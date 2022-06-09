Окладно будет

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Volkswagen предложил своим сотрудникам в Нижнем Новгороде добровольно уволиться, получив до шести окладов. Это первая известная программа добровольного ухода с начала кризиса. Речь идет о двухстах работниках контрактной сборки Volkswagen / Skoda на базе группы ГАЗ. Площадка находится в простое с марта и выпуск вряд ли возобновится из-за санкций США в отношении ГАЗа. Юристы говорят, что многие компании проводят добровольное увольнение вместо сокращений и, как правило, предлагая тот же уровень компенсаций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Как сообщил один из профсоюзов сотрудников Volkswagen в России, штату подразделения концерна в Нижнем Новгороде было предложено добровольное расторжение трудовых договоров в течение июня с выплатой до шести окладов. В письме профсоюзов «Единство» и АСМ директору по персоналу «Фольксваген Груп Рус» доктору Герриту Шпенглеру говорится, что 2 июня было получено предложение расторгнуть трудовые договоры по соглашению сторон. По данным профсоюза, компания при этом утверждает, что «массового сокращения для работников Нижнего Новгорода нет».

Предложенные условия оговаривают, что работники, которые примут предложение расторгнуть трудовой договор до 17 июня, могут получить шесть окладов, до 29 июня — только пять. По данным разных профсоюзов, в этом подразделении VW работают около двухсот человек. В «Фольксваген Груп Рус» подтвердили эту информацию, сказав, что предложили пакет, включающий финансовую компенсацию и медицинскую страховку до конца 2022 года, а также личное IT-оборудование (если применимо), тем сотрудникам в Нижнем Новгороде, кто желает уволиться.

Сборка моделей Skoda и Volkswagen на заводе группы ГАЗ в Нижнем Новгороде была остановлена еще 3 марта, с тех пор площадка находится в простое. Однако с 25 мая неопределенность относительно будущего контрактной сборки на ГАЗе усилилась. Отечественный концерн, который попал под американские санкции еще в 2018 году, не получил отсрочку по вступлению санкций в силу от Минфина США на фоне военных действий на Украине (см. “Ъ” от 26 мая).

VW до сих пор не сделал никаких заявлений относительно разрыва соглашения о контрактной сборке на ГАЗе. Производственный график линии Skoda на ГАЗе предполагает простой до середины сентября, однако это лишь формальность — санкции вряд ли позволят возобновить работу. Кроме того, по данным “Ъ”, VW довел до своих дилеров информацию, что в 2022 году сборки в России, в том числе и на собственной площадке в Калуге, не будет. Но и уходить с рынка по крайней мере марка VW не хочет, говорят источники “Ъ”.

Программы добровольного увольнения в автопроме проводились не только из-за прекращения выпуска. Так, неоднократно своим сотрудникам это предлагал АвтоВАЗ на фоне падения продаж — размер выплат доходил до пяти окладов. При закрытии сборки последний раз масштабную программу проводил легковой Ford в 2019 году, когда выходил с рынка, тогда сотрудникам предлагалось от 5,5 до 12 окладов. Ранее, в 2015 году, при первом уходе General Motors, сопровождавшемся закрытием завода в Петербурге, сотрудники сначала увольнялись по соглашению сторон с выплатой 7 окладов, но затем выплата была увеличена до 12 окладов.

Другой профсоюз, МПРА, сообщает, что «Фольксваген Груп Рус» арендовала помещение под офис в Нижнем Новгороде вне территории завода ГАЗ, а сотрудники VW больше не имеют доступа на территорию завода. Один из собеседников “Ъ” говорит, что во время простоя нормальная практика не допускать сотрудников на завод, другой отмечает, что это может быть сделано во избежание санкционных рисков для VW и использоваться как доказательство, что сборка не идет.

При этом на сборке Skoda и Volkswagen в Нижнем Новгороде были заняты и сотрудники самой группы ГАЗ. На форуме рабочих ГАЗа пока об увольнении сообщали лишь сотрудники линии сборки VW, у которых был срочный контракт. В группе ГАЗ лишь сказали, что на производстве Volkswagen / Skoda на ГАЗе сохраняется режим простоя — «наши работники продолжают получать оплату и соцгарантии в соответствии с законодательством».

Работодатели сейчас стараются воздерживаться от формальных сокращений по причине сложной процедуры, негативного для работодателя тренда с 2020 года по спорам об увольнении и высокого риска восстановления работника на работе, говорит советник практики трудового права Alumni Partners Юрий Иванов. Сейчас ограничений на сокращение сотрудников нет, но есть практика восстановления работников в должностях в связи с тем, что не соблюдена или неправильно проведена процедура самого сокращения, подтверждает руководитель HR-службы юридической группы «Яковлев и партнеры» Светлана Краснянская. Многие работодатели в этой связи, говорит господин Иванов, действительно вместо сокращения штата предлагают работникам увольнение по соглашению сторон с выплатой компенсации, примерно равной тем средствам, которые те получили бы при увольнении в связи с сокращением штата.

Ольга Никитина, Екатерина Волкова