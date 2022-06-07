В продажу поступают реальные долги

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В условиях затянувшегося кризиса на российском рынке растет просроченная дебиторская задолженность. По итогам года ее объем может составить уже 4 трлн руб. Пока сделки купли-продажи в сегменте все еще очень малы. Однако участники рынка взыскания все активнее интересуются им, в том числе создавая площадки для торговли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Участники рынка взыскания ожидают значительного роста в сегменте просроченной дебиторской задолженности (долги компаний друг перед другом — например, магазинов или ресторанов перед поставщиками). По оценке коллекторского агентства ЭОС, объем предложения на этом рынке на начало 2022 года составил 3,4 трлн руб., а по итогам года может вырасти до 3,8–4 трлн руб.

Такая ситуация привлекает новых игроков. Так, компания Debex, занимающаяся онлайн-продажей долгов физлиц, совместно с сервисом «Долг.РФ» запускает онлайн-платформу по купле-продаже дебиторской задолженности. На площадке возможна будет продажа корпоративного долга на судебной и на досудебной стадии, а первые торги запланированы в июне.

Площадке придется выдержать конкуренцию с более крупными организаторами торгов, в частности, Российским аукционным домом (РАД) и «Сбер АСТ». Впрочем, эти площадки занимаются всем спектром электронных торгов — реализуют различное имущество, как движимое, так и недвижимое, проводят госзакупки и т. д. В частности, РАД является крупнейшим организатором торгов в сегменте продажи прав требований по поручению Агентства по страхованию вкладов (АСВ), банка непрофильных активов «Траст», других банков. Российский аукционный дом за 2020–2021 годы реализовал прав требования более чем на 182 млрд руб., приводит данные замгендиректора РАД Ольга Желудкова. Для сравнения: объем рынка цессии по итогам только 2021 года составил 218 млрд руб.

По оценке Торгово-промышленной палаты РФ, большую часть совокупной дебиторской задолженности составляют долги заказчиков и покупателей — 22,8 трлн руб. Из них вовремя не выплатили контрагентам 1,8 трлн руб. В свою очередь, налоговые, страховые и иные долги, поступающие в бюджет, составили 2,6 трлн руб., уровень просроченных выплат в данном секторе достиг 59 млрд руб.

Работа с дебиторской задолженностью для рынка коллекторских услуг явление не самое распространенное, однако практика есть и сегмент является достаточно перспективным, говорит президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев. По его оценке, «количество компаний-должников исчисляется тысячами, средний размер просроченных обязательств превышает 200 тыс. руб., совокупный объем задолженности постоянно увеличивается».

Сами участники рынка не могут пока оценить объемы сегмента из-за разрозненной статистики, однако отмечают значительный рост интереса компаний к услугам по управлению и покупке дебиторской задолженности. В сентябре прошлого года было около 31,5 тыс. запросов на сделки с дебиторской задолженностью, а в апреле этого года — больше 39 тыс. запросов, приводят данные в Debex. «Этот интерес будет только расти на фоне экономических трудностей: бизнесу некогда заниматься проблемными долгами месяцами, а то и годами, ему гораздо выгоднее продать долг и пополнить оборотные средства»,— поясняет гендиректор ЭОС Антон Дмитраков. Так, например, в ЭОС в работе находится 22 тыс. b2b-кейсов в 45 регионах России. Агентство работает с дебиторской задолженностью как по агентской, так и по цессионной схемам, рассказывает господин Дмитраков.

Основная проблема в продаже «дебиторки» — ни продавец, ни покупатель не понимают, где долг можно продать или купить, потому что нет площадки, где можно предварительно оценить его, а затем гарантированно продать, получив справедливую цену, считает гендиректор Debex Саша Данилов.

Несмотря на специфику работы с правами требования, этот «продукт» сегодня является полноценным инвестиционным инструментом: четко урегулированы как механизмы его реализации, так и процедуры дальнейшей «монетизации» этих активов, уверена госпожа Желудкова. По ее мнению, это эффективный инструмент как для банков (позволяет быстро избавиться от проблемной задолженности), так и для инвесторов (с точки зрения приобретения ликвидных активов). «Для коллекторских агентств приобретение прав требований интересно потенциальной маржой по отношению к сумме задолженности, которую они могут взыскать с должника»,— поясняет госпожа Желудкова. Для других инвесторов, уточняет она, приобретение прав требований может, быть единственным инструментом получения актива, который выступает обеспечением по долгам.

Полина Трифонова