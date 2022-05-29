Лидеры России пригодились бы Донбассу

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В воскресенье завершился суперфинал четвертого конкурса «Лидеры России». Его победителями в этом году стали 106 человек. Как убедился корреспондент “Ъ”, в этом году на конкурсе активно обсуждалась потенциальная работа участников на территориях Донецкой и Луганской народных республик. Эту тему порой поднимали наставники из числа госдеятелей, а порой и сами конкурсанты. Гендиректор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров говорит, что тема во всех случаях возникала спонтанно, хотя и признается, что и интересовался, есть ли у победителей конкурсов прошлых лет желание поработать в Донбассе. По его словам, откликнулись на такое предложение более сотни человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко (в центре) и суперфиналист, сотрудница компании «Апрель-Медиа» Любовь Лагойко (четвертая справа)

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко (в центре) и суперфиналист, сотрудница компании «Апрель-Медиа» Любовь Лагойко (четвертая справа)

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

29 мая были подведены итоги очередного сезона конкурса «Лидеры России». Его организует АНО «Россия — страна возможностей», созданная по распоряжению президента России Владимира Путина, а курирует внутриполитический блок администрации президента. Победители среди прочего получат возможность поработать со специальным наставником из числа высокопоставленных госдеятелей России. На финальном этапе конкурсантов оценивают по тому, как они решают «кейсы», предложенные наставниками и организаторами. В основном этот процесс проходит в закрытом режиме.

Однако в этом году сразу несколько наставников в разговорах с журналистами признались, что либо обсуждали, либо готовы обсудить с участниками конкурса перспективы работы на территориях Донецкой и Луганской республик.

Так, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров попросил конкурсантов представить предложения о том, как нормализовать положение дел в сферах ЖКХ, транспорта, здравоохранения, образования и общественных коммуникаций на территории Донбасса. Отметим, недавно Самарская область заключила соглашение о сотрудничестве с городом Снежное в ДНР. По словам господина Азарова, в ходе дискуссии он «в шутку» предложил одному конкурсанту поехать и «вместе» реализовывать его идею на территории города: «И он сказал — конечно. Такая готовность есть как у жителей Самарской области, так и России в целом, это факт».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Полпред президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев заявил, что будет обсуждать перспективы работы на территориях республик с теми победителями конкурса, которые попадут к нему как к наставнику. «Мне кажется, это очень важный вопрос солидарности нашего общества с Луганской и Донецкой народными республиками,— заявил господин Щеголев.— Очень здорово, если на этих территориях можно будет увидеть молодых лидеров России, которые видят в этом реальный шанс проявить свои способности и возможности».

Губернатор Магаданской области Сергей Носов заявил, что тема будущих разговоров с его подопечными будет зависеть от них самих, но работу на территориях республик он оценивает как перспективную. «С точки зрения вызовов для молодых специалистов, которые хотят вырасти в крупных руководителей, тема Донбасса очень интересна. С точки зрения восстановления социальной сферы и промышленности там просто безграничное поле деятельности. Это отличная возможность реализовать себя»,— пояснил глава Магаданской области. “Ъ” ранее сообщал, что тему работы на территориях Донбасса с конкурсантами обсуждал и секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гендиректор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров и первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Гендиректор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров и первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Гендиректор РСВ Алексей Комиссаров рассказал корреспонденту “Ъ”, что «специальной задумки» ориентировать участников конкурса на работу на территориях ДНР и ЛНР не было: «Конкурс проходит в режиме реального времени, поэтому неудивительно, что наставники и участники конкурса поднимают актуальные, животрепещущие и проблемные темы». По словам господина Комиссарова, во время кофе-брейков к нему подходили конкурсанты и говорили, что «считают важным использовать их потенциал для тех проблем, которые стоят перед страной, в том числе на освобождаемых территориях». Пока РСВ не анонсирует конкретных планов по трудоустройству участников конкурса, «но наверняка их потенциал как-то будет задействован». «В любом случае надо максимально использовать те компетенции, которые проявили участники. В каком виде и качестве — это вопрос к руководителям направлений»,— говорит Алексей Комиссаров.

По его словам, он еще до суперфинала отправил сообщение в чат для победителей конкурса прошлых лет, в котором предлагал всем, у кого есть идеи, проекты или желание поработать на территориях ДНР и ЛНР, написать ему на личную почту (ранее о его письме с подобным содержанием со ссылкой на источники сообщали «Ведомости»). «Пришло больше ста писем,— рассказал господин Комиссаров.— Конечно, будем думать, как реализовать этот потенциал».

«Там довольно большой спектр задач, которые нужно решать. Это и добровольческие функции, и помощь конкретным учреждениям. Во многом нам предстоит нести туда культуру управления, правовую культуру»,— ответил “Ъ” Игорь Щеголев на вопрос о том, как именно стоит использовать свои навыки в Донбассе «лидерам России».

Источник “Ъ”, близкий к администрации президента, ранее утверждал, что представители победителей конкурса уже работают на территориях Донбасса в структурах муниципальной власти. Другой собеседник “Ъ”, близкий к АП, говорит, что к этому процессу «подходят аккуратно». По его словам, посыл «мы сейчас придем и все сделаем» может вызвать и негативную реакцию у жителей республик.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Победителями конкурса в этом году стали 106 человек, в том числе и представители трех зарубежных стран — Эстонии, Казахстана и Объединенных Арабских Эмиратов. Представитель Эстонии Глеб Сибирцев заявил “Ъ”, что живет в России по учебе и работе с 2005 года, но пока не определился, воспользуется ли он возможностью получить российское гражданство (такую возможность дает победа в конкурсе). Конкурс он назвал «мегакрутым», самой интересной частью назвал общение с первым заместителем главы администрации Сергеем Кириенко, а в наставники хотел бы его начальника, главу АП Антона Вайно.

Андрей Винокуров