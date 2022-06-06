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Коммерсантъ FM
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Еда временно устоялась в цене

Мониторинг продовольственных цен

Мировые цены на продовольствие продолжают незначительно снижаться второй месяц подряд как в номинальном выражении, так и в реальном, отмечают в Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН. Впрочем, хотя индекс продовольственных цен ФАО снизился в мае на 0,6% к апрелю (в обоих измерениях), он остается существенно выше, чем в мае 2021 года (на 22,8% в номинальном и на 20,8% в реальном выражении), а падение в апреле к марту было более выраженным (0,9%). Отметим, что снижение цен на продовольствие в реальном выражении де-факто отражает ускорение инфляции в последние месяцы.

Драйвером, остановившим взрывной рост цен, выступили растительные масла и молочные продукты, подешевевшие на 3,5%. Цены на масла снизились на фоне отмены Индонезией запрета на экспорт пальмового масла, роста запасов подсолнечного масла на Украине из-за проблем с логистикой и ослабления спроса на соевое и рапсовое в связи с дороговизной. Молочная продукция подешевела из-за падения спроса и роста поставок. Сахар в мае подешевел на 1,1% также за счет слабого спроса, прогнозов роста экспорта Индии на фоне рекордного урожая и снижения цен на этанол. Мясные продукты выросли незначительно (0,5%), но снова побили рекорд за время ведения индекса — из-за взлета цен на мясо птицы на фоне сбоев поставок на Украине, случаев птичьего гриппа и скачка спроса, что компенсировало падение цен на баранину и свинину.

Зерновые же в мае продолжали дорожать (на 2,2%, пшеница на 5,6%) из-за запрета на экспорт из Индии и снижения прогнозов производства на Украине. Кукуруза сезонно дешевела на 3% на фоне поставок из Аргентины, скорого начала уборки в Бразилии и улучшения состояния посевов в США. В среднесрочной перспективе цены на зерно частично будут зависеть от успеха переговоров о возобновлении поставок c Украины — по данным итальянской ассоциации Coldiretti, к началу июня они уже снизились до уровня апреля (см. “Ъ” от 2 и 4 июня).

Долгосрочные же перспективы рынка противоположны текущим — в МВФ ждут роста цен на еду в 2022–2023 годах на фоне ускорения инфляции, ковидных ограничений и климатических изменений, роста цен на топливо и удобрения. Сохраняется проблема протекционизма — около двадцати стран прекратили или заметно ограничили поставки масел и зерновых на внешние рынки.

Георгий Смирнов

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