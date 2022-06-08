Великая Бхаратия вольностей

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Террористическая группировка «Аль-Каида» (запрещена в РФ) в среду объявила о подготовке атак в ведущих городах Индии. Они призваны стать ответом на прозвучавшие в ходе теледебатов неосторожные высказывания официального представителя правящей индийской партии «Бхаратия джаната парти» Нупур Шармы с упоминанием пророка Мухаммеда. Несмотря на попытки властей урегулировать скандал и отсутствие широкого резонанса внутри мусульманской общины самой Индии, в исламском мире поднялась мощная антииндийская кампания, в которой экстремисты видят новый шанс взорвать хрупкий мир в отношениях между индусами и мусульманами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Овощной рынок в старых кварталах Дели

Фото: Ahmad Masood / Reuters Овощной рынок в старых кварталах Дели

Фото: Ahmad Masood / Reuters

Прервав долгое молчание, группировка «Аль-Каида на Индийском субконтиненте» (AQIS), имеющая «спящие ячейки» в Индии, Пакистане, Бангладеш и Мьянме, в среду заявила, что ее члены проведут серию атак в Дели, Мумбае и других городах Индии, чтобы «защитить честь пророка». «В ответ на оскорбления сердца мусульман всего мира обливаются кровью и наполняются чувством мести и возмездия»,— говорится в заявлении AQIS.

Новые угрозы в адрес Индии, в которой за последние два десятилетия были совершены десятки мегатерактов, жертвами которых стали более тысячи человек, стали ответом на неосторожное высказывание представителя правящей индийской партии «Бхаратия джаната парти» Нупур Шармы в ходе теледебатов 26 мая на новом телеканале Times Now. Фраза госпожи Шармы, в которой упоминался пророк Мухаммед, прозвучала в ходе полемики об отношении к богу в индуизме и исламе, а также о трактовке вопросов семьи и брака в двух религиях.

Несмотря на некоторую фривольность формулировки, сорвавшейся с уст 37-летней выпускницы Лондонской школы экономики, никаких прямых выпадов или оскорбительных заявлений в адрес пророка Мухаммеда в ее выступлении не прозвучало.

При этом в самой Индии, где проживает более 200 млн мусульман, ее слова большого резонанса не вызвали и не стали раздражителем в отношениях между двумя ведущими общинами страны.

Тем не менее за пределами Индии разразился громкий скандал, в котором задавали тон Катар, ОАЭ и другие государства Персидского залива, а также Иран. Как сообщило в воскресенье агентство «Мехр», в МИД Исламской Республики Иран был вызван посол Индии в Тегеране, которому была вручена нота протеста. Жесткие высказывания в адрес Индии предсказуемо прозвучали в Исламабаде. Президент Пакистана Ариф Алви обвинил власти Индии в «исламофобии». Не остался в стороне и «Талибан» (террористическое движение, запрещенное в РФ). Как заявил замминистра культуры и информации в правительстве талибов, «Исламский эмират Афганистан решительно осуждает высказанные официальным лицом индийской партии оскорбительные слова в адрес пророка Мухаммеда и призывает не позволять фанатикам оскорблять чувства мусульман и их религию».

Пытаясь спустить скандал на тормозах, правящая «Бхаратия джаната парти» (БДП) приостановила членство в ней Нупур Шармы.

«Слова о пророке Мухаммеде, вызвавшие резкую реакцию у некоторых ближневосточных стран, не принадлежали кому-либо из индийских государственных деятелей. Высказывания не повлияли на связи Индии с государствами Персидского залива. У Индии с ними хорошие отношения, и они останутся очень хорошими»,— заявил министр промышленности и торговли Пиюш Гойял.

«Мусульманские страны выразили сожаление в связи с этим, и БДП приняла меры в отношении виновницы произошедшего. Все индийцы, проживающие в государствах Персидского залива, находятся в безопасности, им нечего опасаться»,— добавил Пиюш Гойял.

В свою очередь, МИД Индии выразил решительный протест против обвинений в адрес страны, прозвучавших в заявлении секретариата Организации исламского сотрудничества (ОИС), назвав их «вводящими в заблуждение». «Правительство Индии категорически отвергает необоснованные комментарии секретариата ОИС и с величайшим уважением относится ко всем религиям»,— заявил в понедельник официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи.

Сама же Нупур Шарма, чье неосторожное высказывание о пророке Мухаммеде обострило отношения Индии с частью исламского мира и позволило террористическим организациям объявить стране новую войну, выступила с покаянным заявлением. «Если мои слова вызвали дискомфорт или обидели чьи-то религиозные чувства, я решительно отказываюсь от своего заявления»,— написала в Twitter Нупур Шарма. В своем заявлении она также указала на то, что ее слова на теледебатах стали рефлекторной реакцией на прозвучавшие до этого многочисленные издевательские замечания в адрес Шивы — одного из трех главных богов индуистского пантеона.

Между тем, учитывая заявление регионального филиала «Аль-Каиды», полиция Дели взяла под охрану Нупур Шарму и членов ее семьи.

Как сообщил представитель столичной полиции телеканалу NDTV, «Шарме и ее семье была предоставлена охрана, после того как она заявила, что получала угрозы и подвергалась преследованиям из-за своих высказываний».

«Несмотря на неудачное высказывание Нупур Шармы, от которого дистанцировалось руководство партии, развитие этой истории свидетельствует о том, что в исламском мире появился определенный запрос на пропагандистскую кампанию против светской Индии, которой пытаются воспользоваться "Аль-Каида" и многочисленные экстремистские группировки,— отметил в беседе с “Ъ” гендиректор портала India Writes Network Маниш Чанд.— Как это ни парадоксально, но произошло это в тот момент, когда отношения Индии со странами Персидского залива в последние годы вышли на новый уровень (это произошло при премьер-министре Нарендре Моди). Цель — получить инструмент давления на Дели и не позволить Индии реализовать ее амбиции нового регионального лидерства». По словам собеседника “Ъ”, «весьма вероятно, что эта история может иметь продолжение, хотя внешние попытки раскачать ситуацию не будут иметь успеха, учитывая нежелание участвовать в них самой мусульманской общины Индии — второй по численности после Индонезии».

Сергей Строкань