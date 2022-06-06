Теневому финансисту скинули процент по приговору

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Замоскворецкий суд во второй раз вынес приговор теневому владельцу нескольких банков Магомеду Мухиеву. Он обвинялся в том, что привлекал средства граждан под явно завышенные проценты, а затем выводил деньги на подконтрольные ему и его сообщникам структуры. Три года назад по обвинению в хищении почти $1 млрд из средств Анталбанка он получил 11 лет колонии, однако апелляционный суд возвратил его дело на новое рассмотрение. Теперь Мухиев получил на четыре месяца меньше и был оштрафован на 9,5 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Магомед Мухиев

Фото: Влад Докшин, Коммерсантъ Магомед Мухиев

Фото: Влад Докшин, Коммерсантъ

Дело теневого банкира и еще семерых его сообщников Замоскворецкий суд Москвы рассматривал с августа 2020 года. Все подсудимые обвинялись в растрате средств вкладчиков (ст. 160 УК РФ), а Магомед Мухиев также в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ). Последняя статья вменялась еще трем фигурантам, но в ходе обоих процессов судом была снята.

Напомним, первый приговор по этому делу был вынесен три года назад. Впрочем, сроки оказались почти теми же. Например, Мухиеву вместо прежних 11 лет колонии суд назначил 10 лет и 8 месяцев. Кроме того, банкир, похитивший порядка $1 млрд по курсу, приходящемуся на время совершения преступления, должен выплатить штраф в размере 9,5 млн руб.

Экс-бухгалтер Анталбанка Ирина Иванова вместо четырех лет получила три года и восемь месяцев. Из шестерых остальных бизнесменов, по данным следствия, отмывавших похищенные деньги, лишь один — Денис Темников — приговорен к реальному сроку — три года и девять месяцев. Остальные, как и три года назад, отделались условными наказаниями.

Как ранее уже сообщал “Ъ”, расследование хищения средств вкладчиков группы Анталбанка началось после его краха, в 2015 году. А после обращения в правоохранительные органы представителей ЦБ делом вначале занимался Следственный департамент МВД, но затем его материалы были переданы в СКР. И в ходе расследования выяснилось, что Анталбанк является центром разветвленной сети, куда входило еще восемь кредитных учреждений — «Лада-кредит», Дорис-банк, Гринфилдбанк, «Содружество», Межрегионбанк, Региональный банк сбережений, НСТ-банк и «Максимум» (лицензии у всех отозваны также в 2015 году). Криминальная схема была построена на привлечении средств населения под проценты, которые значительно превышают рыночные. Но после того как вкладчик размещал деньги, они под разными предлогами начинали «кочевать» из одного входившего в криминальную схему банка в другой, а затем выводились на счета подконтрольных махинаторам компаний либо похищались под видом приобретения ценных бумаг, стоимость которых искусственно завышалась.

На момент отзыва лицензии, по данным следствия, только из Анталбанка исчезло более 14,7 млрд руб., а в общей сложности у вкладчиков всех подконтрольных фигурантам расследования банков было похищено 37 млрд руб., или около $1 млрд.

Еще одному фигуранту расследования, совладельцу Анталбанка Михаилу Янчуку, удалось скрыться от следствия, он объявлен в международный розыск и арестован заочно.

Защита господина Мухиева собирается опротестовать приговор.

Владислав Трифонов