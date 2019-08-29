ОПС вычли из срока

Как стало известно “Ъ”, 28 августа поздно вечером Замоскворецкий суд приговорил к 11-летнему сроку теневого владельца девяти банков Магомеда Мухиева. Суд признал его виновным в организации отлаженной криминальной схемы по хищению средств вкладчиков, привлекаемых завышенными процентными ставками. Центром преступной схемы был Анталбанк, откуда деньги вкладчиков выводились уже за границу. Всего таким образом было похищено 37 млрд руб. При этом суд снял с криминального финансиста обвинения в организации преступного сообщества, а с других фигурантов — участие в нем.

Материалы дела в отношении Магомеда Мухиева, бухгалтера Анталбанка Ирины Ивановой, а также шестерых руководителей фирм-однодневок, через которые выводились средства вкладчиков, суд заслушивал полтора года. Защита теневого банкира все это время неоднократно пыталась добиться перевода господина Мухиева под домашний арест или залог, уверяя, что их клиент находится едва ли не в предсмертном состоянии. Впрочем, суд не нашел подтверждений этим доводам, и господин Мухиев все время слушаний оставался в так называемом Кремлевском централе — СИЗО «Матросская тишина».

В прениях обвинение просило суд приговорить теневого банкира к 15 годам колонии строгого режима, а также штрафу в 3 млн руб. Судья три дня зачитывала приговор и в итоге признала Магомеда Мухиева виновным в особо крупных мошенничествах и растратах (ч. 4 ст. 159 и 160 УК РФ), но при этом сняла с него наиболее тяжкое обвинение в организации преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ). 28 августа теневой финансист был приговорен к 11 годам колонии общего режима и 9,5 млн руб. штрафа.

Бухгалтеру Ивановой суд назначил четыре года общего режима за махинации, но освободил ее от наказания, так как этот срок женщина уже отбыла, находясь под домашним арестом. Из шестерых коммерсантов, отмывавших похищенные деньги, четыре года заключения получил только один, остальные отделались условными наказаниями.

Как ранее сообщал “Ъ”, это расследование началось в декабре 2015 года, после обращения в правоохранительные органы представителей ЦБ. Дело возбудил следственный департамент МВД, а затем его материалы были переданы в Следственный комитет России. И если в начале следствие занималось только хищением средств вкладчиков Анталбанка, то затем в нем появилось еще восемь кредитных учреждений: «Лада-кредит», Дорис-банк, Гринфилдбанк, «Содружество», Межрегионбанк, Региональный банк сбережений, НСТ-банк и «Максимум» (лицензии у всех отозваны в 2015 году).

Хотя все они формально не имели отношения друг к другу, следствие полагает, что их теневым владельцем выступал уроженец Ингушетии Магомед Мухиев.

Его оперативники задержали в конце 2015 года, буквально сняв с трапа частного самолета, на котором он из аэропорта Внуково-3 пытался вылететь в Вену. Примерно в это же время были задержаны и главбух Анталбанка Иванова, а также руководители компаний, через которые выводились деньги.

Как следует из материалов дела, криминальная схема, выстроенная Магомедом Мухиевым, была достаточно примитивной — сами банкиры называют ее «пылесосом». Она была построена на активном привлечении средств населения под проценты, которые значительно превышают рыночные. Например, когда средняя ставка на рынке депозитов не достигала и 10%, Гринфилдбанк предлагал на вклад «Рог изобилия» 13,8% годовых, а вклад в подконтрольном господину Мухиеву «Максимуме» достигал 14%.

После того как вкладчик размещал деньги, они под разными предлогами начинали кочевать из одного банка в другой. Таким образом запутывалось их происхождение, после чего средства аккумулировались в Анталбанке. А уже из него, по данным следствия, средства выводились на счета подконтрольных владельцам компаний либо похищались под видом приобретения ценных бумаг, «стоимость которых была искусственно завышена». Если же регулятор, увидев сомнительные операции, вводил ограничения в каком-то из подконтрольных господину Мухиеву банков, то там начинали манипулировать с отчетностью. Так, например, в НСТ-банке после введения запрета на прием вкладов их начали оформлять задним числом.

На момент отзыва лицензии, по данным следствия, только из Анталбанка исчезло более 14,7 млрд руб., а в общей сложности у вкладчиков всех подконтрольных фигурантам расследования банков было похищено 37 млрд руб.

Еще одному фигуранту расследования, совладельцу Анталбанка Михаилу Янчуку, удалось скрыться от следствия, он обвинен в международный розыск и арестован заочно. Дело в отношении него выделено в отдельное производство. Защита господина Мухиева собирается опротестовать приговор.

Владислав Трифонов