На заемщиков смотрят с неодобрением

Во втором квартале микрофинансовые организации значительно сократили долю одобряемых заявок клиентов на краткосрочные займы. Она оказалась ниже не только прошлогодних значений, но и показателей начала года. Ужесточение скоринговой политики снижает для компаний риски дефолтов. При этом более высокий уровень одобрения для повторных клиентов позволяет снизить маркетинговые расходы в условиях кризиса и сохранять рентабельность бизнеса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В апреле—мае 2022 года разрыв между суммой, которую клиенты запрашивают в микрофинансовых организациях (МФО), и суммой займа, которую они в итоге получают, увеличился и приблизился к показателям начала пандемии, то есть весны 2020 года. К такому выводу пришли аналитики сервиса Moneyman на примере PDL-займов (короткие займы «до зарплаты»).

Так, клиенты, впервые обратившиеся в компанию, могли рассчитывать на получение лишь 44% запрошенной суммы. При повторном обращении показатель возрастал до 52%, при третьем — до 71%.

Для сравнения: в первом квартале доли распределялись таким образом — 49%, 59% и 78%. Весной 2021 года одобрение было заметно выше — 62%, 74% и 88% соответственно. В других компаниях подтверждают, что новые клиенты могли получить 38–52% от запрашиваемой суммы, что значительно ниже показателей прошлого и даже 2020 года.

Для кредиторов самое важное — качественно спрогнозировать платежеспособность клиентов, отмечают участники рынка. «Эффект санкций еще не исчерпан, и пока что кредиторы придерживаются консервативной риск-политики»,— поясняют в Moneyman. Политика сдерживания одобрений по новым клиентам частично помогает справиться с ростом просрочки, согласен председатель совета директоров группы Finbridge Леонид Корнилов.

Однако если говорить о просрочке, то многое будет зависеть не столько от скоринговых моделей, сколько от масштабов влияния геополитики. Его, как и поддержку со стороны государства, пока сложно оценить, отмечает коммерческий директор МФК «МигКредит» Марат Аббясов.

Снижение объемов одобрений связано и с «аппетитами отдельных категорий заемщиков», полагает гендиректор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев.

В частности, это могут быть клиенты банков, которые стали пользоваться микрофинансированием. «Естественно, эти люди сразу просят крупные суммы, а МФО ищут баланс между устойчивостью риск-модели и интересами клиентов»,— поясняет эксперт.

Приводит к росту запрашиваемой суммы и экономическая нестабильность. «Средняя сумма запросов "новичков" с начала 2020 года почти не изменилась и составила 11,5–11,9 тыс. руб., тогда как средняя сумма запроса повторных клиентов хотя и растет, но остается меньше — с 6,9 тыс. до 9,4 тыс. руб.»,— отмечают в МФК «Займер». «Опытные повторные клиенты демонстрируют более рациональное поведение. Это хороший признак для кредитора: заемщик внимательно рассчитывает сумму к возврату и осознанно уменьшает собственную кредитную нагрузку, чтобы вовремя исполнить долговые обязательства»,— поясняет гендиректор компании Роман Макаров.

В текущей ситуации компании делают акцент на увеличении оборачиваемости денежных средств вместе со снижением риска, что достигается более короткими займами на меньшую сумму, а не на долгосрочных инвестициях в портфель, отмечает директор по рискам ГК Eqvanta Ион Болобошенку. Он ожидает, что до конца года будет наблюдаться постепенный рост одобряемых и выдаваемых сумм. «Но для достижения прошлогодних значений потребуется больше времени, чем во время пандемии, так как одновременно, вслед за инфляцией, будет расти уровень запрашиваемых сумм»,— предостерегает господин Болобошенку.

По данным еженедельного мониторинга, выдачи до сих пор находятся на том уровне, на который опустились в середине марта, указывает председатель совета СРО «МиР» Эльман Мехтиев. И такая ситуация, по его оценке, продлится по крайней мере до конца лета.

Привлекательность работы с постоянными клиентами не только в надежности, но и в отсутствии затрат на маркетинг для выдачи каждого нового займа, отмечают эксперты. По мнению главного аналитика «Иволга Капитал» Марка Савичева, с условиях, когда маркетинг становится одной из основных статей бюджета МФО, наличие широкой базы постоянных клиентов — ценный актив, переход на работу с которым — хороший способ поддержать рентабельность в условиях неопределенности.

Полина Трифонова