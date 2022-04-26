Управляющие разделяют фонды

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Участники рынка доверительного управления обсудили с ЦБ вопросы работы с паевыми фондами, часть активов которых представлена заблокированными иностранными активами. Обсуждается возможность разблокировать операции для фондов с долей таких активов до 10%, а в остальных случаях переводить их в отдельный закрытый ПИФ. Впрочем, реализовать иностранные активы из закрытого фонда сейчас не представляется возможным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

ЦБ 25 апреля обсудил с НАУФОР и крупными участниками доверительного рынка вопросы деятельности ПИФов с заблокированными иностранными активами. Об этом рассказали источники “Ъ” на фондовом рынке и подтвердили в ЦБ. Там уточнили, что речь шла о «концепции решения вопроса о порядке дальнейшей деятельности ПИФов, в состав активов которых входят иностранные ценные бумаги, распоряжение которыми юридически и (или) фактически ограничено в результате действий недружественных стран и их резидентов». «Предложения к решению вопросов с заблокированными активами ранее обсуждались на площадке НАУФОР, ожидаем решения Банка России в отношении высказанных предложений»,— добавил вице-президент НАУФОР Илья Ванин.

Участники рынка предложили по всем типам фондов (открытым, биржевым, интервальным, закрытым) возобновить операции, если доля таких ценных бумаг ниже 10%. В этом случае при оценке ценных бумаг предлагается учитывать возможность фактического распоряжения ими, а при ее отсутствии уменьшать их стоимость в соответствии с МСФО. В случае более значительной доли таких ценных бумаг предлагается выделить их из существующего ПИФа в специальный «амортизируемый» закрытый ПИФ с выдачей паев этого фонда всем инвесторам текущего ПИФа в соответствующих долях. В рамках ЗПИФов управляющая компания сможет осуществлять планомерную работу по реализации заблокированных иностранных ценных бумаг по справедливой цене, исходя из появляющихся возможностей.

Таким образом, как отметили в пресс-службе ЦБ, пайщики смогут сразу распорядиться паями текущего ПИФа в части стоимости незаблокированных активов, а остальная часть активов будет сегрегирована и удостоверена отдельными паями ЗПИФа. «Концепция направлена на защиту прав и законных интересов инвесторов»,— уточнили в регуляторе и добавили, что продолжают обсуждение с участниками рынка.

Проблема с замороженными иностранными ценными бумагами наиболее остро проявляется у розничных ОПИФов и БПИФов. После того как в марте возобновились операции с российскими ценными бумагами, управляющие планомерно возобновили операции и с фондами, инвестирующими в них. По данным Investfunds, на 20 апреля стоимость чистых активов (СЧА) рассчитывалась по 171 розничному ПИФу против 201 фонда на конец февраля. В то же время расчет стоимости пая в случае фондов с иностранными активами или драгоценными металлами возобновился только по 37 ПИФам, тогда как два месяца назад их было 177 шт.

«Сейчас мы вообще не можем проводить никакие операции с такими фондами. Если же бумаги выведут в отдельный ЗПИФ, то мы хотя бы получим возможность совершать операции с остальными бумагами в портфеле, тем более что на рынке много открытых ПИФов, где доля таких бумаг не доминирующая»,— отмечает источник “Ъ” на фондовом рынке. По словам еще одного собеседника “Ъ” в крупной управляющей компании, такая формация рассматривалась с самого начала блокировок иностранных ценных бумаг.

Впрочем, не все участники рынка считают удачным выделение активов в ЗПИФ. По словам собеседника “Ъ”, знакомого с ходом встречи, предложение выделить в ЗПИФ не решит ключевую проблему, активы так и останутся заблокированными. «Просто изменится форма владения, и это решит технические сложности с оценкой и погашением паев»,— отмечает источник на рынке.

Проблема корректной оценки активов обострилась с уходом из России агентств Bloomberg и Reuters. Терминал Bloomberg использовался брокерами и управляющими не только для торговли различными активами, в том числе на внебиржевом рынке, но и для расчета СЧА фондов.

«Огромная работа была построена на базе Bloomberg, терминал был удобен для составления портфелей, автоматизации расчетов СЧА, оценивать риск по разным метрикам и для многих других операций риск-менеджеров и бэк-офиса. Сейчас все это приходится делать вручную, нагрузка увеличилась многократно на существующий персонал, так как его расширения в нынешних условиях не предвидится»,— рассказал собеседник “Ъ” на рынке. По его словам, появление новых информационных провайдеров и аккредитованных в ЦБ ценовых центров упростило бы работу УК и повысило бы автоматизацию процессов.

Виталий Гайдаев