МФО прошли квартал спокойно

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По итогам первого квартала микрофинансовый рынок почти не пострадал от кризиса. В основном это заслуга предыдущего периода: среднесрочные займы, выданные качественным заемщикам до 24 февраля, продолжают полностью обслуживаться. Однако второй квартал будет менее доходным для участников рынка. На фоне снижения спроса и ужесточения скоринга сократится объем выданных займов, что негативно отразится и на процентных доходах, и на прибыли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Как следует из опубликованных микрофинансовыми компаниями (МФК) отчетностей, по итогам первого квартала процентные доходы крупнейших МФК превысили 29 млрд руб., более чем вдвое превысив показатель прошлого года. При этом чистые процентные доходы за счет увеличившегося объема создаваемых резервов достигли 8,6 млрд руб., превысив прошлогодний показатель на 40%. Общий рост доходов связан с возросшим объемом заимствований. По данным НБКИ, в первом квартале 2021 года было выдано 6,3 млн микрозаймов на сумму 53,3 млрд руб., тогда как в первом квартале текущего года эти показатели составили 7,33 млн микрозаймов и 65,2млрд руб. соответственно.

Финансовые показатели крупнейших МФК в первом квартале 2022 года Название компании Процентные доходы (млн руб.) Изм. за год (%) Чистые процентные доходы (млн руб.) Изм. за год (%) Чистая прибыль (млн руб.) Изм. за год (%) «Займер» 4888,2 81,4 1476,8 11,1 196,6 -59,1 «Мани Мен» 4448,0 82,7 1184,1 -15,8 345,2 -45,1 «ЭйрЛоанс» 2489,7 78,3 393,0 -4,9 104,1 49,9 ЦФП 2163,8 84,1 509,5 -0,3 92,4 -38,7 «Т-Финанс» 2003,5 72,2 1121,0 31,2 761,5 6,4 «Мигкредит» 1702,9 60,2 443,3 -21,5 9,6 -13,5 «Вэббанкир» 1285,1 48,7 459,9 120,0 29,2 -31,1 «Быстроденьги» 1277,6 75,0 487,8 12,8 4,8 -91,9 «Лайм-Займ» 1082,1 54,5 470,4 385,3 16,0 -56,2 «Займ Онлайн» 1071,8 58,4 103,4 -70,4 2,4 -96,6 «Новое финансирование» 865,4 55,5 165,3 -32,5 23,3 252,5 «Джой Мани» 805,6 60,6 102,3 -31,3 32,7 -56,2 «Рево Технологии» 793,1 70,2 89,6 -70,0 47,2 72,7 «Веритас» 668,5 68,3 198,4 470,8 61,0 — «Кармани» 566,3 49,6 320,9 -10,5 102,6 — Прочерк — показатель отсутствует или корректный расчет невозможен. По данным отчетности компаний.

На рынке даже в период турбулентности сохранялся высокий спрос на продукты МФО, отмечает директор СРО МиР Елена Стратьева. Так, даже при сохраняющихся достаточно низких для рынка исторических значениях доли одобрений заявок показатель количества заключенных договоров в январе—марте 2022 года был на 55% выше, чем годом ранее, а совокупного объема — на 46%. Такой рост мог быть спровоцирован ажиотажным спросом на стремительно дорожающие товары и услуги, полагает директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин.

Кроме того, на результатах работы микрофинансового рынка в первом квартале 2022 года еще не успели сказаться изменившиеся геополитические реалии, отмечает финансовый директор «МигКредита» Екатерина Федорова: «Поколение займов, сформированное до 24 февраля, продолжает обслуживаться потребителями и генерировать выручку». Уровень дефолтов по займам сейчас меньше, чем наблюдался в 2020 году, приводит данные она.

Вместе с тем ситуация на рынке в марте—апреле существенно изменилась, что привело к сокращению выдачи займов.

«Часть МФО испытывала нехватку в ликвидности, все игроки ужесточали скоринговые правила, чтобы избежать роста просрочки и неплатежей»,— отмечает финансовый директор ГК Eqvanta Яков Ромашкин. И во втором квартале негативные тренды, вероятнее всего, сохранятся, уверены в микрофинансовых компаниях.

Основное влияние кризиса в отчетности можно проследить по строке «резервы». Они выросли из-за роста неплатежей и снижения сборов судебного взыскания, а также падения доходов от цессий, подчеркивает Яков Ромашкин. Из отчетности следует, что этот показатель по итогам первого квартала текущего года составил 18,8 млрд руб., что почти в три раза больше, чем годом ранее. «Конечный результат деятельности бизнеса — чистая прибыль. И квартал к кварталу этот показатель снизился суммарно на 18 процентных пунктов, то есть более чем на 400 млн руб. в денежном выражении»,— подчеркивает гендиректор Moneyman Ирина Хорошко.

На результаты будут влиять наличие или отсутствие новых шоков, ключевая ставка, макроэкономическая ситуация и адаптация риск-политик финансовых институтов к текущим условиям, перечисляет господин Бородулин.

Во втором квартале рынок ждет снижение выдач и, как следствие, выручки и вместе с этим рост резервов под временное повышение NPL (просроченной задолженности) в начале квартала, полагает управляющий директор ИК «Иволга Капитала» Дмитрий Александров.

Вместе с этим на рынке наметилась тенденция на снижение затрат по маркетингу: растущая стоимость лида оказывала значительное давление на прибыльность МФО в 2021 году, приводит данные он. Таким образом, полагает эксперт, скорее всего, рынок будет наблюдать в этом квартале стагнацию выручки и равнонаправленную динамику по чистой прибыли с преобладанием ее снижения.

Полина Трифонова