Одиннадцать врагов пацифиста

Житель Ставрополя Савелий Морозов оштрафован по статье о «публичной дискредитации» вооруженных сил за пацифистское выступление в военкомате. Молодой человек заявил призывной комиссии, что служба в армии противоречит его убеждениям, а любая война является «отвратительным и преступным явлением». Один из членов комиссии сообщил полиции, что призывник критиковал в том числе и «специальную военную операцию» российских войск на Украине; на суде остальные подтвердили его слова. Господина Морозова признали виновным в «дискредитации», он намерен обжаловать решение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Асмолов, Коммерсантъ Фото: Евгений Асмолов, Коммерсантъ

Адвокат «Сетевых свобод» Виталий Зубенко рассказал “Ъ” подробности дела его доверителя Савелия Морозова. Весной юноша получил повестку о призыве в армию, после чего подал заявление о прохождении альтернативной гражданской службы. Он сообщил, что является принципиальным пацифистом. Также господин Морозов высказал мнение, что «служба в армии должна быть исключительно контрактной».

Призывная комиссия рассмотрела его заявление 12 мая. Савелий Морозов заявил, что считает войну «отвратительным и преступным явлением, которое лишает людей самого ценного — жизни». Также он рассказал членам комиссии о своей матери, которая во время войны в Чечне жила в Грозном под обстрелами и чудом осталась в живых. Поэтому свое рождение молодой человек назвал «случайностью, которой могло бы не быть». Он добавил, что единственная война, которую можно оправдать,— это Великая Отечественная, «когда люди шли на фронт, чтобы защитить свой дом». Все остальные войны господин Морозов осудил — и отнес в их перечень «специальную военную операцию» российских войск на территории Украины. Адвокат Зубенко утверждает, что комиссия не пыталась переубедить Савелия Морозова и не возмущалась его позицией.

Вопрос о прохождении альтернативной гражданской службы «был решен положительно буквально за несколько минут».

Среди членов комиссии был капитан полиции Николай Козлитин. Он направил коллегам рапорт о выступлении Савелия Морозова, отметив, что молодой человек «не желает проходить военную срочную службу в ВС РФ, так как считает, что ВС РФ совершают преступление своими действиями на территории Украины». По мнению господина Козлитина, такие утверждения являются дискредитацией российской армии.

Через несколько дней участковый составил в отношении Савелия Морозова протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ. В документе утверждалось, что молодой человек «совершил активные публичные действия, направленные на дискредитацию вооруженных сил Российской Федерации», поскольку «назвал преступлением действия руководства Российской Федерации на Украине, тем самым исказив и дискредитировав их».

Дело рассматривал Октябрьский районный суд. Адвокат ходатайствовал о назначении лингвистической экспертизы высказываний господина Морозова. Он отметил, что в протоколе просто пересказывается статья КоАП и нет конкретики о том, какими именно словами подзащитный «дискредитировал». Однако суд отказал в экспертизе — вместо этого он заслушал 11 членов призывной комиссии, в том числе капитана полиции Николая Козлитина. «Суд допросил их всех, однако никто не смог с точностью воспроизвести слова Савелия,— рассказал Виталий Зубенко.—

Говорили все вразнобой. Одни запомнили, что мой подзащитный обвинил в ведении спецоперации руководство страны, другие — что он вроде бы обвинял вооруженные силы».

В итоге суд признал пацифиста виновным и назначил штраф в сумме 40 тыс. руб. Адвокат и его подзащитный считают решение незаконным и намерены опротестовать его в Ставропольском краевом суде.

Отметим, это не первый случай, когда правоохранительные органы усматривают «публичную дискредитацию» в выступлениях, которые сложно отнести к публичным. Как сообщает «Адвокатская улица», в мае полиция Калининграда составила сразу два протокола по ст. 20.3.3 КоАП в отношении адвоката Марии Бонцлер. Поводом стали ее слова, произнесенные в суде в ходе защиты двух девушек, задержанных на протестах против «спецоперации». Полиция посчитала, что в ходе процесса Мария Бонцлер «высказывала свое субъективное мнение» о действиях российских войск. Дата суда пока не назначена; адвокат намерена указать суду, что в КоАП говорится исключительно о «публичных действиях» и «публичных призывах».

Александра Ларинцева, Пятигорск