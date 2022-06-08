Процессинг потянулся в ВТБ

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По данным “Ъ”, группа ВТБ закрыла сделку по покупке небольшой процессинговой компании Paymo почти за 2 млрд руб. Примерно за ту же цену продавали одного из лидеров индустрии внешних процессинговых услуг для финансовых организаций «Мультикарту». По мнению экспертов, в данном случае группа могла приобрести актив с учетом востребованности таких услуг и динамичного развития рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По данным “Ъ”, в конце февраля группа ВТБ через закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Цифровые инвестиции» приобрела 99% в небольшой процессинговой компании «Инновационные платежные технологии» (ИПТ). Она работает под брендом Paymo. Сделка была закрыта до 24 февраля, то есть до начала военных действий России на Украине и последовавшего за ней санкционного ответа в отношении крупнейших финансовых игроков.

О планах ВТБ получить этот актив “Ъ” рассказывал 2 сентября 2021 года. Тогда источники “Ъ” оценивали ИПТ в пределах 1 млрд руб. Однако сделка закрылась по цене 1,8 млрд руб., утверждают источники “Ъ”, знакомые с ситуацией. В ВТБ не стали комментировать информацию о сделке.

Paymo осуществляет онлайн-платежи для бизнеса, обеспечивает интернет-эквайринг на сайтах и в приложениях. Среди партнеров, как указывается на сайте компании, как финансовые учреждения, так и различные компании, в том числе государственные.

Примечательно, что цена продажи этой небольшой компании соразмерна стоимости «Мультикарты», которая по масштабу в разы больше (как следует из бухгалтерской отчетности, на конец 2021 года активы Paymo — 124,6 млн руб., «Мультикарты» — 1,7 млрд руб.), да и по выручке (117 млн руб. против 6,4 млрд руб.). Так, в октябре 2021 года входящий на тот момент в группу ВТБ Почта-банк продал «Мультикарту» группе Т1 за 1,9 млрд руб. (за 100% долей). Paymo в 2020–2021 годах получала убыток, «Мультикарта» в 2021 году снизила чистую прибыль на 20%, до 564,1 млн руб.

Как утверждает источник “Ъ” на рынке, «Мультикарта» «заточена на удовлетворение потребностей банков в процессинговых услугах и обслуживает всю группу ВТБ». Однако «в этом контексте не всегда дело доходит до удовлетворения частных потребностей, например, мелких мерчантов (торговых точек)», отмечает источник “Ъ”. По его словам, эта Paymo может занять «небольшую нишу в своем сегменте, став частью более серьезного по масштабам бизнеса». В то же время, добавляет собеседник “Ъ”, она может повышать «лояльность корпоративных клиентов, которые пользуются услугами интернет-эквайринга».

Независимый эксперт на платежном рынке Дмитрий Вишняков считает актив перспективным для ВТБ приобретением. Он обращает внимание, что ИПТ не только работает с финансовыми организациями, что было основным направлением бизнеса в «Мультикарте», но и напрямую оказывает услуги торговым точкам в части мобильной и интернет-коммерции, а также предоставляет возможность осуществлять переводы денежных средств между физлицами — оплаты с карты на карту.

Сейчас на рынке особенно востребованы такие услуги, они могут быть интереснее традиционного банковского карточного бизнеса, говорит господин Вишняков. «Все больше представителей бизнеса намерены развивать электронную коммерцию, мобильные приложения с использованием современных средств переводов, нежели карточные платежи, в том числе, например, через QR-коды, токены и даже через криптовалюту. Такого рода провайдеры (как Paymo.— “Ъ”) в состоянии это сделать в перспективе, и это будет востребовано»,— поясняет эксперт.

Небольшие компании, как ИПТ, приобретаются крупными игроками в первую очередь для развития, полагает господин Вишняков. По его оценке, ВТБ сможет отбить вложения в перспективе при сочетании правильного продукта и адекватной цены. Индустрия безналичных платежей развивается динамичными темпами, подчеркивает эксмперт: «мы видели цифры годового роста и 30–50%, поэтому в перспективе можно ожидать от компании серьезных темпов прироста».

Ольга Шерункова