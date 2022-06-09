Иноагентов отстраняют от митингов

Госдума намерена изменить федеральное законодательство, чтобы запретить иноагентам проводить акции протеста, участвовать в образовательной деятельности и госзакупках, быть членами избиркомов, жертвовать деньги политическим партиям и вести упрощенный бухгалтерский учет. Одновременно соответствующий пакет поправок, внесенный в четверг в парламент, значительно расширяет список мест, где вводится запрет на проведение массовых мероприятий. Эксперты, опрошенные “Ъ”, полагают, что поправки могут стать поводом для вмешательства Конституционного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Госдума намерена значительно расширить список территорий, на которых запрещено проведение массовых акций

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ Госдума намерена значительно расширить список территорий, на которых запрещено проведение массовых акций

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Новый перечень ограничений для иноагентов группа из девяти депутатов Госдумы и трех сенаторов Совета федерации внесла в Госдуму в четверг. Авторы предлагают дополнить закон «О митингах» (54-ФЗ) термином «иноагент» и запретить этой категории лиц организацию протестных акций. Сейчас, напомним, организаторами митингов не могут выступать люди с непогашенной судимостью и недееспособные граждане. Кроме того, действующее законодательство содержит и относительно короткий список мест, где митинги проводить запрещено,— это территории, прилегающие к опасным производствам, путепроводы, высоковольтные ЛЭП, железнодорожные магистрали и территории у резиденций президента, судов, зданий МЧС, ФСИН, МВД, СКР и прокуратуры. Ранее Конституционный суд России (КС) неоднократно высказывался о локальных запретах на проведение митингов и обязывал региональные власти не выходить за рамки федерального закона, самостоятельно расширяя список запретных для протестов территорий.

В поправках, внесенных в четверг, федеральный перечень территорий, запрещенных для проведения публичных акций, значительно пополняется. Недоступными для митингов и демонстраций (помимо уже действующих) становятся речные, морские, железнодорожные и автомобильные вокзалы и станции, аэропорты, морские, речные порты и пристани; образовательные и медицинские организации, здания соцзащиты, детские и спортивные площадки; территории органов публичной власти, сети тепло- и газоснабжения; культовые помещения, здания и сооружения, в том числе «принадлежащие религиозным организациям». Кроме того, предлагается запретить для проведения митингов и «иные места» (конкретного их перечня пока нет), если запрет будет «обусловлен» историческими, культурными или «иными объективными особенностями субъекта РФ».

Соавтор поправок депутат Мария Бутина («Единая Россия») указывает, что запрет на организацию митингов иноагентами нужен для пресечения организации протеста «за иностранный счет», а расширенный список мест, где митинги запрещены, коснется «именно иноагентов».

Отметим, действие любого федерального закона распространяется на всех граждан РФ. Что же касается «иных мест», запрещенных для массовых мероприятий, депутат надеется на доработку этого пункта ко второму чтению проекта в Госдуме.

Сегодня митинги оппозиции продолжают запрещать под предлогом коронавирусных ограничений, и к моменту, когда такие ограничения будут сняты, потребуется «принципиальный» запрет на массовые акции, полагает заместитель председателя партии «Яблоко» Иван Большаков. «Яблоко», напомним, безуспешно пытается согласовать антивоенные митинги в разных регионах уже несколько месяцев. «Запрет лицам, признанным "иностранными агентами", быть организатором публичного мероприятия фактически означает лишение конституционных прав просто по решению какого-то чиновника Минюста»,— подчеркивает господин Большаков.

Запрет на проведение акций у административных зданий он расценивает как желание власти «увести» протест из центров городов.

Господин Большаков напоминает о поправках в 2012 году, когда чиновники получили возможность отказывать в согласовании митингов в центре города и предлагать в качестве альтернативного места «гайд-парк» (если такой в городе есть). Теперь, по мнению Ивана Большакова, акцию можно будет запретить, даже не предлагая альтернативного варианта.

Аналитик правозащитного проекта «ОВД-Инфо» (внесен в реестр иноагентов) Алекс Лохмутов в связи с этим не исключает новых обращений граждан в КС. «Мы уже наблюдали небольшую, но позитивную тенденцию, когда после постановлений КС субъекты убирали из законов территориальные ограничения, а несколько регионов целиком отменили статью с запрещенными местами (для митингов.— “Ъ”),— напоминает он.— Законодатель не может "отменить" постановления КС, приняв очередной подобный закон,— это прямо запрещает закон о КС»

Новые запреты, отметим, ждут иноагентов не только в части организации митингов, но и в рамках госзакупок, ведения упрощенного бухгалтерского учета, вхождения в избиркомы с правом решающего голоса, работы чиновниками, денежных переводов политическим партиям, участия в образовательной деятельности и производства информации для детей. Введение таких рестрикций потребует изменения минимум 14 федеральных законов («О госслужбе», «О страховании вкладов», «О государственной гражданской службе», «О муниципальной службе», «Об иностранных инвестициях», «О закупках товаров юрлицами», «О бухгалтерском учете», «Об образовании», «О госзакупках», «О государственном соцзаказе», «О государственном контроле», «О политических партиях», «О гарантиях избирательных прав» и закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»).

Мария Бутина объясняет эти «технические» поправки подготовкой к принятию большого закона об иноагентах. Он, напомним, предлагает объединить четыре реестра в общий список, открыть реестр «аффилированных с иноагентами лиц», ввести понятие «иностранное влияние» и изменить правила маркировки иноагентов. Соавторами документа в апреле выступили 15 депутатов из всех фракций палаты и трое сенаторов. Они заявили о необходимости «закрыть дополнительные лазейки для иноагентов». Проект был принят Госдумой в первом чтении 8 июня.

«Мы вводим отдельную терминологию и отдельный законопроект по противодействию иностранного вмешательства, то есть по иноагентам. Эти поправки (из нового пакета, внесенного в четверг.— “Ъ”) носят чисто технический характер, они должны найти сквозное отражение и в других законах,— поясняет госпожа Бутина, отмечая, что будут и последующие пакеты технических поправок.— Это скорее приведение законодательства под единый стандарт, нежели какие-то революционные нормы».

Депутат Госдумы Василий Пискарев («Единая Россия», соавтор большого закона об иноагентах и технического пакета поправок к нему) в четверг вечером подтвердил слова госпожи Бутиной и рассказал о новом «пакете инициатив», посвященных иноагентам. Поправки, по его словам, будут предложены к статье УК «о злостном уклонении» от обязанностей иноагента (ст. 330.1. УК РФ) и к статье «Налогоплательщики» Налогового кодекса (ст. 346.12 НК РФ). В ближайшее время проект внесут в Госдуму, заверил Василий Пискарев.

Мария Старикова, Ульяна Миронова, Кира Хейфец