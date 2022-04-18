Дешевеют только долги

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Цены на рынке цессионного взыскания упали почти в два раза. Снижается и объем рынка. Основная причина — экономическая нестабильность, в условиях которой никто не готов давать прогнозы окупаемости портфеля, и отказ на этом фоне от участия в торгах крупных коллекторских агентств. Зато относительно объемов взыскания прогнозы экспертов и участников рынка улучшились, они ожидают снижения на 10–15% вместо 30%, о которых говорили еще месяц назад.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

К апрелю 2022 года стоимость портфелей на рынке цессии (когда просроченная задолженность выкупается у кредитора) снизилась почти вдвое по сравнению со средним уровнем 2021 года. С 11,4% до 6,4% для банков и с 16,7% до 7,1% для МФО. Такие данные привели специалисты БКИ «Эквифакс» на семинаре Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) 15 апреля.

По мнению экспертов бюро, падение связано с приостановкой участия крупных коллекторов в торгах, умеренной оценкой остальных участников стоимости портфелей и регуляторными изменениями на рынке взыскания (кредитные каникулы, мораторий на банкротство и пр.). Продолжает оказывать давление на рынок цессии и неразрешенная ситуация с перечислениями от ФССП: приставы сократили перечисления взысканной задолженности в пользу взыскателей, а для многих коллекторских агентств и МФО поступления от приставов составляют до 90% оборотного капитала (см. “Ъ” от 2 апреля).

По итогам 2021 года объем рынка цессии составил 218 млрд руб., уменьшившись на 17%. В 2022 году участники рынка ожидали роста до 227 млрд руб.— такие прогнозы звучали до начала военных действий на Украине. Сейчас прогнозов на год никто давать не готов. Однако на текущий момент объем рынка снижается, говорит президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев.

«В текущих реалиях никто не возьмет на себя риск и ответственность делать долгосрочные прогнозы по поводу окупаемости портфеля. Именно по этой причине покупатели на рынке цессии не готовы совершать сделки по ценам прошлого года,— отмечает господин Мехтиев.— Понимая это, часть кредиторов снижает цены, и рынок видит сделки по новым ценам. При этом часть игроков не готова идти на послабления в вопросе цены, что сказывается на объемах рынка». Таких цен, как в 2021 году, точно не будет, поскольку возвратность портфелей снизится из-за ухудшающихся экономических условий и удлинится во времени из-за кредитных каникул и мораториев на банкротство, согласен главный аналитик «Иволга-Капитал» Марк Савиченко.

Однако объем рынка взыскания в целом сократится меньше, чем ожидалось. Еще недавно эксперты говорили о падении на 30%. Но сейчас понятно, что настолько сильного снижения не будет: должников поддержат повышение МРОТ, различные социальные выплаты и государственные меры, поясняет гендиректор коллекторского агентства «Столичное АВД» Давид Цацуа. По его словам, на текущий момент участники рынка рассчитывают на снижение объемов взыскания по итогам года на 10–15%. Сильнее всего просрочки на рынке опасаются от заемщиков, занятых в сфере медиа, жилой и коммерческой недвижимости и автомобильной промышленности.

Еще одним фактором, оказывающим давление на коллекторский рынок, станет сокращение объемов молодой просрочки, добавляет господин Цацуа. Это произойдет на фоне резкого снижения объемов кредитования. Выдачи кредитов наличными, к примеру, снизились на 80% в марте, по данным Frank RG. Обычно в этом сегменте работали банки и МФО, передавая более старую просрочку коллекторам. Теперь же кредиторы сами будут заниматься более старой просрочкой, снижая объемы взыскания со стороны колллекторов, полагает Давид Цацуа.

Критически на продавцах долга снижение цен на рынке цессии не скажется, он не остановился совсем, и те организации, которым очень нужно продать просроченный портфель, будут готовы сделать это и с большим дисконтом, говорит Марк Савиченко. Сложнее ситуация с коллекторскими агентствами с иностранным участием, уточняет он, тут компаниям необходимо либо ждать регуляторных изменений, либо открывать юридические лица в России без иностранного участия, что может быть проблематично.

Полина Трифонова