Александру Усику предложили повышенные боевые

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Один из самых ожидаемых боксерских поединков года между Александром Усиком и Энтони Джошуа, в котором на кону будут стоять принадлежащие украинскому супертяжу титулы Международной федерации бокса (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA), по всей видимости, будет перенесен из Лондона в Саудовскую Аравию. Саудовские инвесторы готовы заплатить за то, чтобы матч состоялся на их территории, $120 млн. В качестве наиболее вероятной даты проведения боя называется 25 июня. Напомним, что победитель матча Усик—Джошуа должен встретиться с сильнейшим в паре Тайсон Фьюри—Диллиан Уайт, в противостоянии которых на кону будет титул Всемирного боксерского совета (WBC). То есть еще до конца года в супертяжелом весе может появиться первый за два с лишним десятка лет абсолютный чемпион.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Еще на прошлой неделе уверенности в том, что Александр Усик будет драться с Энтони Джошуа, не было: украинский боксер оставался в Киеве, где записался в местную территориальную оборону

Фото: Reuters/Andrew Couldridge/File Photo, Andrew Couldridge / Reuters Еще на прошлой неделе уверенности в том, что Александр Усик будет драться с Энтони Джошуа, не было: украинский боксер оставался в Киеве, где записался в местную территориальную оборону

Фото: Reuters/Andrew Couldridge/File Photo, Andrew Couldridge / Reuters

Ряд саудовских инвесторов готов заплатить $120 млн за то, чтобы матч-реванш, в котором британец Энтони Джошуа попытается вернуть отнятые у него осенью прошлого года Александром Усиком пояса IBF, WBO и WBA, состоялся на территории Саудовской Аравии. Как сообщает Daily Mail, стороны провели решающий раунд переговоров в воскресенье в Джидде, где в минувший уикенд проходил этап чемпионата мира «Формулы-1». Наиболее вероятная дата проведения поединка — 25 июня. Пока не ясно, как будут распределены доходы от боя между бойцами, но учитывая, что действующий чемпион — Усик, именно он должен получить большую часть денег. За первый бой против Джошуа Усик получил около £5 млн, и это был самый крупный гонорар в его карьере. Рекорд, похоже, будет побит с огромным запасом.

Напомним, что первоначальные планы предполагали, что Усик и Джошуа встретятся в Лондоне — или на стадионе «Тоттенхема», или на Wembley. Однако более чем щедрое предложение саудовских инвесторов практически не оставило шансов британской столице. Отметим, что саудовцы уже не в первый раз перехватывают большие бои за большие же деньги. Тот же Джошуа уже дрался в Эр-Рияде. В 2019 году саудовские инвесторы заплатили $80 млн за то, чтобы матч-реванш между Джошуа и Энди Руисом состоялся именно у них. Примечательно, что Джошуа тогда был в такой же ситуации, как сейчас. В первом бою Руису он проиграл и лишился трех чемпионских поясов, а в повторном победил и титулы себе вернул.

Интересно, что еще на прошлой неделе не было уверенности в том, что бой Усик—Джошуа вообще состоится. После начала специальной военной операции на Украине Усик прервал подготовку к матчу, прибыл в Киев и записался в местную территориальную оборону. Чтобы покинуть территорию страны, Усику потребовалось получить специальное разрешение. Примечательно, что в отряд территориальной обороны записался и другой известный украинской боксер, Василий Ломаченко. Пока он остается на Украине, а его бой с абсолютным чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг) Джорджем Камбососом под угрозой срыва.

В противостоянии Усика и Джошуа на кону будут стоять не только три чемпионских пояса, но и шанс побороться за звание абсолютного чемпиона мира. Такого в супертяжелом весе не было два с лишним десятка лет, со времен Леннокса Льюиса. Победитель боя Усик—Джошуа выходит на сильнейшего в паре Тайсон Фьюри—Диллиан Уайт. Их бой, на кону в котором будет стоять принадлежащий Фьюри титул WBC, должен состояться 23 апреля в Лондоне. Есть, правда, риск, что Фьюри в случае своей победы уклонится от встречи с победителем боя Усик—Джошуа. Сам он в начале марта заявил, что его поединок с Уайтом будет последним в его карьере. «Ухожу на пенсию,— заявил британец.— У меня $150 млн на счету, я здоров, молод, собираюсь купить огромную яхту». Впрочем, Фьюри давно приучил публику к своим громким заявлениям. Так что, вполне возможно, когда дойдет до дела, он может отложить выход на пенсию.

Александр Петров