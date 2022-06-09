Цены зависли в раздумье

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Инфляция в начале июня 2022 года, видимо, была нулевой или отрицательной, ее темпы начали снижаться теперь уже и в годовом измерении, а ее средний прирост в мае был в пять раз ниже, чем год назад. Главный вопрос июня: продолжится ли пока чисто символическая дефляция — снижение цен в условиях импортной блокады. Во многом это зависит от того, как быстро идет адаптация промышленности и сферы услуг РФ к новым жестким условиям — ей должен соответствовать повышенный рост цен. Аналитики между тем за май несколько скорректировали краткосрочные прогнозы по России: ее способность противостоять санкциям, видимо, недооценивалась, как и сама глубина кризиса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Росстат опубликовал две сводки, дающие представление о ситуации с инфляцией на стыке мая и июня. По итогам мая зафиксирован прирост индекса потребцен (ИПЦ) в 0,12% против 0,74% в мае 2021 года. Май продемонстрировал уверенную, хотя и слабую дефляцию в услугах и секторе непродовольственных товаров, есть также значимое снижение цен на плодоовощную продукцию. Вторая, недельная, сводка (с 28 мая по 3 июня) формально фиксирует второй с начала года эпизод дефляции: индекс потребцен снизился на символические 0,01%, причем с начала июня он не изменился. Июньская дефляция — в основном продовольственная.

Минэкономики отмечает и снижение инфляции в измерении «год к году»: в мае она составляла 17,1%, в апреле — 17,83%, на 3 июня — 17,02%. Пока бессмысленно рассматривать ситуацию как стабильную, а дефляционный тренд — как определившийся. Скорее, и ЦБ, и правительство готовы сейчас делать максимум для того, чтобы инфляция вернулась, ведь главной ее причиной является слабый внутренний спрос, и главный вопрос июня — в том, настолько ли спад спроса глубок, чтобы продолжить уже устойчивое снижение ИПЦ в июне. ЦБ будет влиять на происходящее снижением ключевой ставки, правительство — стимулированием спроса через льготные кредиты бизнесу, а также ростом госрасходов — в этом плане на ИПЦ уже в июне отразится увеличение МРОТ и пенсий на 10%.

«Нулевая инфляция» мая — результат многих противодействующих трендов. Ситуация выглядит как спокойная лишь для внешнего наблюдателя. Это спокойствие оплачено беспрецедентными вливаниями в экономику ликвидности, в том числе переносом на год соцвзносов, крупнейшими банковскими послаблениями, без которых внутренний спрос был обречен рухнуть, а снижение ИПЦ — стать очень сильным уже в мае. При этом одной из проблем является видимая слабость одного из трендов, который в других условиях более отчетливо играл бы на стороне высокой инфляции: структурная перестройка и адаптация внутреннего рынка к санкциям, вызванным военной операцией, должна сопровождаться повышенной инфляцией. Кажется, что этого компонента в инфляционных цифрах на начало июня нет — если эта адаптация и есть, то она идет очень вяло.

Отметим, что краткосрочные (на 2022 год) прогнозы международных аналитиков, опубликованные вчера Focus Economics, иллюстрируют майские экономические настроения в России совсем в другом ракурсе. Консенсус-прогноз по динамике ВВП сильно не ухудшился и не улучшился, несмотря на то что в него явно внесен шестой пакет санкций ЕС с «нефтяным полуэмбарго»,— ожидается спад в 9,8%, из чего следует, что экономика РФ более успешно, чем ожидалось, сопротивляется внешнему давлению: при более жестких санкциях ожидается, что пик спада придется на четвертый квартал 2022 года, составив 15,7% ВВП (а поквартальный рост начнется с началом 2023 года). Рост этот, впрочем, ожидается очень слабым. Отметим, что публикация впервые дополнена консенсус-прогнозом ВВП на душу населения: он снизится с $12,2 тыс. в 2021 году до $11,8 тыс. в 2022-м с восстановлением к середине 2023 года. Очевидно, что для большей части населения такой спад будет малозаметен — притом что в масштабах всей экономики это большое потрясение с далеко идущими последствиями.

Дмитрий Бутрин