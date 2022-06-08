Неудержимый рубль

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После двухнедельного перерыва биржевой курс доллара опустился ниже уровня 60 руб./$, курс евро в ходе торгов опускался ниже 63 руб./€. Несмотря на старания властей, не удается остановить укрепление рубля. На минувших торгах этому способствовало увеличение поступлений валюты от европейских потребителей российского газа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ

Торги на российском валютном рынке в среду, 8 июня, завершились резким укреплением рубля. Сразу после начала торговой сессии курс доллара опускался ниже 61 руб./$, а после 14:10 опустился ниже уровня 60 руб./$. К 15:30 курс достигал 59,02 руб./$, минимума с 25 мая. По итогам торгов курс доллара остановился на отметке 59,4 руб./$, что на 1,64 руб. ниже значений закрытия предыдущего дня. Курс евро опускался до отметки 62,63 руб./€, минимума с 1 июня, а по итогам торгов остановился на отметке 63,59 руб./€, потеряв за день чуть более 2 руб.

В результате курсы вышли из узкого коридора, в котором торговались последние пять дней. С начала месяца курс доллара оставался в диапазоне 60,25–62,6 руб./$, курс евро — 63,8–66,6 руб./€. В предыдущие недели волатильность была в разы выше. В мае внутридневные колебания достигали 3–7 руб. Однако шаги финансовых властей по смягчению валютного контроля, включающие уменьшение требований к продаже валютной выручки, привели к тому, что в начале июня спрос и предложение стали уравновешивать друг друга.

В среду резкому падению курсов ведущих валют могла способствовать продажа валюты, поступающей от покупателей российского газа.

Об этом косвенно может говорить более сильное падение курса евро к рублю, чем к доллару, а также снижение курса евро к доллару на российском рынке, тогда как на мировом рынке европейская валюта дорожала. Подобное расхождение в динамике этой пары, как считает ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин, указывает на возможное возобновление продаж евро, полученных в счет уплаты за экспортные поставки российского газа. «Пока расхождение во "внутреннем" и "внешнем" курсах евро к доллару (около 80 пунктов) не так велико, как в конце мая, когда оно достигало 600 пунктов. Объем торгов также остается ниже уровней конца мая, что позволяет предположить, что новая порция предлагаемых на продажу евро относительно невелика»,— отмечает господин Сыроваткин. Объем торгов евро составил чуть больше €1,1 млрд, тогда как во второй половине мая порой превышал €2 млрд.

На текущем неликвидном рынке, как считают аналитики, движение курса может определяться даже некрупными сделками.

«Внутренний спрос на валюту в настоящее время достаточно сложно предсказать, на "тонком" рынке относительно небольшие суммы могут значительно двигать курс»,— отмечает начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

Вместе с тем в ближайшие недели снижение курсов иностранных валют может продолжиться, хотя аналитики сомневаются в устойчивость такого движения. «В конце следующей недели возможен старт первых конвертаций экспортной выручки перед налоговым периодом, что сформирует избыток долларов на валютном рынке»,— отмечает главный аналитик ПСБ Егор Жильников. Тем не менее он не исключает активных действий правительства для возвращения курса выше отметки 60 руб./$. Однако пока послабления в части валютных ограничений минимально влияют на баланс внутреннего валютного рынка. «Говорить о восстановлении нормального режима торгов валютой можно тогда, когда мы увидим первые признаки восстановления импорта, либо в том случае, если ЦБ позволит нерезидентам выходить из рублевых активов, что менее вероятно»,— считает Владимир Евстифеев.

Виталий Гайдаев