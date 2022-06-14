Глубинные нерусские

На Исторической сцене Большого театра большим, но одноактным концертом победителей завершился XIV Московский международный конкурс артистов балета, среди лауреатов которого кроме россиян оказались граждане Белоруссии, Бразилии, Великобритании, Казахстана, Киргизии, Южной Кореи и Японии. Об итогах конкурса рассказывает Татьяна Кузнецова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В дуэте из «Легенды о любви» Камилла Исмагилова и Субедей Дангыт подчеркнули не только графичность хореографии, но и ее эротизм

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ В дуэте из «Легенды о любви» Камилла Исмагилова и Субедей Дангыт подчеркнули не только графичность хореографии, но и ее эротизм

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Вопреки опасениям, что во времена спецоперации «международность» московского конкурса ограничится территорией СНГ, соревнование получилось интернациональным. Более того, одним из самых сильных за последние 30 лет. Конкуренция была так плотна, что разделенные почти во всех группах вторые и третьи места (первое, согласно правилам, неделимо) на сей раз выглядят не политкорректным желанием удовлетворить интересы нужных стран и наиболее активных судей, а реальной трудностью выбора. Притом что наград много: комплекты медалей разыгрывают отдельно солисты и отдельно дуэты, отдельно в старшей (до 28 лет) группе и отдельно — в младшей (до 18 лет).

Золото, конечно, взяли в основном россияне. В целом заслуженно. Можно, конечно, спорить, достойна ли «взрослого» первого места в номинации «Дуэты» солистка Мариинского театра Мария Ильюшкина, если из трех конкурсных па-де-де и двух адажио четыре номера решительно не подходили ей по амплуа. При этом занявшие соответственно второе и третье места Елена Свинко из Красноярска и Камилла Исмагилова из Астрахани, точно подобравшие конкурсный репертуар, превзошли ее не только в виртуозности, но и в артистизме. Можно также удивляться скупости судей, которые не присудили золото в младших «дуэтах», отдав лишь серебро второкурснице Пермского училища 17-летней Валерии Кузнецовой — юной балерине редкого лирического дарования с удивительно красивыми линиями адажио. Хорошенькую длинноногую Дарью Чугунову, ее сокурсницу из параллельного класса, определили на третье место, хотя девушка выступала без сбоев. Собственно, две пермячки соревновались между собой — больше никто не рискнул выступить в разделе младших «дуэтов». Среди «солисток» весь пьедестал заслуженно заняла Академия имени Вагановой: золото у безукоризненной Марии Кошкаревой, которой хоть сейчас можно давать вариации в Мариинском театре (куда она и поступила), серебро — у Ярославны Куприной, бронза — у Камилы Султангареевой. Похоже, самоутверждением Вагановки, чей и. о. ректора заседал в жюри, и объясняется «дуэтный» казус с ученицами из Перми: региональной школе попросту указали ее место в табели о рангах.

Белоруссии по справедливости досталась вторая премия: у 16-летнего Ромы Гуделева, единственного конкурсанта в разделе младших «дуэтов», конкурентов не было, но на первое место этот трогательный талантливый мальчик, унаследовавший от мамы-японки мягкость манеры, но едва не уронивший свою Одиллию, явно не тянул. Московская школа подтвердила традиционный приоритет в мужском танце, взяв сольное золото в младшей группе: высокого фактурного второкурсника Макара Михалкина наверняка уже ждут в Большом театре. Вторые места среди младших «солистов» поделили воспитанники Академии Вагановой. Но и темпераментный 17-летний британец, крепыш-виртуоз Тайга Кодама-Помфрет, и долговязый Лука Добош из Румынии, пока не справляющийся со своими длинными конечностями в связках между большими прыжками, учатся в Петербурге всего один год. Третью юношескую премию разделили 16-летний кореец Чхон Чжон, координированный, с хорошими природными данными, очень достойно выученный в Кайвонской средней школе искусств, и Иван Одинцов — тонкий, пылкий, легконогий второкурсник из Якутии.

У взрослых «солистов» тоже победила московская школа. К тому же оба лидера — и Дмитрий Смилевски, взявший золото, и Дмитрий Выскубенко (серебро) — учились у одного педагога, Михаила Шаркова, с разницей в три года. Оба выступали отлично, но отличались разительно. Смилевски, тонкий юноша с трамплинным высоким прыжком, сделал ставку на элегантность и чистоту, его коронкой оказались антраша в вариации Джеймса из «Сильфиды». Более опытный Выскубенко — высокий атлет с превосходными физическими данными — блистал в традиционных вариациях, где требуется летать под колосниками и вертеться без турбулентности. Однако выбор между ними — дело не только вкуса, но и политики: победитель Смилевски работает в Большом театре, проигравший Выскубенко — в Баварской опере. Третьим стал азартный виртуоз из Мариинки Максим Изместьев: в свои молниеносные вращения, безумные тройные содебаски, взрывные шпагаты в воздухе он вложил весь нерастраченный премьерский пыл: в родном театре уделом этого невысокого темпераментного солиста остаются шуты, фанатики и разнообразные «испанцы», «татары», «цыгане» и «китайцы».

Золото в «дуэтах» старшей группы довольно неожиданно завоевал невысокий коренастый бразилец Вагнер де Карвалхо из Казани. Серебро досталось Субедею Дангыту: выпускник Бурятского колледжа продемонстрировал высокую культуру мужского танца (помимо прекрасных прыжков и умопомрачительно устойчивого вращения). Третью премию в «дуэтах» получили японка Лири Вакабаяси и киргиз Кубаныч Шамакеев — артисты из Челябинска, тонко передавшие лирическую ипостась балетмейстера Григоровича в дуэте Ферхада и Ширин, а в классических па-де-де ничем не уступавшие победителям.

Примечательно, что на заключительном концерте весь репертуар Григоровича доверили «регионалам» (на конкурсе, посвященном 95-летию балетмейстера-патриарха, показ фрагментов из его балетов входил в обязательную программу третьего тура), и совершенно оправданно. В их трактовке полувековые балеты Григоровича обретали забытую первозданность — возможно, потому, что не затрепаны постоянным исполнением. Например, эротическое видение царицы Мехмене Бану, представляющей во сне любовное соитие с Ферхадом в образе прекрасного принца, Камилла Исмагилова и Субедей Дангыт разыграли с такой мощью и сдержанной откровенностью, что наконец-то стало ясно, в чем критики 1960-х видели революционность Григоровича. Современное же, «гимнастическое», прочтение этого дуэта продемонстрировала пара из Мариинки — высокие, прекрасно сложенные Мария Ильюшкина и Никита Корнеев (первая и третья премия в разделе «дуэты») — и вчистую проиграла артистам из Астрахани. Удивительно, но иностранцы исполняют балеты Григоровича отнюдь не хуже россиян. Так, добыть золото Вагнеру де Карвалхо явно помог Спартак: проникновенно-страстное исполнение прощального дуэта из балета Григоровича позволило бразильцу обойти соперников, а его партнерше Аманде Гомес — подняться на вторую строчку.

В итоге сильный состав, острую конкуренцию и «международность» московскому конкурсу обеспечили именно регионы России, на сценах которых кроме прекрасных артистов-россиян застряли не менее прекрасные иностранцы, не вернувшиеся в свои Японии, Италии, Великобритании, Бразилии, несмотря на спецоперацию. Эти странные люди, любящие балет больше родины, танцуют так, как, считалось, умеют танцевать только русские — с распахнутой душой и отчаянной самоотдачей. Но следующий конкурс лишится их поддержки — через четыре года эти подвижники уже выйдут за пределы дозволенного правилами возраста.