угрозы в нашем регионе свидетельствуют о том, что НАТО как никогда нужны единство и солидарность. В такое критическое время мы сожалеем о том, что в Эгейском море, Восточном Средиземноморье и на Кипре были применены стратегии, которые угрожают правам и интересам нашей страны».

После визита Кириакоса Мицотакиса в Вашингтон и его выступления в Конгрессе США с жесткой критикой Анкары турецкий лидер сообщил, что «греческий премьер для него больше не существует». В этой ситуации одну из интриг мадридского саммита НАТО будет составлять вопрос, встретятся ли на нем лидеры двух стран—членов альянса, отношения которых продолжают накаляться. «Это не первый раз, когда президент Турции говорит, что не разговаривает со мной… Я думаю, что в какой-то момент мы поговорим, потому что нам нужно поговорить. Я не держу зла, но мы будем защищать греческие позиции, опираясь на уверенность, что право — на нашей стороне»,— заявил греческий лидер, дав понять, что уступать не намерен.

Сергей Строкань