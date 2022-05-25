Социальный паркет

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За один день 25 мая президент России Владимир Путин посетил три мероприятия, а специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников обращает внимание на то, что было объявлено о повышении пенсий и МРОТ, о новых гигантских бюджетных расходах в связи с этим, а также на то, что в результате заседания президиума Госсовета у спецоперации на Украине появилось новое интригующее название.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин выдал в тот день стране много денег

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин выдал в тот день стране много денег

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Прилетев из Сочи на побывку в Москву, господин Путин постарался в один день вместить максимум сюжетов. Так, он приехал в Центральный военный клинический госпиталь имени Мандрыка.

Президент встречался с выздоравливающими после ранений на Украине российскими бойцами. У одного — осколочное ранение плеча (осколок уже благополучно удалили).

— Рука нормально работает? — спрашивал президент бойца.

Боец махал рукой и рвался в бой.

У другого было слепое огнестрельное ранение живота. Был прооперирован и стремительно выздоравливал.

— Он у нас разведчик,— пояснял сопровождавший президента начальник госпиталя генерал-майор Павел Крайнюков.— Хочет дальше служить!

— Он сам-то умеет разговаривать? — удивлялся стоявший рядом министр обороны Сергей Шойгу.

— Да! — твердо отвечал за бойца начальник госпиталя, который и правда чувствовал себя, видимо, крайнюковым.

— Где семья у вас? — спрашивал Верховный главнокомандующий уже не очень понятно кого: бойца или начальника госпиталя.

Поскольку Павел Крайнюков внезапно замолчал, тяжкий труд отвечать взял на себя наконец боец:

— В Луганской народной республике.

— Хотите служить?

— Да!

— Будете.

На самом деле тут уж каждый говорил то, что должен был. Да и сама такая встреча должна была состояться, казалось, давно. Нельзя было к ним не приехать.

Кроме того, нельзя было, видимо, не приехать, по мнению Владимира Путина, и в Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС), где президент представил нового министра Александра Куренкова. То есть господин Путин мог и просто подписать указ. Но нет, он хотел, очевидно, дать понять: этот человек — от меня лично, запомните это и руководствуйтесь. Тем более что Александр Куренков и правда не чужой человек для господина Путина, работал в его личной охране.

— Начал свою деятельность в органах государственной безопасности,— отрекомендовал господин Путин (а что может быть выше этого, тем более в сложившихся обстоятельствах? — А. К.).— Затем длительное время работал в Федеральной службе охраны… Затем — заместитель директора войск национальной гвардии (надо полагать, Росгвардии.— А. К.). Теперь поднимется еще на одну ступеньку в своей карьере. Но Александр Вячеславович — не карьерист в плохом смысле слова, а наоборот, он служака (в хорошем смысле слова.— А. К.)… Знает то дело, за которое берется, досконально…

Больше Владимир Путин для Александра Куренкова в этот день сделать бы не смог.

— Когда становится совсем тяжело и плохо, последняя надежда у граждан — на вас,— констатировал Владимир Путин, обращаясь к членам коллегии МЧС.

А мы думали — на вас.

Через несколько минут Владимир Путин был уже в Кремле, в Екатерининском зале, где его несколько часов ждали члены президиума Госсовета (мэр Москвы Сергей Собянин настолько заждался, что, стоя возле стула, освободил ноги от туфель, чтоб они отдыхали как умели). Заседание было посвящено социальной поддержке граждан в непростое время.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мэр Москвы Сергей Собянин прохлаждал себя под палящими люстрами Екатерининского зала

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Мэр Москвы Сергей Собянин прохлаждал себя под палящими люстрами Екатерининского зала

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

И надо сказать, масштабы этой поддержки впечатлили.

Для начала президент посвятил собравшихся в интересную кухню выплат военным. Оказывается, военнослужащие, воюющие на Украине, получают надбавку за службу за границей, причем она исчисляется в долларах и выплачивается в рублях. И рубль-то как назло укрепляется.

— А доллар, как известно, скукоживается,— обратил внимание Владимир Путин,— поэтому нужно все это пересчитать и соответствующим образом осуществить эти выплаты (невозможно было без смеха сквозь слезы в это мгновение смотреть на вздыхающего министра финансов Антона Силуанова.— А. К.). Это касается всех социальных вопросов, это касается жилья и так далее. То есть я прошу вас все просто держать на своем контроле! Министерство обороны делает это, делает достойно, но там, где нужно подставить плечо, естественно, само собой разумеется, нужно это делать.

Таким образом, есть случаи, когда торжественным укреплением рубля и общим правилом, в том числе и бюджетным, можно и нужно пренебречь — и кто бы мог подумать.

И еще раз: российские военные получают на Украине заграничные командировочные. Они в загранпоходе. В отличие, видимо, от войск ЛНР и ДНР: те воюют на своей территории и за свою.

— Текущий год непростой,— рассказал Владимир Путин.— Всего накопленная инфляция принесла 11%… Но когда я говорю «непростой» — это совсем не значит, что все эти сложности связаны вот с этой… специальной военной операцией, потому что в странах, которые не проводят никаких операций (а только борются с ними.— А. К.), скажем, за океаном в Северной Америке, в Европе,— инфляция сопоставимая. А если посмотреть на структуру их экономики — даже больше, чем у нас! А в некоторых странах — в разы больше просто!

И сразу стало спокойней на сердце, да и на душе.

— Это удивительно, но в разы больше! — продолжал президент.— Для меня даже удивительно, что у нас в разы меньше, чем там, где ничего подобного и не происходит, имея в виду те условия, в которых мы живем!.. Я не говорю про продовольственную или энергетическую инфляцию — там вообще все зашкаливает! В худшую по сравнению с нами сторону!

То есть если еще больше наращивать усилия на всех фронтах, у них там все рухнет уже окончательно.

— Уровень безработицы у нас, слава богу, не растет… Даже пониже стал… Сколько у нас щас, Татьян?..— повернулся господин Путин к вице-премьеру госпоже Голиковой.— 4%, да? Безработица! Вот. Честно говоря, мы… ну не прогнозировали, но исходили из того, что может быть даже всплеск безработицы (прежде всего, видимо, в связи с закрывающимися и уносящими ноги из страны западными предприятиями.— А. К.). Нужно этим дорожить! Но нужно помочь тем, кто находится в трудной жизненной ситуации…

И тут прозвучало революционно:

— Предлагаю с 1 июня этого года на 10% увеличить размер пенсий неработающих пенсионеров…— сообщил господин Путин.— Напомню, с 1 января 2022 года страховые пенсии неработающих пенсионеров уже были проиндексированы на 8,6%. Таким образом, прирост размера их пенсий к уровню прошлого года составит 19,5%. Это выше уровня инфляции, рост которой, по оценкам экспертов, замедлился. Сейчас у нас ноль целых… Сколько?.. 0,175! Рост инфляции… И по итогам 2022 года… Во всяком случае, мы исходим из этого… Не превысит 15%.

Это и правда существенно, и из-за этого последние дни было много споров и согласований. И это было не все:

— Второе. С 1 июня этого года на 10% вырастет и прожиточный минимум. В среднем по стране он составит 13 919 руб. Исходя из его размера, устанавливается часть пособий и выплат… Третье. С 1 июля (отчего-то не июня.— А. К.) будет повышен минимальный размер оплаты труда — до 15 279 руб. в месяц.

Вот ради того, чтобы господин Путин объявил об этом, и собрали президиум Госсовета. Вот они теперь и слушали.

Кроме того, было объявлено и о «системе долговременного ухода для тех, кто по возрасту или из-за болезни не может обойтись без посторонней помощи». В качестве эксперимента она уже действует в нескольких регионах и будет распространена.

Инициативы только до конца года будут стоить 700 млрд руб.

И это, по словам одного из губернаторов после совещания, «700 млрд внутреннего спроса в экономике… Это выбор в пользу помощи малоимущим вместо регулирования цен».

Каждый из выступавших после президента стремительно наращивал темп бюджетных трат.

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин рассказал о мерах поддержки детей в регионе. Так, он рассказал про «отдельный проект по профилактике абортов»:

— За два года дополнительно спасены 350 детских жизней. Это практически два детских сада (и это только в пересчете на детские сады! — А. К.)!..

Андрей Никитин докладывал уверенно, сказывался опыт главы Агентства стратегических инициатив (АСИ), о котором господин Никитин тоже говорил долго и с выражением. Видимо, давать слово действующему главе АСИ Светлане Чупшевой не планировалось.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша настаивал на «предупреждении семейного неблагополучия»: расходы на его преодоление за год увеличились в Калужской области вдвое. И это, как я понял, не предел.

Владислав Шапша попросил рассмотреть «вопрос о повышении на 100 тыс. руб. верхней границы выплат по двум направлениям: на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности (до 350 тыс. руб.) и на ведение личного подсобного хозяйства (до 200 тыс. руб.). Это сделает социальный контракт еще более действенным инструментом поддержки людей…»

— Мы попозже вернемся к вашему предложению… Ко всем предложениям…— пообещал президент.

Вернулся ли он к ним? Да нет, нет. Он всех слушал, одного за другим: губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова (предложил увеличить маткапитал на первого ребенка и продлить льготную семейную ипотеку в 6%), главу Камчатского края Владимира Солодова (отработать на примере некоторых регионов механизм компенсации оплаты многодетным семьям обучения в средних профессиональных учреждениях)…

И вернуть звание матери-героини — «наши женщины имеют право носить», заявила одна из выступавших. И вернут.

Инициативы с мест множились, хотя главы регионов при этом старались быть недолгими: они словно научены были тому, что президент сейчас на самом деле Верховный главнокомандующий и не надо загружать его бытом тяжело и, главное, надолго.

Но потом выступил министр финансов Антон Силуанов и рассказал, что то, о чем сказал президент в своем вступительном слове, будет исполнено с федерального уровня, а все свои остальные инициативы главы регионов пусть сами и финансируют.

Я думал, Владимир Путин всем этим заинтересуется. Все-таки интрига.

Нет, даже внимания не обратил.

И правда, похоже, далеко в своих мыслях. Видимо, сказал что хотел и вернулся всеми этими мыслями к загранкомандировке своей армии.

Так теперь это тоже называется.

Андрей Колесников