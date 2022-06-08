Кредитование с пробегом

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Хотя от российского рынка новых автомобилей в мае осталось лишь чуть более 15%, банки говорят о восстановлении автокредитования и рассчитывают на сохранение тенденции в июне. Сегмент поддерживает снижение ключевой ставки, реализация отложенного за первые кризисные месяцы спроса и переориентация на рынок автомобилей с пробегом. Однако экономическая ситуация очень волатильна, а ресурсы рынка подержанных машин не слишком велики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Несмотря на снижение продаж новых автомобилей в мае на 83,5%, банки наблюдают некоторое восстановление сегмента автокредитования. По данным Ассоциации европейского бизнеса, по сравнению с апрелем автопродажи упали в мае на 25%, по сравнению с мартом — на 56%. При этом опрошенные “Ъ” банкиры отмечают, что автокредитование в мае, наоборот, выросло на 60% по отношению к апрелю и на 100% к марту. Год к году падение тоже меньше, чем на рынке новых машин, и составляет около 50%.

Положительную динамику сегмента поддержало снижение ключевой ставки ЦБ (до 14% в начале месяца), а также реализация отложенного за март-апрель спроса. В банках рассчитывают на сохранение тенденции в июне, на фоне дальнейшего сокращения ключевой ставки (до 11% в конце мая и ожидание снижения до 10% на заседании совета директоров ЦБ 10 июня).

В ВТБ объем майских выдач автокредитов по сравнению с апрелем вырос более чем вдвое: «В июне клиентская активность продолжит расти. На это может повлиять недавний пересмотр ценовых условий, ожидаемое снижение ключевой ставки, а также отложенный спрос со стороны автолюбителей после отмены "заградительных" тарифов».

Майские продажи в целом все еще ниже февральских примерно в два раза, но это уже существенный объем для бизнеса, особенно после падения объемов автокредитования почти в четыре раза в марте-апреле, согласен директор департамента розничного автокредитования «Росбанк Авто» Алексей Бородавин. В целом рынок прошел период высокой волатильности, его участники возвращаются к активной работе, отмечает топ-менеджер. «Динамика июня пока также демонстрирует положительные значения, относительный прирост к прошлому месяцу за первые пять дней показывает двузначные величины, при этом не стоит забывать, что начало мая — это праздничные дни, когда активность покупателей автомобилей существенно ниже, нежели в другие месяцы»,— добавили в Совкомбанке.

Основным драйвером спроса на автокредиты стал рынок автомобилей с пробегом, который уже восстановился до уровня февраля, поясняет господин Бородавин. Идет активный перенос клиентского спроса в этот сегмент, подтверждает первый зампред правления Экспобанка Алексей Санников. Доля кредитов на покупку новых автомобилей в мае составила всего 8,5% от общего объема выдач, а в начале июня — 7%, уточнил он.

Сокращается и средний размер выданного кредита, как по новым, так и по подержанным автомобилям. По данным «Открытие Авто» (подразделение банка «ФК Открытие»), средний чек по автокредитам на новые автомобили снизился с 2 млн руб. в апреле до 1,9 млн руб. в мае, по подержанным — с 910 тыс. до 905 тыс. руб. За первую неделю июня средние чеки составили 1,83 млн руб. и 887 тыс. руб. соответственно. «Запредельно взвинченные в начале весны цены на вторичные авто заставили многих покупателей отложить покупку или выбирать автомобили классом ниже, большего возраста и пробега,— добавили в "Открытие Авто".— Частные продавцы и дилеры стали сговорчивей, цены скорректировались на 10–15% в апреле, и процесс продолжился в мае».

У некоторых дилеров за последний квартал более двух третьих продаж приходились именно на автомобили с пробегом, отмечает старший менеджер группы по обслуживанию компаний автомобильной промышленности ДРТ Александр Васильев: «При этом в среднем стоимость автомобиля с пробегом в мае упала более чем на 10% по сравнению с апрелем, что также положительно повлияло на спрос, а следовательно, и на объем выданных автокредитов».

Однако в текущих постоянно меняющихся условиях сложно говорить о какой-то стабилизации и делать долгосрочные прогнозы. Замдиректора группы рейтингов финансовых институтов НКР Егор Лопатин считает маловероятным полное восстановление автокредитования в этом году, поскольку «рынок автомобилей с пробегом может лишь частично нивелировать итоговое падение».

Полина Трифонова