Миссия «Комиссия»

4K 4 мин. ...

Баку и Ереван в понедельник вечером синхронно объявили о создании комиссий по делимитации границы. Это стало итогом воскресной встречи в Брюсселе премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Первое совместное заседание комиссий должно состояться в ближайшие дни. Однако быстрого продвижения в этом направлении и по другим ключевым вопросам двусторонней повестки не ждут ни в Баку, ни в Ереване.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В ходе встречи в Брюсселе премьера Армении Никола Пашиняна (справа) и президента Азербайджана Ильхама Алиева (слева), прошедшей при посредничестве главы Европейского совета Шарля Мишеля (в центре), сторонам удалось согласовать итоговое заявление из трех пунктов

Фото: EU Council / Pool / Anadolu Agency / AFP В ходе встречи в Брюсселе премьера Армении Никола Пашиняна (справа) и президента Азербайджана Ильхама Алиева (слева), прошедшей при посредничестве главы Европейского совета Шарля Мишеля (в центре), сторонам удалось согласовать итоговое заявление из трех пунктов

Фото: EU Council / Pool / Anadolu Agency / AFP

Вечером 23 мая Армения и Азербайджан синхронно заявили о создании комиссий по делимитации границы. Их возглавили вице-премьеры двух стран Мгер Григорян и Шахин Мустафаев. Примерно в то же время главы МИД Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов по очереди созвонились со своим российским коллегой Сергеем Лавровым и, как сообщили в Москве, «обменялись мнениями о текущей ситуации в регионе».

Все это стало итогом воскресной встречи лидеров Армении и Азербайджана, состоявшейся в Брюсселе при посредничестве главы Европейского совета Шарля Мишеля. Итоговое заявление господина Мишеля состояло из трех основных пунктов. «В ближайшие дни на межгосударственной границе состоится первое совместное заседание пограничных комиссий. Будут рассмотрены все вопросы, связанные с делимитацией границы и обеспечением безопасности»,— говорится в первом из них. Между тем сам факт того, что эту договоренность пришлось включать в текст, говорит о серьезных проблемах в переговорном процессе. Дело в том, что о необходимости создать комиссию по вопросу делимитации границы и обеспечения безопасности вокруг нее говорилось еще на прошлой встрече. Устанавливался даже конкретный срок — «до конца апреля». Но реализовать эту договоренность так и не удалось. Первое заседание армянская и азербайджанская стороны пытались провести несколько раз: и в апреле, и в мае, однако каждый раз переговоры отменялись. Как объясняют в Ереване — из-за неких «технических вопросов». В то же время в Баку настаивали, что армянская сторона все это время умышленно затягивала процесс.

«Армянская сторона два раза сорвала встречу по делимитации и демаркации, о чем говорил президент Азербайджана. Наверняка европейские посредники занервничали по поводу того, что может возобновиться силовой сценарий, потому что Ереван явно пытался поднять вопросы, которые считаются закрытыми,— возобновление работы Минской группы ОБСЕ, статус Карабаха и так далее,— заявил в беседе с “Ъ” азербайджанский политолог Фархад Маммадов, объясняя смысл проведения второй встречи без видимых продвижений после первой.— И надо сказать, что европейская сторона среагировала весьма оперативно — Шарль Мишель нашел время даже в воскресенье вечером. К сожалению, с российской стороны мы такой оперативности не замечаем».

Второй пункт заявления господина Мишеля касался не менее часто, но безуспешно обсуждаемого вопроса — разблокировки транспортных коммуникаций между Арменией и Азербайджаном. «Лидеры согласились с необходимостью разблокировки транспортного сообщения,— отметил Шарль Мишель.— Они согласовали принципы, регулирующие транзит между западным Азербайджаном и Нахичеванью и между различными частями Армении через Азербайджан, а также международные перевозки через коммуникационную инфраструктуру обеих стран. В частности, они договорились о принципах управления границами, безопасности, сборах, а также таможенных правилах в контексте международных перевозок. В ближайшие дни вице-премьеры продолжат эту работу».

Напомним, что дискуссии по разблокировке транспортных коридоров начались практически сразу после окончания боев — зимой 2021 года. Однако никаких существенных сдвигов в сторону реализации столь амбициозных задач пока нет — напротив, стороны погрязли в обсуждении деталей, таких как особенности пограничного контроля.

Наконец, третий пункт заявления Шарля Мишеля был посвящен мирному договору между Баку и Ереваном, о готовности подписать который говорят обе стороны, но как только разговор принимает предметный характер, тут же всплывают непреодолимые разногласия. В частности, Ереван настаивает, что в договоре обязательно должны гарантироваться права армянского населения Карабаха, на что в Баку отвечают: это внутреннее дело Азербайджана, и обсуждать этот вопрос с другим государством они не намерены.

Стоит отметить, что в заявлении Шарля Мишеля права жителей региона тоже упомянуты. «Я также подчеркнул обоим лидерам, что необходимо решать вопросы прав и безопасности этнического армянского населения в Карабахе»,— заявил глава Европейского совета. Правда, эти слова, как ни странно, больше понравились собеседникам “Ъ” в Баку, чем в Ереване.

«В заявлении Шарля Мишеля ничего не говорится о будущем статусе Нагорного Карабаха, что является очень важным для армянской стороны вопросом. Он вообще не затрагивается, как будто его нет,— с разочарованием заявил “Ъ” армянский политолог Бениамин Погосян.— Председатель Европейского совета делает упор лишь на вопросы, касающиеся прав и безопасности этнических армян в Карабахе. Мол, карабахская проблема сводится лишь к обеспечению безопасности и прав армян Карабаха, что можно осуществить даже без определения статуса Нагорного Карабаха».

Такой подход Европейского союза, считает господин Погосян, усиливает позиции Азербайджана, в то время как в Брюсселе могли бы выразиться конкретнее и сослаться на существующие примеры обеспечения прав этнических меньшинств: например, албанцев в Северной Македонии и венгров в Румынии.

«Баку может заявить о своих гарантиях в обеспечении безопасности и прав этнического армянского населения наравне с уже живущими в Азербайджане лезгинами и талышами»,— считает эксперт, отмечая, что такой подход не предполагает даже культурной автономии.

Азербайджанский политолог Фархад Маммадов фактически подтвердил опасения армянского коллеги. «Во-первых, предложение о правах армянского населения — единственное в тексте, которое звучит не от лица всех трех участников, а лишь от лица самого Мишеля — он говорит, что обратился к лидерам. Во-вторых, употреблен термин "Карабах", а не "Нагорный Карабах", то есть побеждает азербайджанская, а не армянская интерпретация. В-третьих, используется термин "население", а не "народ", который может требовать права на самоопределение. Азербайджан предлагает армянам Карабаха статус граждан, которым будут предоставлены равные права и безопасность».

Тем временем дискуссия о будущем Карабаха, по сути, ведется еще и на улицах Еревана — причем начиная с 1 мая. Оппозиционные активисты, обвиняющие армянского премьера и его команду в предательстве национальных интересов и намерении сдать Карабах Азербайджану, утром 23 мая с новой силой продолжили акции протеста в Ереване. Они заблокировали несколько улиц и даже одну из станций метро — «Молодежную». Впрочем, говорить о том, что эти акции набрали критическую массу, по-прежнему не приходится.

Кирилл Кривошеев; Аршалуйс Мгдесян, Ереван