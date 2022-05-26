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Коммерсантъ FM
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ГАЗу локализовали санкции

Группа потеряет партнера в лице Volkswagen

Вступление в силу американских санкций против группы ГАЗ приведет к тому, что компания не сможет продолжать сборку машин Volkswagen на своей площадке в Нижнем Новгороде. Также ГАЗ потеряет доступ к иностранным комплектующим, из которых наиболее чувствительными были двигатели. При этом у компании есть собственные аналоги или их разработки для продолжения выпуска как минимум части модельного ряда.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

ГАЗ, который попал под американские санкции еще в 2018 году, с 25 мая вынужден будет столкнуться с их последствиями. Минфин США на фоне военных действий на Украине не продлил отсрочку по вступлению санкций в силу.

Группа ГАЗ была включена в SDN-список Минфина США 6 апреля 2018 года вместе с Олегом Дерипаской и его другими ключевыми активами. Фигурантам списка закрыт доступ к финансовой системе США, американским гражданам и компаниям запрещено вести дела с ними. С «Русала» и ряда других активов санкции сняли (см. “Ъ” от 28 января 2019 года). О вариантах по выводу из-под санкций группы ГАЗ российские чиновники активно говорили лишь в 2018 году. Например, тогда профильный вице-премьер Дмитрий Козак сообщал, что обсуждается в том числе вхождение государства или других инвесторов, среди которых назывался VW. Однако затем российские чиновники практически не поднимали эту тему.

Вступление санкций в силу сразу скажется на сборке автомобилей Volkswagen и Skoda на конвейере ГАЗа в Нижнем Новгороде.

В 2017 году, еще до введения санкций, контракт был продлен до 2025 года. Теперь VW будет вынужден его разорвать.

В Нижнем Новгороде выпускались Volkswagen Taos, Skoda Kodiaq и Karoq, а также Octavia, в Калуге — Volkswagen Tiguan, Polo и Skoda Rapid. У VW Group были существенные проблемы с продажами из-за дефицита автомобилей в 2021 году, однако, согласно статистике АЕБ, сразу четыре модели попали в топ-25 российского рынка. Объемообразующими для компании в РФ были калужские Polo (46,9 тыс.), Tiguan (29,2 тыс.) и Rapid (41,7 тыс.), а также одна модель из Нижнего — Karoq (19,5 тыс.). По данным Skoda, РФ в 2021 году была вторым по величине рынком сбыта бренда (90,4 тыс. машин). Всего в РФ в 2021 году было произведено 170,3 тыс. машин VW и Skoda: в Калуге 118 тыс. и 52,3 тыс. в Нижнем Новгороде.

Партнер «Автостата» Игорь Моржаретто отмечает, что ГАЗ потеряет доходы от контрактной сборки. Для VW гораздо важнее площадка в Калуге, поскольку вложения в нее были намного выше, говорит он, хотя перспективы продолжения работы и там пока неопределенные.

Олег Дерипаска, бизнесмен, 11 сентября 2019 года в интервью WSJ:

«В случае введения санкций в отношении ГАЗа компания, скорее всего, будет вынуждена отказаться от части своей рабочей силы, насчитывающей 65 тыс. человек».

Пока VW не объявил об уходе с рынка, но собеседники “Ъ” в отрасли отмечают, что держать заводы в простое и содержать штат сотрудников бесконечно невозможно. По данным “Ъ”, некоторые автоконцерны довели до сотрудников в РФ информацию о сроке, в течение которого бизнес точно не будет свернут, но по VW такой информации нет.

В группе ГАЗ заявили, что будут действовать исходя из последующих решений Volkswagen, приоритетом является социальная защищенность сотрудников. В «Фольксваген Груп Рус» говорят, что с апреля 2018 года продолжение производства на заводе группы ГАЗ в Нижнем Новгороде зависит от генеральной лицензии, выдаваемой OFAC. Будущие планы в компании не комментируют, лишь указывая, что «в связи с общей политической и экономической ситуацией и вытекающими последствиями контрактная сборка моделей на заводе группы ГАЗ в Нижнем Новгороде была остановлена уже 3 марта 2022 года», и с этого момента персонал находится в простое. Как следует из форума рабочих этого конвейера ГАЗа, возобновление сборки VW в производственном календаре стояло на середину сентября, а часть рабочих работала на срочных договорах, которые на начало мая уже не продлялись. Собеседники “Ъ” говорят, что VW мог бы рассмотреть перенос оборудования на площадку в Калуге, однако один из них сомневается, что это имеет смысл в нынешней ситуации.

Помимо сотрудничества с VW ГАЗ имел поставщиков среди иностранных компаний.

Например, часть автобусов — туристические и междугородние — выпускались на шасси Scania (компания приостановила поставки и выпуск в РФ). На линейку легких коммерческих машин (LCV) устанавливались в том числе дизельные двигатели американской Cummins, которая уже приостановила деятельность в РФ. В 2018 году сообщалось об установке на «Газели» китайского турбодизеля Huadong ISF 2.8, который по сути является лицензированной копией Cummins. Источник “Ъ” среди производителей компонентов говорит, что в последние годы компании из США и ЕС в основном не работали напрямую с ГАЗом. Теперь из-за риска вторичных санкций так же может поступить какая-то часть китайских поставщиков, отмечает другой собеседник “Ъ”.

ГАЗ объявил 23 мая о начале серийного выпуска литья для двигателей на запущенном в 2021 году Нижегородском литейном заводе (НЛЗ), продукция которого поставляется в том числе на Ярославский и Ульяновский моторные заводы (ЯМЗ и УМЗ, входят в периметр ГАЗа). В сообщении говорилось, что НЛЗ станет основой для локализации легкого дизельного двигателя, выпуск которого запланирован на нижегородской площадке ГАЗа. Помимо Cummins LCV оснащались бензиновыми и газо-бензиновыми двигателями Evotech (разработка корейской Tenergy), выпускаемыми на УМЗ. Также там выпускается бензиновый УМЗ-4216. На «ГАЗоны» ставятся двигатели ЯМЗ.

Bosch, поставлявшая в том числе топливные системы и на ЯМЗ, приостановила поставки в РФ для грузовиков из-за возможного использования в негражданских целях. ZF, коробки передач которого устанавливались в том числе на «Газель», в марте заявил о прекращении всех поставок в РФ. Сейчас ГАЗ тестирует собственную автоматическую коробку передач ГМП800, но она рассчитана на работу в паре с дизельным двигателем ЯМЗ-534, то есть пока не подходит для LCV.

Игорь Моржаретто говорит, что, судя по разработке автоматической коробки передач, ГАЗ готовился к такому развитию событий. Основной проблемой он называет импортозамещение моторов, но в целом у эксперта не вызывает сомнений возможность ГАЗа продолжать производить технику.

Ольга Никитина

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