Сергею Лаврову показали перспективу

Двухдневный визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Ереван начался в атмосфере всеобщего оптимизма. И сам господин Лавров, и его армянский коллега Арарат Мирзоян отметили ряд «существенных продвижений» — в частности, по вопросам разблокировки транспортных путей между Арменией и Азербайджаном, а также Турцией. При этом глава армянского МИДа поспешил заверить гостя, что «политического кризиса в Армении нет», а значит, помех в реализации достигнутых договоренностей быть не должно. Но, как напоминают собеседники “Ъ” в Ереване и Баку, в новейшей истории урегулирования армяно-азербайджанского конфликта планы уже неоднократно срывались.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главы МИД России и Армении Сергей Лавров и Арарат Мирзоян отметили ряд «существенных продвижений» в армяно-азербайджанском переговорном процессе

Фото: Пресс-служба МИД России Главы МИД России и Армении Сергей Лавров и Арарат Мирзоян отметили ряд «существенных продвижений» в армяно-азербайджанском переговорном процессе

Фото: Пресс-служба МИД России

Сергей Лавров приехал в Ереван, чтобы, во-первых, обсудить ход переговоров между Арменией и Азербайджаном, в которых посредничает Россия, а во-вторых, чтобы поучаствовать в совете глав МИДов стран Организации договора о коллективной безопасности (заседание состоится в пятницу). И сейчас уже можно констатировать, что первая часть визита прошла успешно.

«Существенно продвинулась вперед трехсторонняя рабочая группа под руководством вице-премьеров по разблокированию транспортных и экономических связей. Сегодня мы обсуждали варианты по урегулированию остающихся вопросов. Уверен, что они будут в конечном счете решены»,— заявил господин Лавров после встречи с Араратом Мирзояном. «Как известно, железнодорожный маршрут согласован, сейчас завершается согласование автомобильного маршрута и согласование режима, который будет установлен,— добавил глава МИД РФ.— Он будет упрощенным, но абсолютно точно будет опираться на признание суверенитета армянской территории, и здесь никаких двусмысленностей быть не может».

Хотя напрямую господин Лавров об этом не сказал, речь, судя по всему, идет о дороге из Баку в азербайджанский анклав Нахичевань через узкую полоску армянской территории на юге — Сюникскую область. Именно этот транспортный маршрут между двумя странами считается самым перспективным, так как пролегает по равнине.

Вспомнили министры и о недавнем создании еще одной комиссии — она будет заниматься не транспортом, а непосредственно делимитацией и демаркацией границы между Арменией и Азербайджаном.

«Очередная встреча планируется в Москве. Мы готовы предоставлять в соответствии с договоренностями лидеров трех стран консультативное содействие, в том числе и участие в предоставлении картографических материалов. Это очень важно»,— сказал Сергей Лавров. Напомним, что первая встреча армянской и азербайджанской комиссий прошла 24 мая на границе двух стран.

Тему безопасности на границе в беседе с господином Лавровым поднял и премьер Армении Никол Пашинян. «В этом контексте надеемся на поддержку России, чтобы этот процесс развивался естественным путем и был эффективным»,— сказал господин Пашинян. На то же самое, то есть на поддержку Москвы, он рассчитывает и в вопросе возвращения армянских «военнопленных, заложников и других удерживаемых лиц», которых в Азербайджане, по его словам, по-прежнему остается немало.

При этом в контексте обсуждения делимитации господин Лавров затронул едва ли не самую болезненную для Баку тему — ситуацию в карабахском селе Фаррух (по-армянски звучит как Парух). Напомним, что в марте там едва не дошло до противостояния между российскими миротворцами и азербайджанскими военными, которые заняли село без согласования действий с Москвой. При этом, с точки зрения Баку, военные имели право на такие действия, так как суверенитет Азербайджана распространяется на всю территорию Карабаха.

«Что касается ситуации (в Фаррухе.— “Ъ”), то российские военные, и наши армянские друзья об этом хорошо осведомлены, держат ее в качестве одного из своих приоритетов. Там уже есть определенные результаты на земле с точки зрения деэскалации этой обстановки,— сказал Сергей Лавров.— И у нас есть понимание, что в рамках начинающейся уже предметной работы по делимитации эти вопросы будут рассматриваться и обязательно решаться».

МИД Азербайджана тут же ответил на это заявление, причем в достаточно резкой форме. «Хотели бы отметить, что деятельность учрежденных Азербайджаном и Арменией комиссий по делимитации, как заранее и предусматривалось, преследует цель делимитации именно государственной границы двух стран. В рамках этого процесса не предполагается рассмотрение никакого вопроса за пределами азербайджано-армянской госграницы, в том числе вопроса, связанного с территориями Азербайджанской Республики, где временно размещен российский миротворческий контингент»,— сказала представитель азербайджанского МИДа Лейла Абдуллаева.

Не забыли в ходе визита Сергея Лаврова и о Турции, с которой Армения тоже осторожно пытается восстанавливать отношения. «Мы рады слышать заявления высшего руководства Турции о том, что они готовы нормализовать отношения и установить дипломатические отношения с Арменией, а также открыть границы,— сказал на встрече Арарат Мирзоян.— С другой стороны, хотя Турция заявляет, что этот процесс должен быть без предварительных условий, мы регулярно видим связь между процессом Армения—Турция и процессом Армения—Азербайджан. Связь, которую пытается найти Турция. Мы не считаем это конструктивным».

Наконец, господин Мирзоян попытался убедить московского гостя, что все договоренности, заключенные с нынешним руководством страны, останутся в силе, потому что власть твердо стоит на ногах. По словам министра, «политического кризиса в Армении нет», а «немногочисленность митингов (оппозиции.— “Ъ”) не говорит о том, что их поддерживают граждане страны». Напомним, что главным поводом для акций протеста как раз и служат переговоры армянских властей с Турцией и Азербайджаном — их многие армяне считают предательством.

Впрочем, собеседники “Ъ”, причем не только в Ереване, но и в Баку, не разделяют оптимизма, который господствовал на встрече российского и армянского министров.

«Определенное взаимопонимание по вопросу разблокировки железнодорожных путей между сторонами было достигнуто еще в декабре 2021 года,— напомнил “Ъ” политолог Тигран Григорян.— Но что касается разблокировки автодорог, то тут сохраняются разногласия. Например, азербайджанская сторона предлагает, чтобы автодорога была проложена по армянскому городу Мегри, как и железная дорога. Армения предлагает альтернативные варианты. Более того, Азербайджан продолжает поднимать вопрос об экстерриториальности коридора через Армению, с чем в Ереване категорически не согласны».

«Формат и средства урегулирования российскую сторону не очень интересуют, включая то, какими уступками с армянской стороны это будет достигнуто,— посетовал в беседе с “Ъ” другой армянский политолог, Грант Микаелян.— Главное — обеспечить прогресс при российском посредничестве, поскольку в последнее время ее роль в этом вопросе стала снижаться ввиду активизации Брюсселя».

Не разделяет оптимизма дипломатов и азербайджанский политолог Фархад Маммадов. «На фоне активности Брюсселя Москва демонстрирует, что форматы и повестка, созданные при непосредственном ее участии, эффективнее и можно ожидать результатов в самом ближайшем будущем,— сказал он “Ъ”.— Однако в течение более чем полутора лет мы становились свидетелями того, что в последний момент соглашения срывались. К примеру, в среду в зону временного пребывания миротворческого контингента в Азербайджане совершили визиты генпрокурор Армении и посол по особым поручениям МИД Армении, что стало причиной протеста МИД Азербайджана. Помнится, что после аналогичного визита министра обороны Армении на границе произошла эскалация с многочисленными жертвами, и в переговорах произошла пауза».

Кирилл Кривошеев; Аршалуйс Мгдесян, Ереван