Свидетели Иеговы не дождались отпущения грехов

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Европейский суд по правам человека вынес знаковое постановление по жалобам российских последователей вероучения свидетелей Иеговы. ЕСПЧ не только встал на сторону верующих, отказавшись признать их деятельность экстремистской, он раскритиковал профильное российское законодательство и упрекнул судебную систему РФ в нежелании разбирать сложные проблемы по существу. Также Европейский суд обнаружил в действиях российских властей «явные признаки политики нетерпимости». Правозащитники называют решение ожидаемым, но упрекают ЕСПЧ в медлительности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Постановление ЕСПЧ было опубликовано во вторник, 7 июня. В нем напоминается, что в начале 2000-х годов в России насчитывалось около 400 общин и около 175 тыс. отдельных свидетелей Иеговы. Однако в 2007 году Генпрокуратура заявила про угрозу со стороны «отделений иностранных религиозных организаций», которые «формально не нарушают закон, но нередко способствуют эскалации напряженности в обществе». После этого правоохранительные органы начали преследовать свидетелей, утверждает ЕСПЧ. Кульминацией стало решение Верховного суда РФ, который в 2017 году признал экстремистской организацией «Управленческий центр свидетелей Иеговы» и его 395 региональных отделений. При этом ВС разъяснял, что верующие имеют право исповедовать свою религию и проводить богослужения. Тем не менее силовики расценивают их встречи и религиозные мероприятия как «организацию» или «возобновление» экстремистской деятельности и возбуждают соответствующие уголовные дела.

В 2010–2019 годах ЕСПЧ получил 20 коллективных обращений — в общей сложности их подали 1014 человек. Суд объединил их в жалобу «Местная региональная организация "Таганрог" и другие». В 2009 году прокуратура подала иск о запрете деятельности Таганрогской общины свидетелей. Ведомство заявило, что священные тексты свидетелей разжигают религиозную ненависть, поскольку провозглашают превосходство своей религии перед другими. Также ведомство заявило, что одна из руководительниц общины умерла после того, как отказалась от переливания крови по религиозным убеждениям. Еще прокуратура заявила, что верующие заставляют своих несовершеннолетних детей участвовать в религиозных мероприятиях. Областной суд пришел к выводу, что организация «посягала на личность, права и свободы граждан», и запретил ее как экстремистскую.

В постановлении ЕСПЧ неоднократно повторяется, что «предпочтение собственной религии, восприятие ее как уникальной и единственно истинной является краеугольным камнем почти любой религиозной системы», так же как и постулат о «ложности» других конфессий. Важно лишь «отсутствие выражений, направленных на разжигание или оправдание насилия или ненависти на почве религиозной нетерпимости», и тут ЕСПЧ напоминает, что свидетели Иеговы «исповедуют доктрину ненасилия». «Религиозные люди могут быть искренне оскорблены заявлениями о превосходстве чужой религии над их собственной,— говорит ЕСПЧ.— Хотя такие настроения понятны, сами по себе они не могут ограничивать свободу выражения мнений, не говоря уже о том, чтобы препятствовать осуществлению свободы вероисповедания другими».

Говоря об отказе от переливания крови, ЕСПЧ приходит к выводу: «Свобода принимать или отказываться от конкретного лечения или выбирать альтернативную форму лечения имеет жизненно важное значение для принципов самоопределения и личной автономии. Для того чтобы эта свобода имела смысл, пациенты должны иметь право делать выбор, соответствующий их собственным взглядам и ценностям, независимо от того, насколько иррациональным, неразумным или неосторожным такой выбор может показаться другим». Претензии о воспитании детей ЕСПЧ отметает, указывая, что они относятся к «частной жизни». «Не существует единого нормативного стиля или обязательного набора методов воспитания»,— заявил ЕСПЧ, добавив, что российский «суд не заслушал показаний самих детей».

В постановлении ЕСПЧ жестко раскритиковал российское антиэкстремистское законодательство. По мнению судей, «определения экстремизма и экстремистской деятельности, сформулированные и применяемые на практике российскими властями, не соответствуют требованиям законности», поскольку они позволяют отнести к категории экстремистских «любое поведение, даже если оно лишено ненависти или вражды». ЕСПЧ также констатировал «фундаментальный процессуальный недостаток» российского судопроизводства: по его мнению, «суды просто одобрили выводы, составленные экспертами, отобранными прокуратурой и полицией, и не предприняли никаких попыток провести свой собственный правовой анализ». Также ЕСПЧ заявил, что решение ВС о запрете организаций «опиралось на общие положения», вместо того чтобы «пытаться найти баланс между конкурирующими правами».

Решение по жалобам принимали семь судей ЕСПЧ, включая одного судью от России. В итоге шесть судей из семи признали нарушение прав верующих: «Принудительный роспуск всех религиозных организаций свидетелей Иеговы — явный признак политики нетерпимости со стороны российских властей, направленной на то, чтобы заставить свидетелей Иеговы отказаться от своей веры и помешать другим присоединиться к ней». Суд назначил компенсацию в €3,4 млн, потребовав вернуть верующим все конфискованное имущество.

Руководитель независимого правозащитного проекта «Поддержка политзаключенных. Мемориал» Сергей Давидис называет решение ЕСПЧ «ожидаемым, но запоздалым». «Все-таки четыре года прошло — его можно и нужно было принять быстрее, учитывая, как сильно нарушаются права столь большого числа людей»,— сетует правозащитник. По его данным, сейчас уголовному преследованию подвергаются не менее 583 свидетелей Иеговы, 43 человека приговорены к реальным срокам, еще 52 находятся в СИЗО. «Эта статистика растет, и никакого перелома в тенденции нет»,— переживает господин Давидис. По его мнению, Европейский суд «ждал разрядки в отношениях с Россией», надеясь, что РФ будет более терпима к решениям ЕСПЧ. Но в итоге Россию исключили из Совета Европы из-за «специальной военной операции», после чего она отказалась исполнять решения ЕСПЧ, вступившие в силу до 15 марта 2022 года. Это противоречит международным обязательствам России, подчеркивает правозащитник: «Что бы ни говорили сейчас власти РФ, решение ЕСПЧ по-прежнему обязательно к исполнению. Но ожидать, что оно сейчас сыграет позитивную роль, скорее всего, не приходится. Практической пользы от него мало».

День публикации постановления ЕСПЧ совпал с очередным приговором свидетелям Иеговы. Районный суд Читы признал четырех верующих виновными в организации деятельности экстремистской организации (ч. 1 ст. 282.2 УК РФ). Двух человек приговорили к шести с половиной годам лишения свободы, третьему назначили шесть лет, четвертому — шесть лет условно.

Александр Черных, Ульяна Миронова; Влад Никифоров, Иркутск