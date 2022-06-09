«Единороги» прибавили в весе

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Количество компаний-«единорогов» в мире за год увеличилось на треть — на май 2022 года насчитывалось уже 1302 таких стартапа (годом ранее — 962). При этом, как подсчитали эксперты Российской кластерной обсерватории (РКО) Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) ВШЭ на основе данных компаний Crunchbase и CB Insights, среди «единорогов» растет число супердорогих компаний — так называемых дека- и гектокорнов.

Поясним, «единорогом» принято называть стартап, который не более чем за десять лет с момента основания достиг оценки в $1 млрд, при этом не вышел на биржу и остается в собственности создателей не менее чем на три четверти. Наличие «единорогов» в стране считается признаком эффективности инновационной системы. Еще более крупные компании — это декакорны (стоимостью более $10 млрд) и гектокорны — более $100 млрд.

Самыми популярными видами деятельности таких компаний остаются финансовые услуги, электронная коммерция, продукты и услуги на основе искусственного интеллекта. География «единорогов» в 2022 году расширилась, они появились в Исландии, Малайзии, Сенегале, Аргентине и Чили — теперь их можно найти на территории 29 государств. В России таких компаний по-прежнему нет.

Топ-5 стран по числу «единорогов» остался неизменным. Лидеры — США и Китай с показателями в 616 (рост на 40%) и 275 стартапов (плюс 9%) соответственно. На третьем месте — страны Евросоюза, 105 стартапов, на четвертом — Индия (74), на пятом — Великобритания (54). Отметим, что доля китайских «единорогов» в мировом списке сократилась с 26,3% до 21,1%.

Список же гектокорнов в 2022 году расширился до трех компаний: к китайским ByteDance (стоимость $180 млрд) и Ant Group ($150 млрд) присоединилась американская SpaceX ($100 млрд). В полтора раза — с 42 до 64 стартапов увеличилось и количество декакорнов.

Первая пятерка государств по общей оценочной стоимости «единорогов» также не изменилась. Рейтинг возглавили США (более $2,1 трлн), Китай (более $1,1 трлн) и страны ЕС ($313 млрд). За ними следуют Индия ($224 млрд) и Великобритания ($223 млрд). При этом по средней оценочной стоимости одного «единорога» верхние три строчки занимают Турция, Индонезия и Австралия.

Венера Петрова