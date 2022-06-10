Катализатор мирового спроса

Европа в марте приобрела рекордный объем российского палладия, который используется в производстве автокатализаторов. Закупки происходили на фоне закрытия неба для российских самолетов, которыми традиционно перевозят палладий. Ключевые европейские клиенты ГМК «Норильский никель», крупнейшего мирового производителя палладия, скупают все доступные объемы металла, поскольку Россию на этом рынке заместить сложно. По мнению экспертов, палладий останется доминирующим металлом в производстве катализаторов: замена его на платину потребует значительных инвестиций в НИОКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Санкции и вызванные ими логистические проблемы вызвали бум на рынке палладия. По данным Eurostat, в марте страны ЕС закупили у России 164 тыс. тройских унций палладия на €407 млн. Это рекордная по объемам месячная закупка за последние два десятилетия.

Основной объем пришелся на Германию —115,7 тыс. унций металла на €297 млн. В этой стране находится один из ключевых клиентов основного мирового производителя палладия ГМК «Норникель» — химический концерн BASF SE. Остальные объемы закупила Италия. Год назад в марте ЕС закупил 90 тыс. унций металла. Таким образом, ЕС в марте скупил почти четверть добытого «Норникелем» в первом квартале палладия. В «Норникеле» отказались от комментариев.

Европа остается ключевым рынком и для сбыта ГМК, и в целом как покупатель палладия. По итогам 2021 года доля региона в выручке «Норникеля» ($17,1 млрд) составляла 52%. Доля Европы в выручке только от палладия составляет 42%. «Норникель» заработал на этом металле $6,6 млрд (39% от всей выручки).

Владимир Потанин, президент ГМК «Норильский никель», в интервью РБК 12 марта: «При всей внешней недоброжелательной риторике тем не менее товар наш по-прежнему пользуется спросом».

Евросоюз не может отказаться от российского металла из-за доминирующего положения России на этом рынке. На долю РФ приходится 40% всего предложения металла, поэтому введение санкций ударит сильнее всего по Европе и США, потребители которых не смогут заменить российский металл.

Bloomberg 28 февраля сообщал, что в поставках палладия из России наблюдаются перебои, вызванные запретами на полеты: металл перевозится в грузовых отсеках пассажирских самолетов. Это заставило «Норникель» искать альтернативные пути поставок. Компания перевела экспорт металла на хабы на востоке (см. “Ъ” от 18 мая). Аналитики крупнейшего мирового производителя автокатализаторов Johnson Matthey считают, что есть риск недопоставки всего производимого ГМК объема на мировой рынок. В марте президент «Норникеля» Владимир Потанин говорил РБК, что компания прорабатывает сценарии переориентации поставок из ЕС и США в Китай, но рассчитывает, что до этого не дойдет.

По мнению компании, которое было выражено в ее майском обзоре рынка, риски, связанные с экспортом палладия из России, «усиливают неопределенность для потребителей и способствуют росту волатильности цен». Сейчас металл торгуется на уровне $2 тыс. за унцию. В марте на COMEX палладий дорожал до исторических максимумов в $3289 за унцию на опасениях перебоев поставок из РФ. Базис цены мартовских поставок в Европу неизвестен, но, исходя из доступных данных, можно предположить, что цена за унцию составляла порядка $2,4 тыс.

Несмотря на логистические проблемы, «Норникель» подтверждает производственный прогноз на 2022 год в 2,4–2,7 млн унций.

В 2022 году, по мнению ГМК, мировой спрос на палладий вырастет на 3%, до 10,3 млн унций, за счет частичного восстановления автомобильного сектора. Предложение металла также немного вырастет — в первую очередь за счет восстановления производства «Норникелем» после аварий, произошедших в 2021 году. В результате ожидается, что рынок палладия в текущем году будет близок к балансу, дефицит составит 0,1 млн унций, или порядка трех тонн. В долгосрочной перспективе прогнозы также позитивны. В отчете компании об устойчивом развитии говорится, что доля электромобилей к 2025 году может достичь 36%. К 2030 году «Норникель» сможет поставлять на мировой рынок объемы металлов, достаточные для производства 25–40 млн автокатализаторов.

Россия и Южная Африка контролируют 80% мирового палладия, говорит Борис Красноженов из Альфа-банка. С учетом отсутствия новых месторождений и значительного истощения месторождений в ЮАР российский палладий в настоящий момент заменить невозможно. «В среднем в катализаторе пассажирского автомобиля используется около пяти грамм палладия»,— говорит эксперт. Замена палладия на платину, по его словам, требует значительных инвестиций в НИОКР и может потребовать нескольких лет для изменения выхлопной системы в конкретной модели автомобиля.

Евгений Зайнуллин