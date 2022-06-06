К 17-летнему сроку добавили 17 убийств

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Сотрудники Главного следственного управления (ГСУ) СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу завершили расследование еще одного дела в отношении Артура Джиоева — одного из ключевых участников банды киллеров, действовавших под руководством Аслана Гагиева (Джако). Напомним, на счету группировки Джако, по подсчетам правоохранителей, несколько десятков заказных убийств и покушений. Что касается Джиоева, то он уже отбывает 17-летний срок, теперь ему вменяется в вину 17 убийств и покушений, похищение человека и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. При этом Джиоев с претензиями следствия согласился, и его дело в Мособлсуде будет рассмотрено в особом порядке. Это позволит подсудимому избежать пожизненного заключения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артур Джиоев (Сынок)

Фото: Ъ, Автор неизвестен Артур Джиоев (Сынок)

Фото: Ъ, Автор неизвестен

Согласно материалам уголовного дела, Артур Джиоев с 2004 года был активным членом преступного сообщества под руководством Аслана Гагиева и участвовал в преступлениях, совершенных на территории Северной Осетии, Москвы и Московской области.

По материалам дела, по поручению Аслана Гагиева он «не позднее ноября 2010 года» возглавил группировку, которая фактически являлась структурным подразделением созданной Гагиевым банды киллеров.

У главаря ОПС Джиоев пользовался особым доверием, выступал координатором между ним и непосредственными исполнителями убийств, планировал преступления и сам в них участвовал. По данным следствия, сам Джако учил своего любимца стрелять. В связи с особым отношением главаря к подчиненному последний получил в банде прозвище Сынок.

На счету Сынка, по данным правоохранителей, убийство в 2011 году заместителя директора ОАО «Финансовая лизинговая компания» Андрея Бурлакова, следователя Северного следственного отдела Московского межрегионального следственного управления СКР на транспорте Александра Леонова, застреленного в 2012 году, и заместителя прокурора Промышленного района Владикавказа Олега Озиева, погибшего от рук бандитов в 2013 году.

Как уточнили в СКР, в период с декабря 2004 года по февраль 2014 года по указанию Аслана Гагиева Артур Джиоев принимал участие в убийстве в 2004 году в Москве совладельца банка «Национальный капитал» Дмитрия Плытника, планировал убийство в 2005 году в Московской области бывшего владельца Содбизнесбанка и банка «Кредиттраст» Александра Слесарева, его жены и дочери, лично участвовал в убийстве в 2005 году в Москве председателя правления банка «Кутузовский» Олега Новосельского.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аслан Гагиев (Джако)

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Аслан Гагиев (Джако)

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Он координировал убийство в 2007 году в Московской области преступного авторитета Артура Бекмурзова, в 2008 году в Московской области — Лаши Авлохашвили и Дато Джавахишвили, которых подозревали в похищениях людей, а также Лео Алборова и Хоха Бибилова.

На его счету планирование убийств в 2010 и 2012 годах Максима Николаева и Сергея Бегларяна, которые участвовали во многих преступлениях банды, но впоследствии заявили о выходе из ОПС Гагиева, а также убийство в 2014 году в Московской области штатных киллеров ОПС Гиви Слонова и Тимура Езеева, которых Аслан Гагиев заподозрил в желании выйти из сообщества. Оба в тот момент находились в розыске.

Инкриминируется Артуру Джиоеву и покушение на убийство Аслана Челохсаева в 2006 году во Владикавказе, а также посягательство на жизнь начальника УБОП МВД по Северной Осетии Марка Мецаева. Борец с преступностью был убит в 2008 году: бандиты расстреляли его машину из автоматов.

Артур Джиоев, как и Аслан Гагиев, попав в поле зрения правоохранительных органов, выехал за рубеж и попытался обосноваться в Греции, где жил, пользуясь паспортом и автомобильными правами на имя гражданина Болгарии Милчо Инджова. Однако в 2015 году его по запросу российских правоохранительных органов задержали.

Экстрадиция преступника состоялась в 2018 году. В январе 2019 года Артур Джиоев был приговорен к 17 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на два года «за совершение преступлений, по которым была согласована его выдача компетентным органом Греческой Республики». В мае 2019 года Греция дала согласие на уголовное преследование Сынка уже «за совершение дополнительно инкриминируемых ему преступлений, по которым его выдача не была согласована».

По второму уголовному делу, расследование которого велось практически три года, Артуру Джиоеву предъявлены обвинения в руководстве бандой, входящей в преступное сообщество (ч. 1 ст. 209 УК РФ), семнадцати убийствах (п. «а», «в», «е», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ), покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, п. «а», «е», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ), похищении человека организованной группой (п. «а» ч. 3 ст. 126 УК РФ) и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ).

Уголовное дело утвердил заместитель генпрокурора России Андрей Кикоть. Как уточнили в Генпрокуратуре, дело в отношении Артура Джиоева выделено в отдельное производство в связи с заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве и будет направлено для рассмотрения в Московский областной суд.

Александра Ларинцева, Пятигорск