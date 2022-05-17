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Коммерсантъ FM
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«Норникель» развернулся на восток

Компания меняет маршруты экспорта палладия

Производители автомобильных катализаторов опасаются дефицита палладия в этом году из-за того, что ГМК «Норильский никель» из-за логистических ограничений не сможет поставить на рынок запланированный объем производства. Хотя компания не находится под санкциями, российский палладий лишен на западных рынках статуса good delivery, что может привести к изменению маршрутов поставок в пользу Азии. ЮАР, другой ключевой игрок на рынке палладия, в этом году сократит производство на 6% из-за технологических проблем. По мнению экспертов, дефицит на рынке может составить 0,1–0,2 млн унций.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Крупнейший мировой производитель палладия «Норникель» сейчас экспортирует металл через хабы на востоке, однако может оказаться не способен поставить весь объем производства на мировой рынок, говорится в обзоре крупного мирового производителя автокатализаторов Johnson Matthey. Там отмечается, что закрытие авиасообщения между Россией и западными странами заставляет «Норникель» перенаправлять металл на другие рынки. В «Норникеле» “Ъ” заявили, что выполняют все обязательства перед своими клиентами.

Россия занимает 40% на мировом рынке палладия, который используется в основном в каталитических нейтрализаторах в двигателях внутреннего сгорания.

До последнего времени на Европу и США приходилось более двух третей поставок палладия «Норникеля». Но исключение аффинажных заводов РФ из листинга Лондонской ассоциации металлов платиновой группы (LPPM) с 8 апреля может привести к перенаправлению экспорта в другие пункты назначения, возможно, со скидкой, говорится в обзоре.

Для заключения новых контрактов потребуется время. В марте президент «Норникеля» Владимир Потанин говорил РБК, что компания прорабатывает сценарии переориентации поставок из ЕС и США в Китай, но рассчитывает, что до этого не дойдет. Цены на палладий на Comex в начале марта поднимались до исторического максимума в $3,289 тыс. за унцию на опасениях перебоев поставок из РФ, но затем откатились ниже $2 тыс.

Агентство Bloomberg 28 февраля сообщало, что поставки палладия столкнулись с перебоями из-за широко распространенных запретов на полеты, что вынудило «Норникель» искать альтернативные способы экспорта драгоценного металла.

По итогам 2021 года «Норникель» произвел 2,6 млн тройских унций палладия, что на 7% меньше 2020 года. Выручка компании от продажи палладия составляла $6,6 млрд, что составляет 39% от всей выручки. «Норникель» прогнозирует произвести в 2022 году 2,4–2,7 млн унций палладия.

Johnson Matthey опасается, что сбалансированный рынок 2021 года в этом году сменится дефицитом.

Причиной этого станут риски перебоев поставок из России и сокращение производства в ЮАР, где оно упадет на 6% из-за исчерпания запасов и простоев из-за ремонтов на перерабатывающих мощностях.

В 2022 году дефицит палладия может составить 0,1–0,2 млн унций против 0,2 млн унций в 2021 году, если не возникнет перебоев с поставками из России, полагают в «Атоне». Аналитики считают, что для производителей и потребителей комфортным является текущий уровень цен в $2 тыс. за унцию. Скачок цен до $3 тыс. заставляет потребителей стимулировать усилия по замещению металла.

Владимир Потанин, президент «Норникеля», 12 марта:

«Когда я говорю о перестройке логистической системы поставок, то это мы говорим о переориентировании с европейских и американских поставок на Китай и другие страны — скажем так, вне тех регионов, которые санкции против России объявляют».

В долгосрочной перспективе спрос на палладий будет поддерживаться ужесточением норм, регламентирующих объемы выбросов CO2 в автопроме, а также общим ростом мировых продаж автомобилей. Риск замещения палладия платиной нивелируется перспективами постепенного замещения более дорогого родия палладием, считают в «Атоне». Однако, добавляют аналитики, негативным фактором для спроса на палладий может стать активная электрификация автопрома.

Евгений Зайнуллин

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