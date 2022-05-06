Рупии врозь

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На фоне все новых волн санкций, захлестывающих Россию с Запада, помыслы отечественных бизнесменов и чиновников с удвоенной силой обратились к Азии, особенно к двум крупнейшим экономикам за пределами санкционной коалиции — Китаю и Индии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Габуев

Фото: Московский центр Карнеги Александр Габуев

Фото: Московский центр Карнеги

С Пекином большой опыт сотрудничества накоплен во время прежнего «поворота на Восток»: помимо успешных проектов набиты и многие шишки, так что ожидания в отношении китайских товарищей как у крупного, так и у среднего бизнеса скорее реалистичные. Между тем Индия, опыта работы с которой в РФ куда меньше, сейчас кажется партнером чуть ли не более привлекательным, чем КНР. При сопоставимом с Китаем населении и куда меньшем подушевом ВВП у страны больший потенциал для взрывного роста экономики и в теории все еще значительная ниша для российского экспорта. Но после недели общения с чиновниками и деловыми кругами в Дели мне такие ожидания кажутся слишком радужными.

Да, Индия не присоединилась к санкциями и не поддерживает изгнание РФ из различных международных организаций, публично индийские чиновники даже критикуют Запад за подрыв здоровья мировой экономики (см. “Ъ” от 28 апреля). Однако, поясняют мои собеседники, это связано не столько с теплыми чувствами к России, сколько с растущим восприятием Индией себя как великой державы и нежеланием делать что-то только потому, что этого требуют США.

При этом санкции индийские компании, разумеется, не нарушают. Более того, поскольку в 2021 году Индия закупила в России товаров всего на $7 млрд, а доля углеводородов из РФ не превышает 2% объема индийского импорта энергоносителей, многим компаниям проще отказаться от закупок вообще, чем нанимать дорогих специалистов по compliance и разбираться, можно ли вести дела с какими-то российскими контрагентами. Так на днях поступила компания Tata Steel, отказавшаяся закупать в РФ уголь.

Там же, где санкции торговлю разрешают, как в случае сырой нефти, уже сами индийцы требуют серьезных скидок. Кроме того, поскольку расчеты в долларах и евро через российские банки вести все труднее, в Дели не против торговать за национальные валюты, но с упором на рупию, а не рубль.

Главными несущими опорами российского экспорта в Индию помимо сырья остаются продукция ВПК и оборудование для АЭС. Но и тут Москву ждут проблемы. В Дели пока намерены довести существующие контракты до конца, но в будущих сделках всерьез сомневаются, указывая на эффект западных технологических санкций: «Будет ли способна Россия производить первоклассное оружие без современных чипов? Сомнительно. Будут ли французы, японцы и американцы предлагать нам хорошие условия, чтобы постепенно двигаться к замене российского оружия? Несомненно. Особенно если наш будущий общий противник — Китай».