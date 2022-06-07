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Коммерсантъ FM
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Спасет только патриотизм

Дума приняла обобщающий законопроект об иноагентах

Госдума приняла в первом чтении законопроект «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», обобщающий нормы действующего законодательства об иноагентах. Претензии к документу возникли у КПРФ, «Справедливой России — За правду» (СРЗП) и «Новых людей». Один из его авторов Андрей Луговой (ЛДПР) назвал попытки «концептуально раскритиковать законопроект» в нынешней политической ситуации «обыкновенным предательством».

Член комитета ГД России по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой

Член комитета ГД России по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Член комитета ГД России по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Законопроект был внесен в Госдуму 25 апреля 15 депутатами из комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, представляющими все фракции, кроме КПРФ, и тремя сенаторами, которые в Совете федерации также занимаются защитой государственного суверенитета. Согласно документу, иноагентом можно будет признать физическое или юридическое лицо, если оно занималось «политической деятельностью», распространением информации «для неограниченного круга лиц», «сбором сведений» о военной деятельности РФ и при этом находилось под «иностранным влиянием». Под последним подразумевается «предоставление поддержки и (или) оказание воздействия путем принуждения, убеждения и (или) иными способами». Министерство юстиции будет включать иноагентов в единый реестр. Один из авторов законопроекта, глава думской комиссии и комитета по безопасности Василий Пискарев (ЕР) подчеркнул, что документ также вводит механизм исключения лиц и организаций из реестра Минюста.

С докладом по законопроекту выступил еще один его соавтор, первый зампред комитета Госдумы по безопасности Андрей Луговой (ЛДПР). Он напомнил, что раньше деятельность иноагентов регулировалась разрозненными законами, но теперь наконец-то появился единый документ.

Юрий Синельщиков (КПРФ) обратил внимание коллег на появившийся накануне вечером «разгромный» отзыв правительства, который явно свидетельствует о том, что документ «сырой».

Господин Луговой не согласился с этой оценкой, но пообещал, что замечания правительства будут учтены ко второму чтению.

В отзыве правительства, в частности, говорится о том, что не определен «круг информации», за финансирование и распространение которой предусмотрено присвоение статуса иностранного агента. «Могут возникнуть риски присвоения указанного статуса, а также наложение сопутствующих ограничений на лиц дружественных государств, взаимодействующих, например, с международными интеграционными объединениями, участником которых является Российская Федерация»,— говорится в заключении кабмина.

Глава думской комиссии и комитета по безопасности Василий Пискарев

Глава думской комиссии и комитета по безопасности Василий Пискарев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Глава думской комиссии и комитета по безопасности Василий Пискарев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Как должен жить рядовой гражданин Российской Федерации, чтобы гарантированно не попасть в список иностранных агентов?» — задал вопрос в лоб замруководителя фракции СРЗП Валерий Гартунг. «Чтобы рядовой гражданин Российской Федерации чувствовал себя уверенно, что он не будет включен в этот список, он должен быть с определенной долей патриотизма и не предателем»,— ответил господин Луговой. Он подчеркнул, что в случае внесения в реестр иноагентов человек вправе подать в суд, и тогда Минюсту придется обосновывать свое решение. Но господина Гартунга это пояснение не удовлетворило, и он высказал мнение, что «только в лесу на подножном корму не станешь иноагентом», тем более когда «под иностранным влиянием можно понимать что угодно». Первый замруководителя СРЗП Дмитрий Гусев вступил в некий диссонанс с коллегой по фракции, сообщив, что эсеры законопроект поддержат, но у них есть свои предложения, которые должны быть учтены. Одно из них — перевести процесс попадания в реестр иноагентов и выхода из него на «судебные рельсы».

Ксения Горячева из фракции «Новые люди» отметила положительные стороны законопроекта: «Физлицам разрешили не маркировать свои сообщения в соцсетях, фотографии котиков останутся без этого примечания».

В то же время, по ее мнению, законопроект нуждается в существенной доработке, потому что, согласно текущей версии, иноагентом можно было бы признать даже знаменитого ученого Дмитрия Менделеева. «С его заграничными командировками он совершенно точно подвергался иностранному влиянию, получал научно-техническую помощь и нас этому влиянию подвергал»,— отметила госпожа Горячева. По ее мнению, в таком виде законопроект будет тормозить развитие науки.

СПЧ посчитал проект нового закона об иностранных агентах «фактически необоснованным»

Юрий Синельщиков, выступая уже от фракции, сообщил, что коммунисты законопроект не поддержат, хотя и полагают, что статус иноагента в российском законодательстве необходим. «Но надо побеспокоиться о том, чтобы законопроект не превратился в инструмент охоты на ведьм»,— призвал депутат. Он пояснил, что понятие «иностранная поддержка» весьма расплывчатое, а формулировка «предоставление помощи в иных формах» позволяет наделять статусом иноагента «практически всех».

Андрей Луговой сурово ответил критикам: «Попытки концептуально раскритиковать законопроект считаю неконструктивными, а в нынешних политических условиях считаю их просто обыкновенным предательством».

Однако даже после такого заявления нашлись 17 депутатов, проголосовавших против законопроекта об иноагентах. За закон высказались 346 парламентариев, воздержались 18.

Ксения Веретенникова

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