Армянская оппозиция окружает Ереван

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Оппозиционные силы Армении намерены 1 мая дать «решающий бой» премьер-министру Николу Пашиняну: в Ереване, как ожидается, в этот день пройдут самые масштабные за последние годы митинги. Оппозиционеры даже организовали несколько шествий в сторону столицы, намекая, что в 2018 году подобный ход привел Никола Пашиняна к власти, а сейчас должен привести к его отставке. Главные претензии — выраженная недавно властями готовность признать территориальную целостность Азербайджана, а также подготовка к подписанию мирного договора с Баку.

С начала этой недели в Армении ежедневно проходят протестные акции с требованием отставки Никола Пашиняна с поста премьер-министра. В них участвуют сторонники политических блоков «Армения» (во главе со вторым президентом республики Робертом Кочаряном) и «Честь имею», лидером которого выступает экс-директор Службы национальной безопасности Артур Ванецян.

Поводом для протестов стало резонансное заявление Никола Пашиняна о «снижения планки ожиданий» армянской стороны по вопросу о статусе Нагорного Карабаха. «Если в прошлом в основу мы закладывали статус Карабаха, откуда вытекали вопросы гарантий безопасности и прав, то теперь закладываем в основу гарантии безопасности и права, откуда вытекает вопрос статуса. В данной ситуации вопрос статуса — не цель, а средство обеспечения безопасности и прав армян Нагорного Карабаха»,— заявил он. Господин Пашинян дал понять, что на этом долгие годы настаивали партнеры Еревана — «далекие и близкие».

Оппозиционеры сочли такое заявление предательством и теперь пытаются отстранить Никола Пашиняна от власти практически теми же методами, какие использовал он сам в апреле 2018 года. Как и четыре года назад, основным инструментом стали децентрализованные акции протеста в разных частях Еревана, которые могут насчитывать несколько десятков или сотен участников. В частности, в пятницу в центре армянской столицы состоялись автопробег Stop Nikol и массовое шествие. В целом же на этой неделе каждый день активисты перекрывали улицы и устраивали пикеты, а по вечерам проводили шествия по центральным улицам Еревана. Периодически происходили столкновения между митингующими и силами правопорядка. Судя по сообщениям полиции, ежедневно правоохранители задерживали десятки демонстрантов, которых в тот же день выпускали на свободу.

Были организованы и шествия из провинции в столицу. В этом тоже есть символический смысл: до того как Никол Пашинян начал протесты в Ереване, он пешком прошел по трассе из Гюмри с рюкзаком за плечами. Оппозиционеры решили придать шествиям дополнительный смысл за счет стартовых точек. Две из них — общины Тигранашен и Ноемберян, где, согласно советским картам, есть азербайджанские анклавы, которые вместе с развалом СССР перешли под контроль Армении. Оппозиционеры опасаются, что политика уступок приведет к тому, что в этих селах вновь будут азербайджанцы. Но главная проблема состоит в том, что в этом случае Азербайджан получит контроль над трассами. К чему это может привести, уже показали события в Сюникской области Армении: в результате войны 2020 года азербайджанские военные заняли участок трассы, который, согласно советским картам, заходит на территорию Азербайджана, установили там полицейский пост и начали взимать таможенные пошлины.

Две другие точки начала шествий, Апаран и Сардарапат,— это места ключевых сражений времен Первой мировой войны. Тогда армянским силам удалось дать отпор турецким войскам.

Депутат от партии «Армения» Артур Казинян заявил “Ъ”, что общество восприняло заявление Никола Пашиняна о необходимости снижения планки требований армянской стороны по статусу Карабаха как прямой сигнал о том, что Ереван готовится сдавать Карабах. «Это подняло волну протеста в стране, и та часть населения, которая против этой политики, вышла на улицы,— сказал господин Казинян.— Парламентская и непарламентская оппозиция этот протест поддержала». По словам Артура Казиняна, ожидающийся 1 мая митинг поставит перед властями четкие политические задачи, а в итоге и вовсе приведет к отставке премьера.

Представитель другой политической силы, секретарь фракции «Честь имею» Айк Мамиджанян тоже называет нынешний переговорный процесс предательством. «Это за гранью капитуляции, это откровенное предательство. Пашинян и его команда открыто озвучили свои планы по Карабаху,— сказал “Ъ” господин Мамиджанян.— Требование нашего общества заключается в следующем: Арцах (армянское название Карабаха.— “Ъ”) никогда не может быть в составе Азербайджана. Вокруг этого лозунга сплотился народ».

Активизация переговорного процесса между Арменией и Азербайджаном действительно налицо. Как заявил в эфире армянской редакции «Радио Свобода» (весь холдинг признан в России СМИ-иноагентом) секретарь Совбеза страны Армен Григорян, 2 мая он проведет в Брюсселе встречу с помощником президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым. «Если в Брюсселе мы сможем получить ответы на все вопросы, то можем обсудить проведение встречи глав государств в Брюсселе»,— отметил он. А 13 мая в Душанбе увидятся главы МИДов Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов — встреча пройдет по инициативе Москвы и при непосредственном посредничестве министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. При этом в пятницу господа Лавров и Мирзоян переговорили по телефону.

Тем временем президент Азербайджана Ильхам Алиев явно чувствует себя победителем и не стесняется об этом напоминать, тем самым подтверждая опасения армянской оппозиции. «Нас (до 2020 года.— “Ъ”) призывали договориться с Арменией, но армяне были глухи. И чем больше мы пытались, тем более надменными становились они. И кто сейчас подтверждает нашу территориальную целостность? Те люди, которые несколько лет назад утверждали, что Карабах — это Армения»,— сказал он в пятницу.

При этом суть речи господина Алиева заключалась в том, что аналогичным образом должен поступать сейчас и Киев. «Самое главное для Украины — не смириться с оккупацией своих земель,— сказал президент Азербайджана.— Мне западные партнеры говорили: вы проиграли, должны смириться с оккупацией земель, вы должны пересмотреть свое отношение к своей территориальной целостности. Но я всегда отвечал — нет! Меня критиковали за упрямую позицию в этом, негибкость, но я всегда отвечал — нет. И мой совет вам — никогда не соглашайтесь на нарушение территориальной целостности. А второй совет — все время надейтесь на свои ресурсы и не обращайте внимание на резолюции международных структур, они не имеют никакой силы — 30 лет Армения не выполняла резолюции ООН о выводе войск с территории Азербайджана».

Между тем Никол Пашинян в пятницу принял правительственную делегацию из Степанакерта во главе с президентом непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араиком Арутюняном. Как сообщил глава правительства НКР Артак Бегларян, «двумя основными вопросами повестки были социально-экономическая ситуация в Арцахе и урегулирование азербайджано-карабахского конфликта». В частности, Ереван выделил Степанакерту 20 млрд драмов (около 3,1 млрд рублей) на строительство нового жилья.

Директор ереванского Института Кавказа, политолог Александр Искандарян считает, что у оппозиции в ближайшее время не получится добиться отставки премьера Пашиняна. «Необходимой для этого социальной базы нет,— заверил господин Искандарян “Ъ”.— Это социальный пузырь, в котором работает оппозиция, но все остальное место в обществе занимает апатия. Мы фактически вернулись в ситуацию до 2018 года — слабая власть и слабая оппозиция при апатии в обществе».

Кирилл Кривошеев; Аршалуйс Мгдесян, Ереван