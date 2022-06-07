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Коммерсантъ FM
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Для пайщика 15 лет не срок

Заблокированные иностранные активы уйдут через ЗПИФы постепенно

ЦБ раскрыл подробности концепции разблокировки паевых фондов с замороженными иностранными активами. Создаваемые амортизационные ЗПИФы будут в течение 15 лет реализовывать заблокированные активы, а вырученные средства выплачивать пайщикам. Принятие необходимых регламентирующих документов ожидается до конца месяца, а к концу сентября УК должны будут направить правила новых фондов на регистрацию в ЦБ. Реализовать иностранные активы из закрытого фонда возможно, но с большим дисконтом, который со временем только вырастет, подчеркивают участники рынка.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

На конференции НАУФОР «Рынок коллективных инвестиций» 7 июня начальник управления регулирования департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Валерий Красинский представил подробности концепции решения проблемы ПИФов с заблокированными иностранными ценными бумагами (ИЦБ). Как и обсуждалось ранее (см. “Ъ” от 26 апреля), регулятор рассматривает возможность разблокировать операции для фондов с долей таких бумаг менее 10%, а в остальных случаях выделять их в отдельный амортизационный закрытый ПИФ (ЗПИФ-А). «Пайщики текущего ПИФа смогут сразу распорядиться своими паями в части стоимости незаблокированных активов, а остальная часть активов будет сегрегирована и удостоверена отдельными паями ЗПИФа»,— пояснили в ЦБ.

Срок жизни ЗПИФ-А планируется установить в 15 лет. Доля заблокированных активов в фонде должна быть не менее 90% от стоимости передаваемого имущества. При этом оно будет оцениваться исходя из последней определенной стоимости чистых активов основного ПИФа. В случае реализации заблокированных активов пайщикам будет выплачиваться доход не реже одного раза в квартал в размере не менее 90% от поступающего объема средств. Между выплатами вырученные средства могут размещаться только в инструменты денежного рынка. В соответствии с обнародованной концепцией управляющие компании будут обязаны до 30 сентября направить в ЦБ на регистрацию правила ЗПИФ-А. В настоящее время Банк России готовит соответствующие регламентирующие документы для запуска механизма.

По данным ЦБ, на 31 мая операции не осуществлялись по 159 ПИФам с суммарным объемом активов 379 млрд руб. В итоге заблокированными в ПИФах оказались около 2,7 млн пайщиков.

Предложенное решение проблемы стало единственно возможным после того, как в минувшую пятницу ЕС включил в санкционный список Национальный расчетный депозитарий (НРД, см. “Ъ” от 4 июня). «Санкции против НРД легализовали блокировку активов, входящих в состав ПИФов, исключив возможность операции с их паями. Выделение ИЦБ в отдельный ЗПИФ по-прежнему возможно и стало даже более актуально»,— отмечает президент НАУФОР Алексей Тимофеев.

Ольга Шишлянникова, директор департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ, 7 июня:

«Именно те фонды, которые регулярно рекомендовал Банк России неквалифицированным инвесторам как инструмент, с которого надо начинать инвестировать… "просели" в среднем».

В связи с тем что восстановления моста между Euroclear и НРД не произойдет, управляющие компании будут вынуждены продавать бумаги на открытом рынке с существенным дисконтом. «Текущий дисконт составляет около 30%, однако, если будут созданы подобные ЗПИФы, дисконт будет увеличиваться, так как активы будут продаваться всеми участниками рынка»,— отмечает руководитель отдела по работе с облигациями УК «Ингосстрах-Инвестиции» Николай Рясков. По его оценке, дисконт может составить до 50%.

За управление выделенным фондом УК будут взимать комиссию, общий размер которой не может превышать наименьшую из двух величин: 5% фактических поступлений в ЗПИФ или максимального размера, указанного в правилах основного ПИФа.

Какие риски несут паевые фонды с иностранными активами

Такие условия, по мнению участников рынка, «довольно экзотичны». «ЦБ рассматривает вариант взимания УК вознаграждения за счет средств, гипотетически поступающих в ЗПИФ от продажи активов либо неких периодических доходов от владения. Но таких источников может долго не быть. При этом остаются инфраструктурные издержки, и вряд ли регистраторы и спецдепозитарии легко согласятся обслуживать фонды бесплатно»,— отмечает глава направления по взаимодействию с госорганами «Альфа-Капитала» Николай Швайковский. Исключительно на содержание фонда без активных операций может понадобиться около 4 млн руб. в год, оценили в крупной российской УК. По мнению Николая Ряскова, если вознаграждение будет выплачиваться только в случае ежеквартальных продаж активов со стороны управляющих компаний, то стоит ждать дальнейшего роста дисконтов по заблокированным активам.

Виталий Гайдаев

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