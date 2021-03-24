Спутники летят роем

22 марта с космодрома Байконур на ракете-носителе «Союз-2.1а» на орбиту отправились несколько космических аппаратов, созданных на базе спутниковой платформы компании «Спутникс» (резидент «Сколково»).

«Платформа — это набор спутниковых бортовых систем без полезной нагрузки, то есть без аппаратуры, которая определяет целевое назначение космического аппарата (КА),— объясняет директор по маркетингу и продажам “Спутникса” Анатолий Копик.— Наша компания специализируется на выпуске спутниковых приборов для малых КА, а также платформ. С платформами, которые мы производим, можно интегрировать разные полезные нагрузки — они унифицированные. Сейчас на околоземную орбиту стартовали спутники формата кубсат (CubeSat) — это международный формат малых спутников для исследования космоса. Их базовый размер — один юнит (от англ. unit — модуль, элемент). Это куб с габаритами 10х10х10 см, который весит не больше полутора килограммов. Бывают 2-юнитовые, 3-юнитовые, даже 12-юнитовые кубсаты. Три юнита будут иметь размер 10х10х30 см, шесть юнитов — 10х20х30 см. Вот такие платформы, а также платформы для более крупных КА мы производим».

Один из запущенных спутников принадлежит непосредственно «Спутниксу». Он произведен компанией на ее же собственной платформе при поддержке Фонда содействия инновациям. Это 6-юнитовый экспериментальный «ОрбиКрафт-Зоркий» (кубсат 6Ю), предназначенный для дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). На нем установлена профессиональная камера-телескоп НПО «Лептон» с разрешающей способностью нескольких метров на пиксель.

Кубсат 3Ю CubeSX-HSE создан студентами Московского института электроники и математики (МИЭМ), входящего в состав «Вышки». «В институте есть космическая лаборатория,— рассказывает Анатолий Копик.— Они использовали нашу платформу, опять же стандартную, три юнита. Спутник оборудован экспериментальной камерой на линзах Френеля, разработанной Самарским университетом, и высокоскоростным передатчиком X-диапазона. Камера небольшого разрешения. Перед спутником не стоит задача профессионального, промышленного ДЗЗ, это больше научно-образовательный технологический аппарат».

К работе над вторым аппаратом — CubeSX-Sirius-HSE — НИУ ВШЭ привлек школьников образовательного центра «Сириус». На нем тоже установлены экспериментальная камера на линзах Френеля и высокоскоростной передатчик X-диапазона.

Запуск этих российских спутников открывает новые возможности для образовательных целей, которые успешно реализуются для участников данного старта в рамках программы «Дежурный по планете», которая объединяет технологические конкурсы и проекты для школьников и студентов в области космоса (программа Фонда содействия инновациям, фонда «Талант и успех», Сколтеха, Кружкового движения и ГК «Роскосмос»).

Свой космический аппарат Challenge ONE с участием «Спутникса» создал Тунис, решивший запуском его на орбиту отметить День независимости, который приходится на 20 марта. Это первый космический аппарат страны. Он тестовый и служит для отработки технологии спутникового интернета вещей. Если аппарат нормально отработает, планируется создание целой группировки спутников для интернета вещей.

К пуску присоединилась и Саудовская Аравия, которой «Спутникс» также помог создать научно-образовательный спутник. Это маленький образовательный аппарат 1Ю. Камера, передатчик — вот все его «целевое оборудование». Полученные с кубсата данные планируется использовать в учебном процессе.

Оператором запуска стала компания «Главкосмос Пусковые услуги».

Елена Туева